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Gazdaság

Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány

Pénzcentrum
2026. október 20. 08:44

Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés sarokszámait, ami jelentős gazdaságpolitikai fordulatot és az Európai Unióban is kiemelkedő mértékű hiánycsökkentést hoz. A tervezet a piacok számára megnyugtató, 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számol, miközben több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre. A korábbi kabinetek által kiépített rendszerek átalakításával a nagyvállalatokra és a legvagyonosabbakra hárít nagyobb terheket, cserébe jelentős adócsökkentést, bérrendezést és szociális támogatást nyújt az alacsonyabb jövedelműeknek, a családoknak, valamint az állami alkalmazottaknak - írta értékelésében a Portfolio.

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A hétfői bejelentések legfontosabb üzenete a külföldi befektetők és a piacok felé a határozott kiigazítás. A megcélzott 4,9 százalékos deficit teljesíti a kritikus ötszázalékos piaci elvárást. Bár a 2,6 százalékpontos javulás egy része a 2026-os választási év átmeneti hatásainak kifutásából adódik, az intézkedés így is az egész EU, sőt – a dél-koreai adatokat leszámítva – az OECD-országok legnagyobb arányú egyenlegjavítását jelenti.

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Ez a lépés stabilizálta a forint árfolyamát, és megerősítette Magyarország befektetői megítélését egy olyan feszült időszakban, amikor Európa-szerte problémát okoz az államadósságok és a túlköltekezés kordában tartása. Szintén a kiszámíthatóságot és a csökkenő bizonytalanságot szolgálja, hogy az új kabinet szakított az előző kormányzat gyakorlatával, és visszatért az őszi költségvetési tervezéshez, amely a rendelkezésre álló tényadatok ismeretében megalapozottabb makrogazdasági pályát tesz lehetővé.

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A mintegy háromezer milliárd forintos egyenlegjavító csomag több mint kétharmadát az állami kiadások lefaragásával – többek között a túlárazott beszerzések, a felesleges kormányzati kommunikáció és az állami bürokrácia visszavágásával – tervezik elérni. Ez a megközelítés kedvező fejlemény, mivel a kiadások visszafogása tartósabbá teszi az alacsony hiányt, és kevésbé fojtja meg a gazdasági növekedést. Ugyanakkor a tervezet egyértelmű politikai és társadalmi átrendezést is tükröz. A kormány hozzányúlt az eddig érinthetetlennek hitt rendszerekhez, így célkeresztbe kerültek a milliárdos vagyonok, a kiemelkedően magas profitot realizáló nagyvállalatok, valamint a jelentős céges autóflották tulajdonosai. Megszűnik például a sportcélú társaságiadó-kedvezmény, amelyet közvetlen állami támogatás vált fel, és bezárják a bizalmi vagyonkezelések adóelkerülő kiskapuit is.

A bevételek növelése mellett a költségvetés komoly terhek csökkentését is tartalmazza. Jövő év elejétől 9 százalékra mérséklődik a minimálbér személyi jövedelemadója, ami havi 680 ezer forintos jövedelemhatárig mintegy két és fél millió ember adóterheit enyhíti. Megmarad a 25 év alattiak, valamint a 30 év alatti anyák adómentessége, azonban az anyák szja-mentességét havi egymillió forintos jövedelemnél maximalizálják. Szintén történelmi lépés a családi pótlék megduplázása, amely több mint egymillió családot érint, így például két gyermek után a jelenlegi 26 600 forint helyett havi 53 200 forint jár majd. Megmaradnak továbbá a népszerű otthonteremtési támogatások, az 5 százalékos lakásáfa, valamint a rezsicsökkentés is, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét pedig a teljes jövő évre kiterjesztik.

A kiadások fedezetét nagyrészt új, illetve megemelt elvonások biztosítják. Bevezetnek egy vagyonadót, amely mintegy tizenötezer, milliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkező magánszemélyt érint. Az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű cégeknél emelkedik a társasági adó, a fejlesztési kedvezményeket pedig a magasabb hozzáadott értéket teremtő beruházásokhoz kötik. Nő a kiskereskedelmi adó a közepes méretű cégek esetében, emelkedik az innovációs járulék, valamint visszatér a reklámadó is. Szintén nagyobb költségvetési hozzájárulás vár az energiacégekre, a bankokra, a biztosítókra, és magasabb adó terheli majd a dohánytermékeket, az égetett szeszes italokat, a gépjárműveket, valamint a bányászati és környezetszennyező tevékenységeket is.

A szociális háló megerősítése kiemelt szerepet kapott. A minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, ami a kapcsolódó ellátások sávos növelésével együtt több mint 700 ezer embert érint. Megduplázzák az időskorúak járadékát, növelik az árvaellátást és a rokkantsági juttatásokat, az otthoni ápolási díjakat pedig 50 százalékkal megemelik. A nyugdíjasok számára megtartják a 13. havi juttatást és az inflációkövető emelést, emellett egy új, fokozatosan bevezetett nyugdíjas SZÉP-kártyával segítik a gyógyszer- és élelmiszervásárlást, valamint a pihenést.

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Az állami szférában szintén komoly forrásokat mozgatnak meg, közel 680 milliárd forint jut több mint 600 ezer állami alkalmazott bérrendezésére. Az egészségügy költségvetése jelentősen, több mint 500 milliárd forinttal bővül, amelyből béremelésekre, a kórházak működtetésére, gyógyszertámogatásra, gépparkbővítésre, klimatizálásra és a várólisták csökkentésére is jut. Az önkormányzatok pénzügyi mozgástere javul a szolidaritási hozzájárulás csökkentésével és a támogatások növelésével. Budapest például jelentős többletforrást kap a közösségi közlekedésre, miközben a megyei közgyűlések megszüntetését is előkészítik.

Hatalmas összegek indulnak meg az infrastruktúra és a gazdaság fejlesztésére is. Több száz milliárd forint uniós és hazai forrás jut a legrosszabb állapotú vasúti fővonalak korszerűsítésére, útépítésekre, hídépítésre, valamint vízügyi és energetikai beruházásokra. Ezt egy kiterjedt, a társasházakra és panelekre is érvényes otthonkorszerűsítési program egészíti ki. A kis- és középvállalkozások számára pedig ezer milliárd forintos likviditási és projektalapot hoznak létre, teljesen új feltételrendszert teremtve a hazai közbeszerzések és alvállalkozói láncok működésében.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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