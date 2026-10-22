Nem ez volt az utolsó bombariadó: minden magyar iskola készülhet, súlyos ok állhat a tömeges bombafenyegetések hátterében

Több mint hetven hazai oktatási intézményt érintő bombafenyegetésről kaptak e-mailt hétfő reggel a magyarországi szerkesztőségek. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a több országra kiterjedő, szervezettnek tűnő akciók célja a lakosság elbizonytalanítása lehet. A szakértő a sajtóban megjelent információk alapján azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy a háttérben orosz érdekek is állhatnak, de erre nincs közvetlen bizonyítéka. Úgy véli, a hasonló fenyegetések a következő években is megismétlődhetnek, ezért a társadalomnak pszichésen is fel kell készülnie a folytatásra, írja a 24.hu.

Mintegy hetven magyar iskolát érintett az a bombafenyegetés, amelyről hétfőn több szerkesztőség is e-mailt kapott. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a Magyarországon kívül Szerbiában és Romániában is megjelenő fenyegetések szervezettsége arra utalhat, hogy nem elszigetelt elkövetőről van szó. A szakértő hangsúlyozta, hogy következtetéseit kizárólag a nyilvánosságban megjelent hírekre alapozza.

Tarjányi szerint a fenyegetések hátterében akár kiszervezett, nehezen bizonyítható kapcsolatú művelet is állhat. Az ilyen akciók célja nem feltétlenül a közvetlen fizikai károkozás, hanem a bizonytalanság és a rossz közérzet fokozása, valamint az állami intézmények túlterhelése lehet. A szakértő a legvalószínűbb háttérként orosz érdekeket említett, de hozzátette, hogy nincs olyan többletinformációja, amely ezt bizonyítaná.

A tömeges bombafenyegetések jelentős erőforrásokat kötnek le, hiszen az iskolák kiürítése és átvizsgálása rendőri, mentői és más speciális egységek bevonását igényli. Tarjányi szerint a hatóságoknak minden fenyegetést komolyan kell venniük, miközben a kitervelők éppen azt használhatják ki, hogy nehéz megfelelő választ adni az ilyen helyzetekre.

A szakértő úgy véli, az iskolai fenyegetések a következő két-három évben folytatódhatnak, sőt fokozódhatnak is. Szerinte az akciók célja a lakosság bizonytalanságérzetének fenntartása, ezért a társadalomnak pszichésen is fel kell készülnie a hasonló esetekre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az ilyen fenyegetésekről való hallgatás még rosszabb válasz lenne.