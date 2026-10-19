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Több mint 70 iskolát fenyegetett meg bombával egy ismeretlen levélíró: "ma eljött a bosszú napja"
Több mint hetven hazai oktatási intézményt érintő bombafenyegetésről kaptak e-mailt hétfő reggel a magyarországi szerkesztőségek. Az ismeretlen levélíró a mai napra, október 19-re ígérte a robbantásokat, a rendőrség pedig már megkezdte a biztonsági intézkedéseket - áll a police.hu-n.
Több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el.
Az üzenet küldője azzal indította levelét, hogy "Ma eljött a bosszú napja",
majd hosszan sorolta a célpontként megjelölt több tucat fővárosi és számos vidéki iskolát. A fenyegetés szerint a robbanószerkezeteket ma délelőtt tíz óra és dél között tervezik működésbe hozni.
Miután a sajtóorgánumok értesítették a hatóságokat, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette, hogy minden szükséges lépést megtesznek az ügyben. A rendőrség nyomatékosan kér mindenkit, hogy az érintett helyszíneken maradéktalanul kövessék az egyenruhások és az iskolai dolgozók utasításait, továbbá azonnal tegyenek bejelentést, ha hasonló tartalmú üzenetet kapnak.
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