Budapest, Magyarország - 2018. június 22: Két rendőr járőrözik a Várhegyen.
Oktatás

Bombariadó volt több vidéki iskolában: fenyegető e-mailek miatt nyomoz a rendőrség

MTI
2026. január 30. 11:55

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják - közölték, kiemelve, hogy a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik. Az intézménnyel együttműködve - ha ez indokolt - az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről - tette hozzá.
#gyerekek #rendőrség #iskola #oktatás #általános iskola #bombariadó #középiskola #bomba #nyomozás #rendőrök #terrorcselekmény

1
2 hete
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
2
2 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
3
3 hónapja
Fokozódik a menza-botrány: megszólalat a közétkeztető, itt az igazság a megbetegedések pontos okáról
4
3 hónapja
Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb
5
3 hónapja
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
