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Közelkép egy székről, amely egy középiskolai tanteremben egy diák íróasztalán áll.
Oktatás

Megszólalt az oktatási miniszter a magyar iskolákat ért bombafenyegetésekről: ez vár most a diákokra és szülőkre

MTI
2026. október 20. 14:55

Az oktatási intézményeket ért bombafenyegetések miatt az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal, Pósfai Gábor belügyminiszterrel, illetve a Klebelsberg Központon keresztül szoros kapcsolatot tartanak az érintett tankerületekkel - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

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"Tudom és átérzem, hogy ezek az esetek aggodalmat keltenek a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonságuk érdekében" - fogalmazott Lannert Judit.

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Azt írta: az iskolákban az intézményvezetőkkel egyeztetve zajlanak az ellenőrzések, ügyelve arra, hogy a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarják meg. Az eddigi vizsgálatok során egyetlen érintett intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt - fűzte hozzá.

"Köszönöm a rendőrség és a hatóságok gyors, szakszerű munkáját, amelyet a gyermekek és a pedagógusok biztonsága érdekében végeznek, valamint az intézményvezetők, a pedagógusok és az iskolai dolgozók felelősségteljes helytállását" - zárta bejegyzését Lannert Judit.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter azt követően tette közzé a bejegyzését, hogy hétfőn több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el.

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Kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium igazgatója rendelt el rendkívüli tanítási szünetet bombafenyegetés miatt. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata hétfőn azt közölte, hogy az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) eljárást indított terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt.

Az NNI azt vizsgálja, hogy van-e összefüggés az október 15-én történt bombafenyegetések és a hasonló bűncselekmények között. A hétfői közlemény szerint a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettnek számít, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az NNI azt kérte, hogy aki bármiféle információval rendelkezik a bombariadókkal kapcsolatban, keresse a Nemzeti Nyomozó Irodát és tegyen bejelentést.
Címlapkép: Getty Images
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