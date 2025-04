Országos bombariadó 2025: így zajlott a bombariadó az iskolákban Magyarországon

2025. január 23-án több magyar iskola is e-mailben kapott fenyegető levelet, így aznap több száz intézményben rendeltek el bombariadót. Eleinte úgy tűnt, csak fővárosi iskolákhoz érkezett fenyegető levél, később azonban kiderült, hogy mindössze ezek az intézmények vették észre leghamarabb, valójában több száz iskola kapott bombafenyegetést országszerte. Cikkünkben összefoglaljuk a január 23-i eseményeket, illetve azt is, mi derült ki utólag a fenyegetések kapcsán.

Országos bombariadó az iskolákban 2025-ben

Rendkívüli esemény, addig sosem látott esemény történt Magyarországon 2025. január 23-án. A reggeli órákban több budapesti iskola jelezte, hogy bombafenyegetést kapott e-mailben. Az ORFK rövidesen közölte, hogy egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe csütörtökön reggel. A rendőrség azt kérte, hogy aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el. Reggel kilencig nagyjából 20 érintett iskoláról lehetett tudni, ezután viszont egyre több helyről érkezett a jelzés a rendőrséghez és a sajtóban, amelyek alapján már bizonyos volt: több száz intézmény kapta meg ugyanazt a fenyegető levelet.

A bombafenyegetések hatására az érintett intézmények bombariadót rendeltek el, az épületeket kiürítették, a helyzet kezelése azonban nem volt egységes. Egyes iskolákból átterelték a diákokat más intézményekbe, tornatermekbe, vagy egyszerűen az utcán, tereken, parkokban várakoztak, amíg a épület átvizsgálása zajlott. Sok diáknál, amikor elhagyta az érintett intézményt, nem volt ott a mobiltelefonja - illetve más személyes holmiját is hátrahagyta -, így nem tudott a szüleivel kapcsolatba lépni. Sok szülő indult el, akár a munkahelyéről, hogy hazavigye gyermekét, aki az érintett intézmények egyikében tanult. Egyes iskolákban felfüggesztették a tanítást a nap hátralévő részében, rendkívüli szünetet rendeltek el.

Mivel aznapra Kormányinfó volt meghirdetve, a szokásos sajtótájékoztatón a bombafenyegetések ügye is előkerült. A tájékoztatót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy összegezte, amit addig a bombariadó kapcsán tudni lehetett. Akkor azt közölte: egy internetes felhasználó, egy helyről küldte fenyegető e-maileket. Ezután ismertette a levél tartalmát. Tájékoztatott arról is, hogy a rendőrség büntetőeljárás keretében eljárást indított. A rendőrség és a szolgálatok el fogják fogni az elkövetőt - ígérte.

A bombafenyegetésért járó büntetésről a miniszter elmondta, hogy a Btk. börtönbüntetéssel bünteti az ilyen bűncselekményt, hozzátéve, hogy a bíróság hatáskörébe tartozik a büntetési tétel kiszabása. Súlyosbító körülmény, hogy a köznyugalmat nem kismértékben, hanem súlyosan zavarták meg, és nem egy iskolában, hanem több mint 100-ban - mondta az akkor ismert információk alapján. Vitályos Eszter azt közölte a friss hírek alapján, melyek délelőtt 10 óráig érkeztek, hogy már 121 tankerületi intézményt érint a bombariadó.

Egy órával később azonban már 240 érintett intézményről szóltak a hírek.

Több száz intézményt vizsgált át a rendőrség a nap végére

Még aznap, csütörtökön az esti órákban azt közölte a rendőrség: összesen 257 budapesti és 30 vidéki intézmény kapott bombafenyegetést. A rendőrség minden helyszínen elvégezte az épületek átvizsgálását, és további 16 intézményt is ellenőriztek a vezetők kérésére. Összesen tehát 313 iskolát vizsgáltak át a fenyegetések nyomán, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak.

Az ORFK másnap már arról adott tájékoztatást, hogy a fenyegető e-mailt 292 intézmény kapta meg, ebből 273 budapesti és 19 vidéki iskola volt. Néhány helyen a spam mappába került az üzenet, így egyes intézményekben csak pénteken reggel, a tanítás előtt tudták elvégezni az átvizsgálást. További 21 iskolában az igazgató kérésére tartottak ellenőrzést, bár oda nem érkezett fenyegetés. Ahol szükséges volt, ott tűzszerészeket is bevontak, tíznél több esetben vonultak ki ilyen szakemberek az iskolákba.

A nyomozást terrorcselekménnyel fenyegetés miatt folytatják, mely magasabb büntetési tételt jelent az elkövetőnek, másrészt nagyobb a mozgástere a nyomozó hatóságnak. A rendőrség együttműködik az EUROPOL-lal és más érintett országok hatóságaival is.

Az iskolai bombariadó érintette a központi felvételit is

2025. január 23-án még a délelőtt folyamán több iskola jelezte, hogy a bombariadó miatt elhalasztják a központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintését. Arra hívták fel a szülők és diákok figyelmét, hogy a dolgozatokat más időpontban tudják majd megtekinteni, aznap emiatt ne induljanak útnak.

A MÁV és a Volán is a diákok segítségére sietett

A MÁV-csoport azt közölte kora délután, hogy szükség esetén vasúti és buszos többletkapacitások bevonásával is igyekszik biztosítani a fővárosi és vidéki iskolákat érintő bombariadó következtében korábban hazaengedett gyerekek közlekedését, hazajutását. Továbbá az összehangolt, gyors tájékoztatás érdekében egyes forgalmasabb fővárosi pályaudvarokra, vasútállomásokra kivezényeltek utastájékoztatási munkatársakat, akik szükség esetén azonnal segítséget tudtak nyújtani a hazautazó iskolásoknak.

Később azt is közölték, hogy a csütörtöki bombariadók miatt sok diáknak az iskolában maradt a bérlete vagy jegye, ezért a MÁV-csoport járatain – legyen szó vonatról, autóbuszról, HÉV-ről vagy TramTrainről – péntek délig nem volt jegy- és bérletellenőrzés. "Sokan jelezték nekünk, hogy a csütörtöki bombariadók miatt a személyes holmijuk egy része az érintett iskolákban maradt: közte a jegyük vagy bérletük is. Nem kell azonban attól tartaniuk, hogy ezek hiányában bárki megbüntetné őket, mert a MÁV-csoport járatain – vonatokon, autóbuszokon, HÉV-eken, TramTrainen - a jegyvizsgálók holnap, pénteken 12 óráig nem kérik majd a diákok menetjegyét vagy bérletét. Vigyázunk egymásra így is" - közölte még aznap Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Nem csak a magyar iskolák kaptak fenyegetéseket

Másnap reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a tömeges bombafenyegetés a magyar iskolák ellen nem egyedi eset, történt már korábban hasonló más országokban. Orbán Viktor azt is előrevetítette, fel kell készülni arra, hogy "egy bolond százat csinál", azaz a következő időszakban lehetnek olyan esetek, amikor mások is kedvet kapnak az ilyen tettekhez. Ebben kétségkívül igaza lett, az elkövetkező időszakban több iskolában, és más helyeken - gyermekotthonban, plázában, vonaton - is történtek bombafenyegetések. Külföldön is folytatódott a fenyegetéssorozat, főként oktatási intézmények ellen.

Ez állt a levélben, amelyet e-mailben kapott meg több száz iskola

A bombariadó napján hamar kikerült a levél, amelyet az érintett intézmények kaptak meg - kivéve egy Békés vármegyei iskolát, ahol éppen aznap egy diák küldött bombafenyegetést, de őt egy nap alatt megtalálták. A szöveg szerint egy muszlim szervezet hirdetett háborút Magyarország ellen. A levél pontos szövege, bár rossz minőségben, alább olvasható:

Az iskoláknak küldött fenyegető levél. Forrás: csepel.info

Kik álltak a fenyegetések mögött valójában és mi volt a cél?

A magyar titkosszolgálatok februári közlése szerint zavarkeltés lehetett a célja az iskolákat ért bombafenyegetéseknek. A tájékoztatás alapján az Európa-szerte tapasztalt bombafenyegetések egy orosz cég e-mail szolgáltatásán keresztül jutottak el a célpontokhoz.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, Sas Zoltán a közösségi médiában azt írta: "A mostani adatok alapján az iskolákat ért fenyegetések nem köthetők iszlám radikálisokhoz". Ellentétbe azzal, amit a levél tartalma sugall. Hozzátette, hogy a magyar hatóságok nemzetközi együttműködés keretében vizsgálják az ügy körülményeit. Utoljára a március 27-i Kormányifón került szóba, hol tart a nyomozás, Gulyás Gergely ekkor a sajtó kérdésére azt válaszolta, hogy folyamatban van, de a tettest még nem azonosították.