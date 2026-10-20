Újabb hazai iskolát ért súlyos fenyegetés: rendőrségi átvizsgálás miatt maradtak otthon a diákok

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Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, a diákokat pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon. Az eset alig egy nappal a több mint hetven oktatási intézményt érintő hétfői fenyegetéshullám után történt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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