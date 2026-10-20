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Üres tanterem és diákok nélküli általános iskola.
Oktatás

Újabb hazai iskolát ért súlyos fenyegetés: rendőrségi átvizsgálás miatt maradtak otthon a diákok

Pénzcentrum
2026. október 20. 07:28

Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, a diákokat pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon. Az eset alig egy nappal a több mint hetven oktatási intézményt érintő hétfői fenyegetéshullám után történt.

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Az osztályfőnökök még a tanítás kezdete előtt értesítették a szülőket a rendkívüli szünetről, kifejezetten kérve őket, hogy a gyerekek ne induljanak el az intézménybe. A beérkezett fenyegetés miatt a hatóságok már kora hajnalban megkezdték az épületek átvizsgálását.- írta meg a HVG.

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A keddi riadó egy kiterjedtebb eseménysorozat része, hiszen hétfő reggel országszerte több mint hetven iskolában volt hasonló bombafenyegetés. A tömeges esetek miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekménnyel fenyegetés gyanújával indított eljárást.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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