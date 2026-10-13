Kiadta friss jelentését az IMF: a korábban vártnál jobban teljesíthet a magyar gazdaság, erre számíthatunk

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei, és 2 százalékról 2,1 százalékra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását kedden ismertetett legfrissebb, World Economic Outlook (WEO) jelentésében. Tavaly 0,5 százalékkal nőtt a magyar hazai össztermék (GDP).

A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az ideit 1,9 százalékra vitte le az áprilisban becsült 3,8 százalékról, a jövő évit pedig 3,5 százalékról 2,8 százalékra változtatta. Tavaly 4,4 százalékos inflációt mértek Magyarországon. A GDP-hez mért folyó fizetési mérlegben idén 0,5 százalékos hiány várható az áprilisban becsült 0,4 százalék helyett, jövőre pedig 0,3 százalékos többlet, kisebb az áprilisban jósolt 0,4 százaléknál.

Tavaly 1,7 százalék volt a GDP-hez mért többlet. A jelentés összeállítói az áprilisi előrejelzéshez képest magasabb munkanélküliséggel számolnak idén és jövőre. Az idei rátát 4,2 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit pedig 4 százalékról 4,2 százalékra változtatták. Tavaly 4,4 százalék volt a munkanélküliség Magyarországon.