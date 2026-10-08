2026. október 8. csütörtök Koppány
20 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
parlamenti ülés
Világ

Drasztikus adóreformot javasol az IMF Magyarországnak: több tényező is visszaszorítja a gazdaságot

Pénzcentrum
2026. október 8. 17:45

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb értékelése szerint a magyar gazdaság komoly kihívásokkal küzd, az idén várható magas költségvetési hiány és a gyenge termelékenység miatt ugyanis átfogó reformokra van szükség. Bár az új kormány lépései és a felszabadított uniós források kivételes esélyt kínálnak a fellendülésre, a szervezet az állami kiadások lefaragását, az adórendszer teljes átalakítását és a versenyképesség javítását sürgeti a tartós növekedés, valamint a sikeres euróbevezetés érdekében - jelentette a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kéthetes budapesti egyeztetéseit követően az IMF arra a megállapításra jutott, hogy a magyar gazdaságot jelenleg egyszerre több tényező húzza vissza, köztük a gyenge beruházási kedv, a termelékenységet messze meghaladó bérnövekedés, valamint a kedvezőtlen demográfiai helyzet. Ennek következtében az államadósság növekszik, a költségvetési hiány pedig az idei évben elérheti a GDP 7–7,5 százalékát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy az új kormány elköteleződése az európai integráció és az átláthatóbb kormányzás mellett kifejezetten jó piaci fogadtatásra talált. A korábban befagyasztott, mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás megszerzése megnyugtatta a piacokat, erősítette a forintot, és egyedülálló lehetőséget teremtett a gazdaság fellendítésére. A növekedés idén 2 százalék körül alakulhat, középtávon pedig 2,5 százalékra gyorsulhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A fenntartható növekedési pályához elkerülhetetlen az államháztartás rendbetétele. Az IMF bírálta a jelenlegi, alacsony bevételeket biztosító egykulcsos adórendszert, és helyette progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolja, az alacsony keresetűeket célzó adókedvezményekkel. Szorgalmazzák továbbá a társasági adó megemelését, a kedvezményes áfakulcsok szűkítését, valamint a meglévő családi támogatások átalakítását. A kiadási oldalon az energiaárak támogatásának és a mesterségesen olcsó vállalati hitelprogramoknak a fokozatos kivezetését tartják szükségesnek. Csak a kedvezményes vállalati hitelek leállítása évente mintegy 300 milliárd forintos megtakarítást hozna. Ezekkel a lépésekkel a költségvetési hiány 2027-re 5, 2029-re pedig 3 százalékra lenne szorítható.

A monetáris politika terén az IMF egyetért a jegybank döntésével, amellyel 5,5 százalékon megállította a kamatcsökkentési ciklust. Mivel a szolgáltatások ára és a bérek továbbra is lendületesen nőnek, a szigorúbb monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A jegybank 2028-tól érvényes, 2,5 százalékra mérsékelt inflációs célja fontos lépés az euróövezeti csatlakozás felé. Az IMF rámutatott, hogy a közös valuta bevezetése jó iránymutató, de a gazdaság felkészítése, valamint a munka- és termékpiacok rugalmasabbá tétele nélkül nem használhatók ki az előnyei.

Bár a hazai bankrendszer a szervezet vizsgálatai alapján válságálló, az állam és a bankok közötti szoros összefonódás, valamint a túlértékelt lakáspiac kockázatokat hordoz magában. Ennek enyhítésére a lakáshitel-támogatások leépítését, az állami garanciák visszavágását és a hitelezési szabályok szigorítását várják el.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A versenyképesség növelése érdekében elengedhetetlen a munkaerőpiac modernizálása és az állami vállalatok hatékonyságának javítása. Különösen sürgető a munkavállalók digitális készségeinek fejlesztése, mivel a mesterséges intelligencia gyors terjedése a hazai munkahelyek több mint harmadát érinti. Az IMF úgy számol, hogy az általa felvázolt költségvetési, monetáris és strukturális reformok maradéktalan végrehajtásával a magyar gazdaság 2030-ra akár 2 százalékos többletnövekedést is elérhet.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert 
#jegybank #adó #államadósság #infláció #gazdaság #euró bevezetés #világ #személyi jövedelemadó #imf #államháztartás #költségvetési hiány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:45
17:34
17:15
17:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
2026. október 8.
Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
3 napja
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
3
3 napja
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
4
2 hete
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
5
2 hete
Nem várt csapás érkezik a gáz- és olajpiacról: szívhatja a fogát rengeteg magyar család és cég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 18:04
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 17:01
Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: tömeges menekülés jöhet, pedig hatalmas a kockázat
Agrárszektor  |  2026. október 8. 17:29
Kiadták a riasztást: elképesztő pusztulás söpör végig a Földön, nálunk is nagy a baj