Hiába nőtt látványosan a lakossági vagyon, a pénz jelentős része nem jut el a gazdaságba.
Kiadta a riasztást az IMF: már most aggasztó úton halad a világ, ismét elszállhatnak az árak
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság. Kristalina Georgieva hétfőn arról beszélt, hogy az infláció ismét emelkedik, miközben a közel-keleti konfliktus elhúzódása komoly kockázatot jelent.
Az IMF három lehetséges forgatókönyvet készített a globális gazdaság alakulására. A jelenlegi folyamatok alapján már a középső, kedvezőtlen pályán halad a világ. Ez azzal számol, hogy a konfliktus tartós marad, az olaj ára pedig tartósan 100 dollár felett alakul.
A számok ezt tükrözik. Ebben a forgatókönyvben a globális gazdasági növekedés idén 2,5 százalékra lassul, miközben az infláció 5,4 százalékra emelkedik.
A kedvezőbb változat gyorsabb rendeződést feltételez. Ebben az esetben 3,1 százalékos növekedés és 4,4 százalékos infláció jöhet. A legsúlyosabb kimenet ennél is rosszabb. Ha a konfliktus 2027-ig elhúzódik és az olaj ára eléri a 125 dollárt hordónként, akkor a globális növekedés 2 százalékra eshet vissza, az infláció pedig 5,8 százalékra nőhet.
Az IMF szerint az energiaárak alakulása kulcstényező. Az olaj drágulása közvetlenül növeli az inflációt és fékezi a gazdasági teljesítményt.
