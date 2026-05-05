Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Businessman hand pointing to IMF (International Monetary Fund) sign on virtual sceen
Gazdaság

Kiadta a riasztást az IMF: már most aggasztó úton halad a világ, ismét elszállhatnak az árak

MTI
2026. május 5. 13:26

A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság. Kristalina Georgieva hétfőn arról beszélt, hogy az infláció ismét emelkedik, miközben a közel-keleti konfliktus elhúzódása komoly kockázatot jelent.

Az IMF három lehetséges forgatókönyvet készített a globális gazdaság alakulására. A jelenlegi folyamatok alapján már a középső, kedvezőtlen pályán halad a világ. Ez azzal számol, hogy a konfliktus tartós marad, az olaj ára pedig tartósan 100 dollár felett alakul.

A számok ezt tükrözik. Ebben a forgatókönyvben a globális gazdasági növekedés idén 2,5 százalékra lassul, miközben az infláció 5,4 százalékra emelkedik.

A kedvezőbb változat gyorsabb rendeződést feltételez. Ebben az esetben 3,1 százalékos növekedés és 4,4 százalékos infláció jöhet. A legsúlyosabb kimenet ennél is rosszabb. Ha a konfliktus 2027-ig elhúzódik és az olaj ára eléri a 125 dollárt hordónként, akkor a globális növekedés 2 százalékra eshet vissza, az infláció pedig 5,8 százalékra nőhet.

Az IMF szerint az energiaárak alakulása kulcstényező. Az olaj drágulása közvetlenül növeli az inflációt és fékezi a gazdasági teljesítményt.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #olaj #világgazdaság #olajár #imf #gazdasági növekedés #geopolitika #Közel-Kelet #energiaárak

Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

