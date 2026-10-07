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Gazdaság

Kiderült az új magyar vagyonadó sötét titka: így úszhatják meg a fizetést a leggazdagabbak

Pénzcentrum
2026. október 7. 12:01

Miközben a kormány évente már 800 milliárd forintos bevétellel számolna a tervezett vagyonadóból, elemzők szerint a részletszabályok jelentősen szűkíthetik a ténylegesen adóztatható vagyont. Egy gyorsértékelés arra hívja fel a figyelmet, hogy a családtagonkénti egymilliárd forintos küszöb, a hitelek levonhatósága, a külföldi vagyonok kezelése és az önbevallásos rendszer egyaránt komoly értékelési, ellenőrzési és adótervezési kérdéseket vet fel.

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Publikálta a kormány a vagyonadó tervezetét, melyben az egymilliárd forintos küszöb felett tervezett 1 százalékos vagyonadó a legnagyobb vagyonoknál magasabb kulccsal egészülne ki. A progresszivitás nem sérti, hanem erősítheti a társadalmi igazságosságot, és egybevág a Blochamps Capital tanácsadó cég korábbi javaslatával is.

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A most ismertetett részletek ugyanakkor új kérdéseket is felvetnek: a legérdekesebb újdonság, hogy az egymilliárdos adóalanyként érintetti belépési küszöb a gyakorlatban jelentősen megemelkedhet: a családtagonkénti számítás miatt minden két-három vagy többtagú családnál már 2–3 milliárd forint vagy ennél is nagyobb vagyon maradhat adómentes.

Ez önmagában nem feltétlenül probléma: a tanácsadó korábban is azt jelezte, hogy akár 5 milliárd forint körül lehetne meghúzni azt a határt, amely felett a vagyonadó már érdemi bevételt hozhat, miközben az értékelés és a beszedés költsége arányban marad az adóbevétellel. A családtagonkénti küszöb azonban más logikával emeli meg az effektív adómentes vagyont, ezért társadalmi igazságossági és adótervezési kérdéseket is felvet. Az első gyorsértékelése szerint öt területet érdemes különösen megvizsgálni a társadalmi egyeztetés során:

Az önbevallás egyszerűsítheti a rendszert, de nem oldja meg az értékelés problémáját. A cég egy korábbi elemzésében arra figyelmeztetett, hogy az 1–1,5 milliárd forintos sávban már néhány százmillió forintos értékelési különbség eldöntheti az adókötelezettséget. Különösen sérülékeny pont lehet a KKV-cégrészesedések értékelése: akár 8–10 ezer vállalkozásnál is rendkívül széles sávban mozoghat, hogy egy nem tőzsdei cég valós értéke például 500 millió vagy 2 milliárd forint. Kulcskérdés ezért, hogy a NAV miként és milyen adatok alapján ellenőrzi majd az önbevallásban szereplő értékeket.

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A családtagonkénti egymilliárdos határ a gyakorlatban jelentős küszöbemelés, és ösztönözheti a vagyon családon belüli átrendezését. A kormány hatásvizsgálata 15 ezer magánszemély adóalannyal és további 2 ezer vagyonkezelési adóalannyal számol, a Blochamps azonban úgy becsüli, hogy a fajlagos, családtagonkénti számítás miatt a ténylegesen érintett kör inkább tízezer fő köré csökkenhet. A magasabb effektív küszöb önmagában védhető, de társadalmi szempontból kérdés, indokolt-e, hogy ugyanakkora családi vagyon adóterhe pusztán attól változzon jelentősen, hány családtag között osztják meg. Gondoskodni kell persze a gyermekek jövőjéről, de a magyar gyermekek túlnyomó többségének aligha jut egymilliárd forintos vagyon, az egymilliárd forinton megspórolható évi tízmillió forint pedig talán még „adóoptimalizáló házasságokhoz” sem elegendő.

A hitelek levonhatóságánál döntő lesz, pontosan milyen kötelezettségek csökkenthetik az adóalapot. Indokolható a tényleges vagyonértéket csökkentő, beruházást finanszírozó hitel figyelembevétele, ami összhangban állhat a Blochamps korábbi javaslatával is: a produktív fejlesztéseket végrehajtó vállalkozásokat érdemes ösztönözni. Egészen más kérdés azonban egy vállalkozás rövid távú likviditási finanszírozása vagy például egy sokadik, befektetési céllal megszerzett lakás megvásárlásához felvett támogatott lakáshitel adóalap-csökkentő hatása. A hitellevonás túl széles értelmezése újabb adótervezési lehetőséget teremthet.

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A magyar elit becsült megoszlása vagyonrétegek szerint 2005-2030EA magyar elit becsült megoszlása vagyonrétegek szerint 2005-2030E

A külföldi vagyon adókötelessé tétele és tényleges ellenőrizhetősége két külön kérdés. A nemzetközi adóügyi információcsere ma már rendkívül széles körű, de nem teljes: továbbra is léteznek olyan joghatóságok és vagyontartási struktúrák, amelyeknél a NAV nem vagy csak korlátozottan jut automatikus információhoz. A Blochamps szerint 18–20 ezer potenciálisan érintett adóalany fogja élénken figyelni a végleges szabályokat, miközben becslése szerint a legvagyonosabb 4–5 ezer szereplő jelentős része már korábban megkezdhette vagy végrehajthatta vagyonstruktúrájának részben külföldre történő átszervezését melyek új szerkezeteikben bizonyosan mérsékeltebben vannak a hazai gazdaság hasznára, mint a korábbiakban.

A külföldi vagyon adóztatásánál nemcsak a felderíthetőséget, hanem a kettős adóztatást is rendezni kell. Egy külföldi ingatlant vagy más vagyonelemet már a fekvése szerinti államban is terhelhet vagyonjellegű adó. Ezért országonként és adónemenként tisztázni kell, hogy a külföldön megfizetett teher beszámítható-e a magyar vagyonadóba, illetve mikor korlátozza a magyar adóztatást. Enélkül ugyanaz a vagyonelem két országban is érdemi szinkron adóterhet viselhet.

A Blochamps szerint ezért a hatásvizsgálatban a kormány részéről publikált, immáron 800 milliárd forintos éves bevételi várakozást is érdemes óvatosan kezelni. Nemcsak azért, mert a jogszabály szerinti vagyonértékelés és a vagyonos listákon szereplő média becslések szükségképpen eltérhetnek egymástól, hanem azért is, mert a családtagonkénti küszöb, a hitelek levonhatósága, a külföldi vagyonelemek kezelése és az érintettek várható alkalmazkodása egyaránt szűkítheti a tényleges adóalapot. A részletek döntik el tehát, hogy a vagyonadó mennyire és melyik sávban lesz effektíve adóztatható vagyon és milyen mértékben lesz adótervezési feladat. Az önbevallás, a személyenkénti küszöb, a hitelek levonhatósága, valamint a külföldi vagyonelemek értékelése és adóztatása külön-külön mind indokolható szabály lehet, együttesen azonban jelentős strukturálási és értékelési mozgásteret teremthetnek a vagyon átrendezésére. Ezért a társadalmi egyeztetésen nemcsak az adókulcsokra, hanem az értékelési, ellenőrzési és visszaélésgátló szabályokra is érdemes koncentrálni.

Vagyonadó bahajthatósági projekció 2027Vagyonadó bahajthatósági projekció 2027
Címlapkép: Getty Images
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