Százmilliárdokat szedne be a gazdagoktól a Tisza-kormány: közzétették az új luxusadó részleteit

Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter
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Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2027. január 1-jén életbe lépő vagyonadó-tervezetét. A Pénzügyminisztérium hatásvizsgálata szerint az új teher négy év alatt összesen 800 milliárd forintos többletbevételt hozhat az államkasszának, az intézkedés pedig mintegy 15 ezer vagyonos magánszemélyt, valamint kétezer vagyonkezelőt érint - írta a Portfolio.
A Magyar Péter által kedden bejelentett új adónem kormányzati portálon közzétett hivatalos dokumentumaiból kiderül, hogy a várt 800 milliárd forintos bevétel nem éves szinten, hanem a négyéves vizsgált időszak egészére értendő. A rendszer gyakorlati végrehajtásához a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) fel kell állítania egy új ingatlan-értékelési modellt, valamint ki kell dolgoznia a megfelelő bevallási nyomtatványokat.
A kabinet értékelése alapján az új elvonás nem rontja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét. A tárca indoklása szerint az intézkedés a jelentős vagyonnal rendelkezők fokozottabb bevonásával járul hozzá az arányosabb közteherviseléshez és egy igazságosabb adórendszer kialakításához.
A hivatalos hatásvizsgálat ugyanakkor a bevezetés lehetséges következményeivel is számol. A dokumentum elismeri, hogy a vagyonadó egyes esetekben megnövelheti az érintettek likviditási igényét, továbbá érdemben befolyásolhatja a jövőbeli befektetési és finanszírozási lépéseiket, sőt akár a vagyonkezelési és adóilletőségi döntéseiket is.
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