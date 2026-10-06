Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról ×

Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter: a tervek szerint 2027-től 1 milliárd forint feletti vagyonra vagyonadót vetnének ki, miközben jelentősen kibővítenék a KATA-ra jogosultak körét. Újra katázhatnának többek között a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták, a cégeknek való számlázást is engedélyeznék. Eközben megszüntetnék a hivatásos sportolók jelenlegi, 500 millió forintos EKHO-értékhatárát.

Magyar Péter három jelentős adóváltozást jelentett be: 2027-től vagyonadót vezetnének be a milliárdosoknak, jelentősen átalakítanák és kibővítenék a KATA szabályait, miközben megszüntetnék a hivatásos sportolók számára biztosított magasabb EKHO-értékhatárt. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A Tisza-kormány tervei szerint 2027. január 1-jétől új vagyonadót vezetnének be azok számára, akiknek vagyona meghaladja az 1 milliárd forintot. Magyar Péter bejelentése szerint az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos adót kellene fizetni, a 100 milliárd forint feletti vagyonra pedig már 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

A tervek szerint az adóalapba a teljes vagyon bekerülne, így az ingatlanok, befektetések és társasági részesedések is. A külföldön tartott, illetve vagyonkezelőkhöz rendelt vagyont szintén figyelembe vennék. A hitelek ugyanakkor levonhatók lennének az adóalapból.

A vagyon értékét elsősorban a valós forgalmi érték alapján állapítanák meg. Az ingatlan- és gépjárműadó pedig levonható lenne a vagyonadóból, hogy elkerüljék a kettős adóztatást.

A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kellene megfizetni. Az első bevallást a 2026. év végi vagyon alapján 2027. augusztus 31-ig kellene benyújtani. A bejelentés szerint a NAV kalkulátort is biztosítana az adóalap kiszámításához. Az 1 milliárd forint alatti vagyonnal rendelkezőknek nem lenne teendőjük.

Több mint százezer új vállalkozó előtt nyithatják meg a KATA-t

Jelentősen átalakítaná a kormány a KATA-t is. A bejelentés szerint a cél az, hogy az adózási forma ismét jóval szélesebb kör számára legyen elérhető. Magyar Péter szerint várhatóan több mint százezer új kisvállalkozó választhatná majd a KATA-t.

A tervek szerint újra katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok az egyetemisták is, akik tanulmányaik mellett vállalkoznak. Emellett visszahoznák annak lehetőségét is, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak.

A főállású katások havi tételes adója az új rendszerben 100 ezer forint lenne. Azok számára azonban, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, átmeneti kedvezményt adnának: 2027-ben havi 75 ezer forintot kellene fizetniük, és csak 2028-tól emelkedne az összeg 100 ezer forintra.

A mellékállású vállalkozók havi 50 ezer forintos tételes adót fizetnének.

A cégeknek és szervezeteknek történő számlázást is lehetővé tennék, az ebből származó bevételt azonban 15 százalékos adó terhelné. A befizetett tételes KATA ebbe az összegbe beszámítana. A bejelentés szerint egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenne meg ténylegesen további adófizetési kötelezettség.

Emellett 18 millióról 22 millió forintra emelnék az éves bevételi határt.

A KATA társadalombiztosítási oldalát is átalakítanák. Magyar Péter szerint magasabb összeg alapján számítanák a katások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját, így az adózás mellett nagyobb társadalombiztosítási jogosultságot is biztosítanának.

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A focistáknál megszüntetnék az 500 milliós EKHO-keretet

Változás jönne az EKHO, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályaiban is. Jelenleg az általános EKHO-értékhatár 60 millió forint, miközben a hivatásos sportolók esetében 500 millió forintig alkalmazható a kedvezményes adózás. Ezt a különbséget a bejelentés szerint 2027-től megszüntetnék.

A hivatásos sportolókra így ugyanaz a 60 millió forintos éves értékhatár vonatkozna, mint más, EKHO-ra jogosult foglalkozások esetében. Az EKHO jelenlegi szabályai szerint a sportolók és bizonyos más szakmák képviselői a meghatározott feltételek teljesülése mellett kedvezményes közteherviselést alkalmazhatnak.

Magyar Péter azzal indokolta a változtatást, hogy szerinte nem indokolt, hogy a kiemelkedő jövedelmű hivatásos sportolók az általános EKHO-értékhatárnál jóval magasabb összegig vehessék igénybe ezt az adózási formát.

A bejelentés szerint 2027-től tehát a hivatásos sportolók számára is 60 millió forint lenne az EKHO-s bevételi plafon.

Társadalmi egyeztetés jön

A három adóváltozást a kormány hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátja. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az új adórendszerben egyszerűbb szabályokat, szélesebb KATA-hozzáférést, nagyobb társadalombiztosítási védelmet, illetve a vagyonosabb rétegek nagyobb közteherviselését szeretnék elérni.

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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert