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Gazdaság

Vége a titkolózásnak a közéletben: komoly vagyonvizsgálatok indulhatnak, a családtagok is célkeresztbe kerülnek

MTI
2026. október 6. 22:03

Benyújtotta a kormány kedden Országgyűlésnek a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát.

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Az Országgyűlés honlapján elérhető javaslat indoklása szerint Magyarország újjáépítésének egyik alapfeltétele a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyon felhasználása kizárólag a köz érdekét szolgálja. A magyar közvagyon a magyar embereké, nem válhat a magánérdekű vagyongyarapítás eszközévé - írták, kiállva az átláthatóság és amellett, hogy a társadalom jogos elvárása, hogy a visszaéléseknek következményei legyenek.

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A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Az eljárás kiterjedhet más személyre és gazdálkodószervezetre is vagyonátruházás esetén. A törvény alkalmazásában hozzátartozó a házastárs és az élettárs, továbbá a közös háztartásban élő szülő, gyermek és a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.

Az egyedi kockázatelemzési eljárás során az állami adó- és vámhatóság a saját nyilvántartásaiban foglalt, továbbá megkeresés alapján más szervek adatbázisaiból - a külföldi hatóságokéból és szervekéből is - kért adatokat, valamint nyilvánosan elérhető adatokat használ fel, vizsgálata során ezek összevetését és kiértékelését végzi el.

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Az eljárás lefolytatásához szükséges adatok megismerése céljából - legalább ötnapos határidő tűzésével - más hatóságot vagy szervezetet megkereshet. A tudomására jutott adatokat öt évig kezeli. Ha az adóhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárások során olyan eredményre jut, amely adózási visszaélésre enged következtetni, az érintett adóellenőrzéssel nézhet szembe.

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Ha az adóhatóság bűncselekmény gyanúját tárja fel, az érintettel szemben nyomozás indul, amelyet a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság, így az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósága, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az ügyészség, illetve a rendőrség folytat le.

Az előterjesztés indoklása jogos társadalmi érdeknek nevezi, hogy a visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen. Az adóhatóság ezért nyilvános statisztikát készít, és közzétételi listában számol be azokról az esetekről, amelyekben az adóhiány eléri az 5 millió forintot - áll a dokumentumban.
Címlapkép: Getty Images
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