A politikusok vagyonát is vizsgálná a NAV: a családtagok sem maradnának ki, nyilvános feketelista is jöhet

Már társadalmi egyeztetésen van az a törvénytervezet, amely felhatalmazná a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) arra, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását. A javaslat értelmében az ötmillió forintot elérő adóhiányt felhalmozókról nyilvános feketelista is készülne - írta az Economx.

A kormányzati portálon közzétett jogszabálytervezet elsődleges célja a közbizalom helyreállítása és a közvagyon védelme. A javaslat garantálná, hogy a politikai tisztségviselők és a közigazgatási államtitkárok vagyoni helyzete minden esetben arányban álljon a legálisan leadózott jövedelmükkel. Az indoklás szerint a közhatalmat gyakorlóknak számolniuk kell anyagi helyzetük fokozott hatósági ellenőrzésével, így a visszaélésekből származó gyarapodás nem maradhat adójogi következmények nélkül.

A tervezet értelmében a NAV feladata lesz, hogy egyedi eljárások keretében szűrje ki az érintettek és családtagjaik adózási szabálytalanságait. Amennyiben gyanús vagyonátruházásra derül fény, a hatósági vizsgálat más magánszemélyekre és gazdálkodó szervezetekre is kiterjeszthető.

A jogalkotó szerint jogos elvárás, hogy a társadalom is megismerhesse a feltárt visszaéléseket. Ennek érdekében az adóhatóság nemcsak nyilvános statisztikákat vezetne, hanem egy közzétételi listán név szerint is beszámolna azokról az esetekről, amelyeknél a megállapított adóhiány eléri az ötmillió forintot. A javaslat véleményezésére már csak pontosan egy hét maradt, a társadalmi egyeztetés ugyanis jövő hét szerdán, szeptember 30-án zárul.