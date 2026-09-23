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Gazdaság

A politikusok vagyonát is vizsgálná a NAV: a családtagok sem maradnának ki, nyilvános feketelista is jöhet

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 08:26

Már társadalmi egyeztetésen van az a törvénytervezet, amely felhatalmazná a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) arra, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását. A javaslat értelmében az ötmillió forintot elérő adóhiányt felhalmozókról nyilvános feketelista is készülne - írta az Economx.

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A kormányzati portálon közzétett jogszabálytervezet elsődleges célja a közbizalom helyreállítása és a közvagyon védelme. A javaslat garantálná, hogy a politikai tisztségviselők és a közigazgatási államtitkárok vagyoni helyzete minden esetben arányban álljon a legálisan leadózott jövedelmükkel. Az indoklás szerint a közhatalmat gyakorlóknak számolniuk kell anyagi helyzetük fokozott hatósági ellenőrzésével, így a visszaélésekből származó gyarapodás nem maradhat adójogi következmények nélkül.

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A tervezet értelmében a NAV feladata lesz, hogy egyedi eljárások keretében szűrje ki az érintettek és családtagjaik adózási szabálytalanságait. Amennyiben gyanús vagyonátruházásra derül fény, a hatósági vizsgálat más magánszemélyekre és gazdálkodó szervezetekre is kiterjeszthető.

A jogalkotó szerint jogos elvárás, hogy a társadalom is megismerhesse a feltárt visszaéléseket. Ennek érdekében az adóhatóság nemcsak nyilvános statisztikákat vezetne, hanem egy közzétételi listán név szerint is beszámolna azokról az esetekről, amelyeknél a megállapított adóhiány eléri az ötmillió forintot. A javaslat véleményezésére már csak pontosan egy hét maradt, a társadalmi egyeztetés ugyanis jövő hét szerdán, szeptember 30-án zárul.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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