Kőkemény feltételeket szabott Magyar Péter az EU-nak: nincs mese, ezt követeli a magyar kormány

Az EU egyik vezetőjével tárgyalt Magyar Péter. A miniszterelnök komoly feltételeket szabott az uniós költségvetés efogadására.

Több kritikus uniós kérdésben is határozott feltételeket támasztott Magyar Péter miniszterelnök az Európai Tanács elnökével, António Costával folytatott egyeztetésén. A magyar kormány csak a hazai érdekeket maradéktalanul szolgáló uniós költségvetést hajlandó elfogadni, miközben azonnali intézkedést vár a korábbi kabinet idején kiszabott, napi egymillió eurós bírság felfüggesztésére, valamint a magyar határvédelmi erőfeszítések elismerésére.

A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a találkozó részleteiről, ahol kulcsfontosságú stratégiai és pénzügyi kérdéseket vitattak meg. Az Európai Unió következő többéves pénzügyi kerete kapcsán Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a hétéves büdzsé csak akkor kaphatja meg hazánk támogatását, ha az elfogadott kompromisszum teljes mértékben megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek.

A pénzügyi viták részeként a kormány nyomatékosan kérte az előző kormányzati ciklusból megörökölt, Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós szankció mielőbbi felfüggesztését.

A kétoldalú tárgyaláson az illegális migráció és a határvédelem is kiemelt témaként szerepelt. Az idei nyáron Ceutában történt eseményekre utalva a kormányfő megerősítette, hogy az ország továbbra is fenntartja a hatékony védekezést biztosító jogi és fizikai határzárat. Kiemelte, hogy Magyarország védi az Unió külső határait, és elvárja, hogy ezt európai szinten is megfelelően elismerjék.

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A megbeszélés zárásaként az EU bővítési politikájáról egyeztettek a vezetők. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban megerősítette a korábbi, határozott álláspontot, miszerint Magyarország egyetlen tagjelölt ország esetében sem támogatja a csatlakozási eljárás felgyorsítását.