Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?

Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel, hogy az EU versenyképessége javuljon az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.
A francia közgazdász az Euronews-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az EU-s áruk és szolgáltatások teljesen integrált belső piaca fokozná a versenyt és az innovációt a blokkban, amely szerinte lemaradóban van az USA és Kína mögött a növekvő geopolitikai feszültségek közepette.
"Nincs valódi egységes piacunk, pedig ez feltétlenül szükséges lenne" - nyilatkozta az Euronews reggeli műsorában. "Minden tagállam saját szabályozással rendelkezik, amelyet az európai szabályozások tetejébe helyeznek. Ezt nevezzük túlszabályozásnak."
Aghion megjegyzései összhangban vannak Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Enrico Letta ajánlásaival, akik tavaly két jelentésben sürgették az EU-t és tagállamait, hogy erősítsék meg az egységes piacot, csökkentsék a bürokráciát és működjenek szorosabban együtt. Draghi szerint az EU-nak "radikális változáson kell átesnie, különben lassú hanyatlás vár rá".
A Nobel-díjas közgazdász szerint Európa innovációs lemaradásának egyik oka a kudarccal szembeni büntető és megszégyenítő kultúra. Az USA-ban a kudarcot a áttörés előtti folyamat természetes részének tekintik.
Európában nem vállalunk elég kockázatot, nem bocsátjuk meg a rövid távú kudarcokat. Bátorítanunk kell a kudarcot, mert ha kudarcot vallasz, az azt jelenti, hogy valami újat próbálsz létrehozni.
Aghion szerint Európának több tőkét kell befektetnie az innovációhoz kapcsolódó magas kockázatú ágazatokba, és a pénzügyi intézményeknek, valamint a kockázati tőkének nagyobb szerepet kell játszania az EU-ban. "Nincsenek olyan pénzügyi intézményeink, amelyek kellően ösztönöznék a kockázatvállalást" - tette hozzá.
Felszólította a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy fektessenek be többet a kritikus ágazatokba, és egyszerűsítsék a szabályozásokat, amelyek eltántorítják az új szereplőket a piacra lépéstől. "Túl sokat szabályozunk, de nem fektetünk be eleget. Költségvetési törpék vagyunk" - fogalmazott.
Aghion idén Peter Howitt-tal és Joel Mokyrral közösen kapott Nobel-díjat "a technológiai innováció és a hosszú távú gazdasági növekedés közötti kapcsolat úttörő kutatásáért".
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
