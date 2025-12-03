2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?

Pénzcentrum
2025. december 3. 16:14

Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel, hogy az EU versenyképessége javuljon az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.  

A francia közgazdász az Euronews-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az EU-s áruk és szolgáltatások teljesen integrált belső piaca fokozná a versenyt és az innovációt a blokkban, amely szerinte lemaradóban van az USA és Kína mögött a növekvő geopolitikai feszültségek közepette.

"Nincs valódi egységes piacunk, pedig ez feltétlenül szükséges lenne" - nyilatkozta az Euronews reggeli műsorában. "Minden tagállam saját szabályozással rendelkezik, amelyet az európai szabályozások tetejébe helyeznek. Ezt nevezzük túlszabályozásnak."

Aghion megjegyzései összhangban vannak Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Enrico Letta ajánlásaival, akik tavaly két jelentésben sürgették az EU-t és tagállamait, hogy erősítsék meg az egységes piacot, csökkentsék a bürokráciát és működjenek szorosabban együtt. Draghi szerint az EU-nak "radikális változáson kell átesnie, különben lassú hanyatlás vár rá".

Kapcsolódó cikkeink:

A Nobel-díjas közgazdász szerint Európa innovációs lemaradásának egyik oka a kudarccal szembeni büntető és megszégyenítő kultúra. Az USA-ban a kudarcot a áttörés előtti folyamat természetes részének tekintik.

Európában nem vállalunk elég kockázatot, nem bocsátjuk meg a rövid távú kudarcokat. Bátorítanunk kell a kudarcot, mert ha kudarcot vallasz, az azt jelenti, hogy valami újat próbálsz létrehozni.

Aghion szerint Európának több tőkét kell befektetnie az innovációhoz kapcsolódó magas kockázatú ágazatokba, és a pénzügyi intézményeknek, valamint a kockázati tőkének nagyobb szerepet kell játszania az EU-ban. "Nincsenek olyan pénzügyi intézményeink, amelyek kellően ösztönöznék a kockázatvállalást" - tette hozzá.

Felszólította a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy fektessenek be többet a kritikus ágazatokba, és egyszerűsítsék a szabályozásokat, amelyek eltántorítják az új szereplőket a piacra lépéstől. "Túl sokat szabályozunk, de nem fektetünk be eleget. Költségvetési törpék vagyunk" - fogalmazott.

Aghion idén Peter Howitt-tal és Joel Mokyrral közösen kapott Nobel-díjat "a technológiai innováció és a hosszú távú gazdasági növekedés közötti kapcsolat úttörő kutatásáért".
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #európai unió #gazdaság #eu #szabályozás #kockázat #növekedés #technológia #világ #brüsszel #innováció #bürokrácia #versenyképesség #kína #amerikai egyesült államok #nobel-díj

