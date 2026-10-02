Az összeg első részletét 15 napon belül folyósítják, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában juttatják el az érintett családoknak.
Kiderült az igazság a debreceni akkumulátorgyárról: megszólaltak a milliárdos támogatásokról és a munkásokat ért veszélyről
A kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának első, önmagában is óriási méretű egysége megkezdte a próbagyártást. Bár a beruházást korábban lakossági és politikai tiltakozások, valamint az iparágat sújtó globális kihívások kísérték, a vállalat rendkívül optimista, hiszen gyártókapacitásaikat évekre előre lekötötték, a toborzás folyamatos, és már a második ütem megépítését tervezik. Ha az eredeti, háromezermilliárd forintos tervek hiánytalanul megvalósulnak, a cég a BYD-t leszámítva szinte minden ismert európai autógyártót innen fog kiszolgálni.
A 2022-ben bejelentett debreceni beruházás a világ egyik legnagyobb, Kínán kívüli akkumulátorgyárának indult. Bár a fejlesztést három részre osztották, a most elkészült első, nagyjából 900 milliárd forintból felépült üzemegység is Európa élvonalába tartozik. Az évente több millió akkumulátorcellát előállító gyártás egy több mint 800 méter hosszú, teljesen automatizált épületben zajlik. A futószalagok mellett nincsenek tömegesen dolgozó munkások, a rendszert számítógépek vezérlik, emberi beavatkozásra csak a legszükségesebb esetekben, például meghibásodáskor van szükség - írja a Telex.
Bár az akkumulátoripar globális túltermelési válsága és az elmúlt évek politikai vitái miatt felmerült, hogy a CATL esetleg beéri az első üzemmel, a vállalat képviselői egyértelművé tették, hogy a teljes projekt megvalósítására törekednek. A cég jelenleg is egyeztet a kormánnyal a második ütem indulásáról. Debrecenből elsősorban a 100–200 kilométeres körzetben található autóipari szereplőknek – többek között a BMW-nek és a Mercedesnek – szállítanak majd. Bár kezdetben nikkel-kobalt-mangán (NMC) technológiájú akkumulátorokat készítenek, a gyártósorok rendkívül rugalmasak, így néhány nap alatt átállíthatók az egyre népszerűbb, olcsóbb lítium-vas-foszfát (LFP) alapanyagokra is.
A gyár indulását nehezítette, hogy a nyár végi beüzemelés során kilenc dolgozó szervezetében a határértéket meghaladó nikkelmennyiséget mutattak ki. Sem a hatósági, sem a belső vizsgálatok nem tudták pontosan kideríteni a szennyezés forrását, de az biztosra vehető, hogy nem a gépek normál működése okozta a problémát. A próbagyártás a szigorított protokoll – havi légtér- és féléves vizeletvizsgálatok – bevezetése után folytatódhatott. Emellett a CATL egyértelműen cáfolta azokat a híreket, miszerint 320 milliárd forint állami támogatást kaptak volna a magyar adófizetőktől. A tényleges, érvényben lévő szerződésük 129 milliárd forintról szól, amelyből elmondásuk szerint eddig kevesebb mint 10 milliárdot hívtak le.
A vállalat ígérete szerint az átláthatóság jegyében a jövőben negyedévente nyilvánosságra hozza a legfontosabb környezeti és kibocsátási adatait, beleértve a víz- és energiafogyasztást. Utóbbival kapcsolatban jelezték, hogy technológiailag teljesen felkészültek a tisztított szennyvíz, azaz a szürkevíz használatára is, amint a helyi hálózat ezt lehetővé teszi. Az alapanyagok terén is változást terveznek, ugyanis míg jelenleg nagyrészt Kínából érkeznek a nyersanyagok, a jövőben egyre többet vásárolnak majd európai, illetve magyarországi beszállítóktól.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A munkaerőpiacon is komoly terveik vannak, a jelenlegi 2900 fős létszámot az első ütem csúcsra járatásával 4000 fölé növelnék, a teljes kiépülés esetén pedig 2030-ra akár 9000 ember is dolgozhat a debreceni telephelyen. Bár a gépek beüzemelése és a betanítás miatt jelenleg még magas a kínai szakemberek aránya az üzemben, a cég célja, hogy az évtized végére a dolgozók közel 90 százaléka a helyben toborzott munkaerőből kerüljön ki.
A beruházások összességében továbbra is visszafogják a növekedést, elsősorban a vártnál gyengébb állami beruházási aktivitás miatt.
Kiszámíthatóbb jogszabályi környezetet és a kiemelt beruházások rendszerének újragondolását sürgetik az ingatlanfejlesztők és az önkormányzati szereplők.
Gabriel Zucman világhírű francia közgazdász a szupergazdagok globális megadóztatása mellett érvel
Vegyesen mozgott a forint reggel, az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról.
Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség.
Komoly fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul: azt vizsgálják, valóban érvényesíthetők-e a vásárlók jótállási jogai.
Fontos lépés történt a népligeti Planetárium ügyében: új vagyonkezelőhöz került az intézmény, jöhet a felújítás.
Az E.ON Hungária Csoport 2028 végéig több, mint 237 ezer intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő telepítését vállalta.
A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.
Itt a bejelentés, 120 milliárdos mentőövet dob a kormány Budapestnek: erről állapodott meg Karácsony Gergely és Magyar Péter
Ötéves szünet után újra összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol átfogó megállapodás született a kormány és Budapest vezetése között.
A dán ékszergyártó óriás, a Pandora szerdán nyitotta meg 150 millió dolláros új üzemét Ho Si Minh-városban.
A minisztérium költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket talált.
A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye.
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
Közel 20 százalékkal nőtt a magyar nettó átlagkereset két év alatt, a belőle megvásárolható Big Macek száma mégis csupán 2,5 százalékkal emelkedett.
A belvárosi polgármesterek szerint a főváros a csőd elkerülése miatt elvonná a kerületektől a parkolási bevételeket.
A magyar cégeknek saját márkára, disztribúcióra és külpiaci jelenlétre lenne szükségük, mert az olcsóságban Kína verhetetlen.
Kedvezőtlen a hangulat a piacokon, az OTP fontos támaszt közelít, miközben az olajár esése a Molt is nyomás alatt tarthatja.
Új szabály védi a kincstári számlákat: az újonnan rögzített bankszámlákat előbb hitelesíteni kell.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank