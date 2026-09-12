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Meglepő eredmény született az iváncsai kutaknál: ezt találták az akkumulátorgyár közelében
Egyetlen iváncsai kút vízmintájában sem mutattak ki szennyeződést az akkumulátorgyárban felfedezett NMP-szennyezés után elvégzett kontrollvizsgálatok során. Az önkormányzat összesen 55 helyszínen, fúrt és ásott kutakból vett mintákat, és a vizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják. Az SK On Hungary korábban arról számolt be, hogy az üzem belső területén lévő egyik monitoring kútban n-metil-2-pirrolidon jelenlétét fedezték fel. A vállalat az eset miatt óvintézkedéseket tett, és közlése szerint együttműködik a hatósági vizsgálatokban.
A település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vett vízminták egyikében sem mutatható ki szennyeződés - közölte Iváncsa önkormányzata azután, hogy az elmúlt héten az SK On Hungary akkumulátorgyár arról tájékoztatta őket: az üzem belső területén található monitoring kútban NMP-szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A község Facebook-oldalán jelezték, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják.
A Fejér vármegyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP-szennyezést (n-metil-2-pirrolidon) fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Mint írták, a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, azzal nem lehet probléma.
Az SK On Hungary megerősítette a szennyezést, hangsúlyozva: a vállalati eljárásaiknak megfelelően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket, egyebek között a vonatkozó berendezések üzemeltetésének felfüggesztését. Mint írták, teljes mértékben együttműködnek a hatóságok vizsgálatában és az esetleges további intézkedésekben.
A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség kedden arról tájékoztatott hogy kérésükre napirendjére veszi következő ülésén az Országos Munkavédelmi Bizottság a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését. Egyúttal jelezték, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy tűnik, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket. Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók jogáért a egészséges és biztonságos munkahelyhez.
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