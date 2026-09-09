Pattanásig feszült a hangulat Debrecenben: kivezetéssel fenyegették a lakókat az akkugyár fórumán + Videó

Kivezettetéssel fenyegették a lakosokat, többen pedig ki is maradtak a debreceni akkuügyi közmeghallgatásról. Már a kezdéskor feszült lett a hangulat azon a szeptember 7-i fórumon, amelyet az EcoPro BM Hungary Zrt. környezethasználati engedélyének módosítása miatt tartottak a debreceni Kölcsey Központban. A sajtót a felvételkészítés miatt korlátozták, a bent lévő lakosokat pedig figyelmeztették: aki megszegi a szabályokat, azt kivezethetik.

A dél-koreai vállalat azért kezdeményezte az engedély módosítását, mert új terméket, úgynevezett NMC-t kíván gyártani a debreceni üzemében. Emiatt immár harmadik alkalommal módosíthatják a Debrecen déli gazdasági övezetében lítiumakkumulátorokhoz szükséges katódaktív anyagot gyártó EcoPro BM Hungary Zrt. egységes környezethasználati engedélyét. A tervezett változtatás a cég tájékoztatása szerint nem jár kapacitásbővítéssel - írta a Debreciner.

Három és fél év után egyébként most először tartottak ismét személyes közmeghallgatást Debrecenben akkumulátoripari ügyben. A fórumon a kormányhivatal ismertette az engedélyezési eljárást, az EcoPro pedig bemutatta a tervezett változtatásokat. Ezek között a levegő- és vízvédelemmel, a zajterheléssel, a vízmérleggel, valamint egyes technikai módosításokkal kapcsolatos kérdések is szerepeltek.

Komoly vita alakult ki a felvételek miatt

A Debreciner beszámolója szerint a rendezvényre érkezőket biztonsági őrök engedték be, a sajtó munkatársait pedig a kormányhivatal munkatársai arról tájékoztatták, hogy csak a terem végéből készíthetnek kép- és hangfelvételeket. A sajtó képviselői ezt vitatták, a vita végül azzal zárult, hogy nem vezették ki őket.

A közmeghallgatás elején a moderátor azt közölte, hogy az eseményen nem lehet kép- és hangfelvételt készíteni, csak a sajtó tudósíthat. Amikor egy lakos a telefonjával videózni kezdett, a Debreciner szerint figyelmeztették, hogy a szabályok megszegése esetén kivezethetik a teremből.

Többen nem jutottak be a terembe

A helyszíni beszámoló szerint közben az is problémát okozott, hogy a terem ajtaját bezárták, ezért több érdeklődő nem tudott bejutni. A kialakult helyzet miatt rövid szünetet rendeltek el, hogy beengedjék a várakozókat. A közmeghallgatás ezután folytatódott, de a riport szerint többször bekiabálások és közbeszólások zavarták meg.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint a lakosság és a civil szervezetek személyesen tehették fel kérdéseiket, észrevételeiket pedig a hatóság figyelembe veszi az engedélyezési eljárás során. A hivatal azt is közölte, hogy a közmeghallgatás teljes hanganyagát 15 napon belül közzéteszi a honlapján.

Miért módosítaná az engedélyét az EcoPro?

Az EcoPro debreceni üzemében lítiumakkumulátorok gyártásához szükséges katódaktív anyagot állítanak elő. A mostani engedélykérelem az új termék, az NMC gyártásához kapcsolódik. A tervezett módosítások között a levegő- és vízvédelemmel, a zajterheléssel, a vízmérleggel, valamint egyes technikai változtatásokkal kapcsolatos kérdések is szerepelnek. A cég szerint mindez nem jár kapacitásbővítéssel.

Korábbi szabálytalanságok is előkerültek

A Debreciner korábbi cikke szerint az EcoPro által megrendelt környezeti hatástanulmány az elmúlt évekből több, a céget érintő bírságot és különféle szabálytalanságot is felsorol. A beszámoló szerint olyan eset is történt, amikor a hatóságok munkatársait nem engedték be az üzem területére.

A Debreciner szerint ezekről a korábbi szabálytalanságokról a közmeghallgatás elején tartott vállalati és hatósági prezentációkban nem esett szó.