Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs őrizetbe vételéről: kiderült, mivel gyanúsítják a volt minisztert

Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát - közölte Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a tegnapi eseményekről. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap vagyonát 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben a törvényben meghatározott céloktól eltérően használták fel, amivel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt - közölte az ügyészség.

EZ IS ÉRDEKELHET Őrizetben Hankó Balázs: a NAV bevetési egysége vitte Kecskemétre a volt minisztert A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő.

A közölt megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Dr. Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról dr. Hankó Balázs, illetve esetlegesen más vagy mások határoztak

- áll a közleményben. A támogatásról született döntés a formális kollégiumi eljárást, illetve több kiemelt támogatás esetében a kérelem benyújtását is megelőzte.

A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használtak fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően, mellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak.

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Az ügyben nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tegnap este dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt – miután mentelmi jogát az országgyűlés felfüggesztette - őrizetbe vette és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

A gyanúsított az őrizetbe vétel, valamint a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be. A tegnap folyamán az ügyben további személy őrizetbe vételére és gyanúsítotti kihallgatására került sor. A nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető - zárul a tájékoztatás.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi, MTI/MTVA