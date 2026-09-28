Most érkezett: őrizetbe vették Seszták Miklóst

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Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét a Központi Nyomozó Főügyészségen, röviddel azután, hogy az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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