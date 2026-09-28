A hírek szerint új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget.
Most érkezett: őrizetbe vették Seszták Miklóst
Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét a Központi Nyomozó Főügyészségen, röviddel azután, hogy az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát.
A kormánypárti politikus alig néhány perccel a parlamenti szavazást követően önként jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületében. Az őrizetbe vétel tényét ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette a sajtónak.
Mielőtt belépett volna az ügyészségre, a képviselő újságírói kérdésre elmondta, hogy számított a mentelmi joga felfüggesztésére. Seszták Miklós ugyanakkor ismételten hangsúlyozta, hogy ártatlan, és semmilyen bűncselekményt nem követett el - írta a 24.hu.
Címlapkép: MTI/Hatházi Tamás
Olyan magánrepülőkért fizetett az állam, amikkel Szijjártó el sem utazott: kiderült, hogy szórták a pénzt a Külügynél
Az előző ciklusban majdnem 300 milliót költöttek olyan magánrepülőkre, amelyekkel Szijjártó Péter nem utazott sehova, mert végül inkább honvédségi géppel ment.
Döbbenetes adósságlista látott napvilágot: fejenként 13 millió forintos tartozás jut minden egyes magyarra
Az Egyesült Államokban és Japánban is meghaladja a 100 ezer dollárt az egy lakosra jutó bruttó államadósság, ezzel ők a listavezetők.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
Az Egyesült-Királyság bő egy évtizede még a magyar kivándorlás egyik fő célpontja volt, 2025-re azonban szinte lekerült a térképről.
Összegyűjtöttük a hét legfontosabb pénzcentrumos cikkeit. Köztük azt is, amiben Bod Péter Ákos úgy fogalmazott, hogy...
Most közölte a Posta: érvényüket vesztik ezek a meghatalmazások, a nyugdíjutalványokat is érinti a lépés
Szeptember 30-án érvényüket vesztik az 1999. december 31. előtt kiadott, határozatlan idejű postai meghatalmazások - közölte a Posta.
Magyarország számára az euró bevezetése nem választási lehetőség, hanem jogi kötelezettség, ám a puszta csatlakozás önmagában nem oldja meg a gazdasági problémákat.
Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be.
Ötmilliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen.
A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, megszakítva a kamatcsökkentési sorozatot.
Bár 2026 második negyedévében átmenetileg csökkent a hazai ATM-ek száma, a hálózat hamarosan újra bővülésnek indul
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a kormány elutasítaná az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramját.
Erősödött a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon a csütörtök esti jegyzésekhez képest.
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint az árrésstop torzíthatja a piac működését.
Tavaly a hűtőket árusító webáruházak 63 százalékánál találtak problémát, idén új termékeket ellenőriznek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vége a hagyományos pénzküldésnek? Már tesztelik az új rendszert a gigabankok, ami mindent megváltoztat
A legnagyobb brit bankok lebonyolították a szektor szerint világszinten is első, tokenizált betétekkel végrehajtott bankközi tranzakciókat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 494,39 pontos, 0,33 százalékos csökkenéssel, 151 507,86 ponton zárt csütörtökön.
A pénzhez való viszonyunkat nem csak az életkorunk határozza meg, fontosak a családból hozott minták és az a technológiai környezet is, amelyben felnövünk.