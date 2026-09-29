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Gazdaság

Elképesztő vagyonelkobzás Seszták és Jellinek ügyében: milliárdokat, luxusautót és ingatlant vettek zár alá a hatóságok

MTI
2026. szeptember 29. 09:03

Az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben, így megindulhat ellene a büntetőeljárás. A korrupciós botránynak már hat gyanúsítottja van, köztük két ismert üzletember, Jellinek Dániel és Szivek Norbert, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A hatóságok az eljárás során közel hárommilliárd forintnyi vagyont vettek zár alá az egyik érintettnél.

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A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásaival és autóbusz-beszerzéseivel kapcsolatban. A legfőbb ügyész helyettese még szeptember 22-én indítványozta Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, a parlament hétfői döntésével pedig elhárult az akadály a 2014 és 2018 közötti miniszter büntetőjogi felelősségre vonása elől.

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A május közepe óta tartó eljárásban a hatóságok eddig hat személlyel közölték a megalapozott gyanút. Közülük ketten jelenleg is letartóztatásban vannak, név szerint Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója, valamint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezetője.

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A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő.

A büntetőeljárással párhuzamosan jelentős vagyonvisszaszerzési intézkedésekre is sor került. A hatóságok az egyik gyanúsítottól összesen mintegy hárommilliárd forint értékű vagyont biztosítottak, amelyből egy több mint hatmillió forintos gépjárművet, egy 286,5 millió forint értékű ingatlant, valamint további 2,7 milliárd forintnyi egyéb vagyonelemet vettek zár alá.

A KNYF hangsúlyozta, hogy a korrupciós szál felgöngyölítése elkülönül a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vagyon elleni bűncselekmények miatt folytatott nyomozásától. A vagyonbiztosítási feladatokat az ügyészség felkérésére eddig az NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatala végezte, hétfőtől azonban ezt az eljárást már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja.

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Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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