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Budapest, 2026. szeptember 28.Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, a korábbi Orbán-kormány kulturális és innovációs minisztere autóba száll, miután elhagyta a Parlament épületét 2026. szeptember 28-án. Jobb szélen képvis
Otthon

Őrizetben Hankó Balázs: a NAV bevetési egysége vitte Kecskemétre a volt minisztert

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 07:20

A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő, majd Kecskemétre szállították őket kihallgatásra - írta meg a Telex.

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Hétfő éjjel őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz-kormány egykori kulturális és innovációs miniszterét. A volt tárcavezetőt és egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát azután vették őrizetbe, hogy Hankó eleget tett az ügyészségi idézésnek, és önként megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti épületében.

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Védője indokolatlannak nevezte a hatóság fellépését, mivel ügyfele együttműködött, a NAV bevetési egysége mégis azonnal átszállította Kecskemétre. Az eljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért a nyomozati cselekményeket is ott folytatják le.

A politikus mentelmi jogát hétfő délelőtt vonta meg a parlament – Seszták Miklós KDNP-s képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával egy időben –, elhárítva ezzel a büntetőeljárás jogi akadályát. A döntést követően Hankó sajtótájékoztatót tartott, amelyen politikai elnyomás áldozatának nevezte magát.

Kijelentette, hogy egyetlen fillért sem lopott el, az NKA forrásait valóban kulturális célokra fordították, mentelmi jogának felfüggesztése pedig szerinte csupán a felkorbácsolt indulatok kielégítését szolgálja.

Az ügyészség gyanúja szerint ugyanakkor az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben használta fel a közpénzt a törvényi céloktól eltérően, amivel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.

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A kiterjedt korrupciós botrány idén áprilisban robbant ki, amikor egy belső informátor, Papp Gergő jelezte Molnár Áron színész-aktivistának, hogy az NKA titokban, a döntéshozók és a határozatok eltitkolásával utalt ki milliárdokat különböző alkotóknak. A nyilvánosságra került adatok alapján a NAV azonnal nyomozást indított.

A nyár folyamán a hatóságok letartóztatták többek között Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, Ughy Attila egykori fideszes képviselőt, a támogatásokról döntő kollégium korábbi elnökét, valamint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Szeptemberben a bíróság további gyanúsítottak letartóztatását rendelte el, köztük olyan cégvezetőkét, akiket fiktív számlázással és dokumentumfilmes pályázatokkal kapcsolatos visszaélésekkel gyanúsítanak.

címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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