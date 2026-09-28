Hónapok óta napirenden van a KATA visszahozása, mostanra pedig egyre több részlet körvonalazódik az új rendszerről.
Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén
Már másfél éve zajlik a gigantikus ügyészségi nyomozás a jegybanki alapítványok vagyona kapcsán, ám a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a vagyon kimentése helyett épp az ellenkezőjét teszi. Az elmúlt hónapokban több milliárd forintos, korábban a strómanjának tartott üzlettársa nevén lévő vagyont vett át hivatalosan is, méghozzá egy dubaji vállalaton keresztül.
A Központi Nyomozó Főügyészség pénzmosás gyanújával indított, példátlan méretű eljárása immár másfél éve tart. A korábbi főügyész által is "felfoghatatlanul hatalmasnak" nevezett ügyben egy idén tavaszi tájékoztatás szerint 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak.
A hatóságok eddig közel 92 milliárd forint értékben zároltak vállalati, illetve magánszemélyekhez köthető értékpapírokat és bankszámlákat. A botrányban a volt jegybankelnök, Matolcsy György és fia, Matolcsy Ádám mellett rendszeresen felmerül a baráti körükbe tartozó Száraz István, Stofa György és Somlai Bálint neve is.
Egy ilyen horderejű nyomozás árnyékában logikus lépésnek tűnhetne az eszközök offshore cégekbe menekítése vagy a vagyon gyors eladása, a valóságban azonban ennek szöges ellentéte zajlik. Matolcsy Ádám a 2025 ősze óta tartó folyamatot idén nyáron felgyorsítva nyíltan magához vonta azokat az eszközöket, amelyekről eddig is sejtették, hogy valójában az ő, és nem a papíron tulajdonos Száraz István érdekeltségébe tartoznak. Míg Száraz szerepe a cégbirodalomban folyamatosan háttérbe szorul, Matolcsy több milliárd forintos vagyont vett közvetve vagy közvetlenül a nevére - írja a 444.hu.
Bár a volt jegybankelnök fiának vannak hazai érdekeltségei is, úgy döntött, hogy az idén nyár végére megszerzett, jelentős vagyonelemeket birtokló magyar társaságokat végül egy dubaji székhelyű cégbe, a Minelley FZCO-ba integrálja.
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