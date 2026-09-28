Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén

Már másfél éve zajlik a gigantikus ügyészségi nyomozás a jegybanki alapítványok vagyona kapcsán, ám a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a vagyon kimentése helyett épp az ellenkezőjét teszi. Az elmúlt hónapokban több milliárd forintos, korábban a strómanjának tartott üzlettársa nevén lévő vagyont vett át hivatalosan is, méghozzá egy dubaji vállalaton keresztül.

A Központi Nyomozó Főügyészség pénzmosás gyanújával indított, példátlan méretű eljárása immár másfél éve tart. A korábbi főügyész által is "felfoghatatlanul hatalmasnak" nevezett ügyben egy idén tavaszi tájékoztatás szerint 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak.

A hatóságok eddig közel 92 milliárd forint értékben zároltak vállalati, illetve magánszemélyekhez köthető értékpapírokat és bankszámlákat. A botrányban a volt jegybankelnök, Matolcsy György és fia, Matolcsy Ádám mellett rendszeresen felmerül a baráti körükbe tartozó Száraz István, Stofa György és Somlai Bálint neve is.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem vették őrizetbe, szabadlábon marad Matolcsy György: így áll most az ügy, amiben gyanúsított Kedden hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét, valamint hat további személyt.

Egy ilyen horderejű nyomozás árnyékában logikus lépésnek tűnhetne az eszközök offshore cégekbe menekítése vagy a vagyon gyors eladása, a valóságban azonban ennek szöges ellentéte zajlik. Matolcsy Ádám a 2025 ősze óta tartó folyamatot idén nyáron felgyorsítva nyíltan magához vonta azokat az eszközöket, amelyekről eddig is sejtették, hogy valójában az ő, és nem a papíron tulajdonos Száraz István érdekeltségébe tartoznak. Míg Száraz szerepe a cégbirodalomban folyamatosan háttérbe szorul, Matolcsy több milliárd forintos vagyont vett közvetve vagy közvetlenül a nevére - írja a 444.hu.

Bár a volt jegybankelnök fiának vannak hazai érdekeltségei is, úgy döntött, hogy az idén nyár végére megszerzett, jelentős vagyonelemeket birtokló magyar társaságokat végül egy dubaji székhelyű cégbe, a Minelley FZCO-ba integrálja.