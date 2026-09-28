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Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei
A szeptember 25-i szegedi közgyűlésen szokatlanul éles vita alakult ki Botka László polgármester és korábbi szövetségesei, az Összefogás Szeged Jövőjéért frakciója között. A feszült hangulatú ülés fő ütközőpontjait a kínai BYD autógyár építéséhez kapcsolódó adó- és szálláskérdések, a költségvetés-módosítás, valamint az önkormányzati cégek tisztségeinek újraosztása jelentették, miközben a polgármester a bírálói által benyújtott javaslatok többségét lesöpörte az asztalról.
A viták jelentős része a BYD beruházásához kapcsolódott. Mihálik Edvin, az Összefogás Szeged Jövőjéért frakcióvezetője a város bevételeinek növelése érdekében kezdeményezte a gyár építményadó-kedvezményének eltörlését. Botka László erre reagálva tisztázta, hogy a kedvezmény magára a gyárnak helyet adó ipari parkra vonatkozik.
A polgármester elmondta, hogy már korábban állásfoglalást kértek az új Tisza-kormánytól arról, hogy nemzetgazdasági szempontból támogatható-e a kedvezmény megszüntetése, de egyelőre nem kaptak választ. Kiemelte ugyanakkor, hogy a BYD már most Szeged legnagyobb adófizetője, hiszen az építkezésen dolgozó cégek befizetéseiből idén közel 800 millió forint iparűzési adó folyt be a város kasszájába - közölte a Telex.
A frakció a munkásszállók létesítését is korlátozta volna a helyiek nyugalma érdekében. Botka szerint az önkormányzatnak erre nincs hatásköre, az ingatlanbérléseket pedig nem lehet megakadályozni. Hozzátette, hogy a BYD már felépített egy kétezer fős szállót az üzem mellett, és egy másikra is megkapta az engedélyt, így a dolgozók elszállásolása megoldott.
A polgármester cáfolta azt a pletykát is, miszerint egyszerre tízezer vendégmunkás érkezne a városba, a létszám ugyanis a négy-öt éves építkezés alatt szakaszosan oszlik majd meg. Szintén elutasították Fodor Antal képviselő javaslatát, amely a kikötő megnövekedett teherforgalma miatt vezetett volna be közlekedési korlátozásokat egyes lakóövezetekben.
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Az ülés hangulatát tovább rontotta, hogy Botka László populista és uszító indítványokra hivatkozva megtagadta az Összefogás Szeged Jövőjéért, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) javaslatainak napirendre vételét. Emiatt Mihálik Edvin azzal vádolta a polgármestert, hogy immár a Fidesz – jelenlegi nevén Patrióták Szegedért – támogatására támaszkodik. Ezt látszik igazolni az is, hogy az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági helyeit a Botkát támogató frakció és a jobboldali ellenzék között osztották szét, míg a testület második legnagyobb frakciója teljesen kiszorult ezekből a pozíciókból. A polgármester szerint a tisztségek elosztása arányos.
A költségvetés-módosítás vitája is tiltakozásba torkollott. Fodor Antal kifogásolta, hogy a tervezetből szerinte több mint 31 milliárd forint hiányzik, ám felvetésére nem kapott választ. Emiatt az Összefogás Szeged Jövőjéért hat képviselője és az MKKP frakcióvezetője kikapcsolta a szavazógépét, így a többség nélkülük fogadta el a módosítást. A városházi feszültségekre reagálva Halász Noémi szegedi politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a történtek alapján valami nagyon rossz irányba változik Szegeden.
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