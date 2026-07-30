Kínai munkásszálló lesz az legendás szegedi étteremből: a BYD dolgozói költözhetnek a bálterembe is

A Kék Csillagban már nem esküvőkre főznek: kínai szakácsok készítik az ételt a BYD dolgozóinak, az egykori bálteremből és más helyiségekből pedig munkásszállás lehet. Ami biztos, a kínai autógyár miatt jelentősen megnőtt a szálláshelyek iránti kereslet Szegeden, a BYD pedig korábban arról beszélt, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson akár 10 ezer embernek is munkát adhat.

Újra használják a szegedi Kék Csillag étterem konyháját, ám ezúttal nem a korábbi vendégek kiszolgálására. A helyszínen kedden kínai férfiak pakoltak nagyobb mennyiségű élelmiszert egy teherautóról az épületbe. A Délmagyar információi szerint az étterem konyhájában kínai munkások étkeztetését oldják meg. A lap úgy tudja, az épület többi részével is hasonló terveik vannak: az egykori bálteremben és más helyiségekben kínai munkások számára alakíthatnak ki szálláshelyeket.

Fontos, hogy a munkásszálló kialakítását a tulajdonos nem erősítette meg, így egyelőre csak a tervekről lehet beszélni. A Kék Csillag tulajdonosát, Frank Sándort a lap is megkereste, de nem kívánt nyilatkozni.

Több mint negyven éve nyílt meg a Kék Csillag A Kék Csillag története 1977-ig nyúlik vissza. A vendéglátóhely az Olajbányász téren nyílt meg a Szeged és Vidéke ÁFÉSZ üzemeltetésében. Az étterem mellett presszó és diszkó is működött, a vendégeket pedig kerthelyiség és tetőterasz is várta. A hely később rendezvényhelyszínként is ismert lett: esküvőknek, szalagavatóknak, báloknak és más nagyobb eseményeknek adott otthont. A Kék Csillag az elmúlt években már kevésbé működött klasszikus étteremként, a nagyobb rendezvények pedig ritkábban jelentek meg a helyen. A környéken élők részéről a rendezvényekkel járó zaj miatt korábban panaszok is érkeztek.

Kínai dolgozók étkeztetésére használják a konyhát

A helyszínen látottak alapján az épület konyhája már működik. Kedden több kínai férfi pakolt élelmiszereket egy teherautóról, majd az árut az étterem konyhájába vitték. A lap szerint innen látják el étellel a környéken dolgozó kínai munkásokat. A tervezett átalakítás részeként pedig az épület korábbi rendezvénytermeiben és más helyiségeiben szállásokat alakíthatnak ki. A részletek egyelőre azonban nem ismertek. Nincs hivatalos információ arról sem, hány ember férhetne el az épületben, mikor kezdődhet az átalakítás, illetve pontosan milyen feltételekkel működne a szálláshely.

A lap úgy tudja, az ingatlant hosszabb távra bérbe adhatják, és az átalakítás, valamint a későbbi működtetés költségeit a bérlő vállalná.

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Az ominózus Kékcsillag (Forrás: Google)

A BYD miatt nő a szálláshelyek iránti kereslet Szegeden

A Kék Csillag esetleges átalakításának hátterében a Szegeden épülő BYD-gyár munkaerőigénye is állhat. A kínai vállalat szegedi üzemében folyamatos a munkaerő-felvétel, és a gyár teljes kapacitáson több ezer embernek adhat munkát. A szegedi önkormányzat márciusban arról számolt be, hogy akkor mintegy ezer alkalmazott dolgozott a vállalatnál. A BYD korábban arról beszélt, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson akár 10 ezer embernek is munkát adhat. A vállalat a gyártás mellett többek között szakácsokat, cukrászokat és konyhai kisegítőket is keresett.

A jelentős munkaerőigény miatt a szálláshelyek iránt is nőhet a kereslet. A Szegeder júniusi összeállítása szerint a környék munkaerő-tartalékai önmagukban nem feltétlenül fedezik a vállalat hosszabb távú igényeit, ezért külföldi munkavállalókra is szükség lehet. A szegedi szálláspiacon már korábban is megjelent, hogy nagyobb épületeket és korábbi rendezvényhelyszíneket munkásszállásként hasznosítanak. A Kék Csillag esetében is ez lehet a cél, ha a jelenlegi elképzelések megvalósulnak.