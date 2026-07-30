A mentési munkálatok során a kiérkező búvárok rögzítették az elsüllyedt járművet, amelyet végül a műszaki mentő csörlőjének segítségével vontattak ki a partra.
Kínai munkásszálló lesz az legendás szegedi étteremből: a BYD dolgozói költözhetnek a bálterembe is
A Kék Csillagban már nem esküvőkre főznek: kínai szakácsok készítik az ételt a BYD dolgozóinak, az egykori bálteremből és más helyiségekből pedig munkásszállás lehet. Ami biztos, a kínai autógyár miatt jelentősen megnőtt a szálláshelyek iránti kereslet Szegeden, a BYD pedig korábban arról beszélt, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson akár 10 ezer embernek is munkát adhat.
Újra használják a szegedi Kék Csillag étterem konyháját, ám ezúttal nem a korábbi vendégek kiszolgálására. A helyszínen kedden kínai férfiak pakoltak nagyobb mennyiségű élelmiszert egy teherautóról az épületbe. A Délmagyar információi szerint az étterem konyhájában kínai munkások étkeztetését oldják meg. A lap úgy tudja, az épület többi részével is hasonló terveik vannak: az egykori bálteremben és más helyiségekben kínai munkások számára alakíthatnak ki szálláshelyeket.
Fontos, hogy a munkásszálló kialakítását a tulajdonos nem erősítette meg, így egyelőre csak a tervekről lehet beszélni. A Kék Csillag tulajdonosát, Frank Sándort a lap is megkereste, de nem kívánt nyilatkozni.
Kínai dolgozók étkeztetésére használják a konyhát
A helyszínen látottak alapján az épület konyhája már működik. Kedden több kínai férfi pakolt élelmiszereket egy teherautóról, majd az árut az étterem konyhájába vitték. A lap szerint innen látják el étellel a környéken dolgozó kínai munkásokat. A tervezett átalakítás részeként pedig az épület korábbi rendezvénytermeiben és más helyiségeiben szállásokat alakíthatnak ki. A részletek egyelőre azonban nem ismertek. Nincs hivatalos információ arról sem, hány ember férhetne el az épületben, mikor kezdődhet az átalakítás, illetve pontosan milyen feltételekkel működne a szálláshely.
A lap úgy tudja, az ingatlant hosszabb távra bérbe adhatják, és az átalakítás, valamint a későbbi működtetés költségeit a bérlő vállalná.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A BYD miatt nő a szálláshelyek iránti kereslet Szegeden
A Kék Csillag esetleges átalakításának hátterében a Szegeden épülő BYD-gyár munkaerőigénye is állhat. A kínai vállalat szegedi üzemében folyamatos a munkaerő-felvétel, és a gyár teljes kapacitáson több ezer embernek adhat munkát. A szegedi önkormányzat márciusban arról számolt be, hogy akkor mintegy ezer alkalmazott dolgozott a vállalatnál. A BYD korábban arról beszélt, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson akár 10 ezer embernek is munkát adhat. A vállalat a gyártás mellett többek között szakácsokat, cukrászokat és konyhai kisegítőket is keresett.
A jelentős munkaerőigény miatt a szálláshelyek iránt is nőhet a kereslet. A Szegeder júniusi összeállítása szerint a környék munkaerő-tartalékai önmagukban nem feltétlenül fedezik a vállalat hosszabb távú igényeit, ezért külföldi munkavállalókra is szükség lehet. A szegedi szálláspiacon már korábban is megjelent, hogy nagyobb épületeket és korábbi rendezvényhelyszíneket munkásszállásként hasznosítanak. A Kék Csillag esetében is ez lehet a cél, ha a jelenlegi elképzelések megvalósulnak.
Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá
Ritkán kerül ilyen a piacra: 139 millióért vihető Miskolc egyik rejtett gyöngyszeme, amihez lovagi étterem, titokzatos pince és városi panoráma is jár.
A múlt héten - már másodszor - rendelték el a fürdési tilalmat, de pár napon belül ismét megnyitották a strandokat. A nagy hőség, amilyen a...
Nádasdy Ádám irodalmi estje és Vivaldi Négy évszak című művének előadása is várja a közönséget a következő napokban Kecskeméten, az ötnapos Kodály Művészeti Fesztiválon.
Újabb látványos szakaszához érkezett a cseszneki vár felújítása. Miközben az erődítmény több pontján is zajlanak a munkák, a látogatók számára új útvonalat alakítottak ki.
Újabb lendületet kaphat az illegális balatoni stégek felszámolása: a Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat is felszólítást kapott közösségi stégek kijelölésére.
Az ipari komplexumot mintegy 12 ezer, zömében olasz hadifogoly építette, a 274 épületből álló telep pedig saját infrastruktúrával működő, szinte önálló városrésszé nőtte ki magát.
Nem csak a komolyzene rajongóinak tartogat programokat az idei pécsi Zeneszüret: a szeptember 15. és 20. között nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is színesíti.
Augusztus közepén visszatér Salföldre a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál. A különleges balatoni helyszínen beszélgetések, koncertek és családi programok is várnak.
Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának: le kellett állítani a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A problémát nem egyszerűen a sekély...
Csapdába ejtik a tihanyi Belső-tó sztárjait: nagy változás jön a félszigeten, minden látogatót figyelmeztetnek
Különleges természetvédelmi akció kezdődött Tihanyban: ürgéket fognak be a Belső-tó partján, hogy az elszaporodott állomány egy részét más élőhelyre telepítsék át.
A tavalyi állapothoz képest is tovább romlott a helyzet a Balatonalmádi és Káptalanfüred határában fekvő Köcsi-tónál. Videón a szomorú valóság.
Kihirdették a nyár gasztrokedvenceit: ezekért a fagyikért és street foodokért érdemes útra kelni Magyarországon
Megérkezett a Street Kitchen Guide 2026/2027 újabb rangsora: ezúttal a fagyizók, az édes street food helyek és a street food kategória legjobbjait választották ki. A...
Új iszaplerakó kialakítását tervezi Keszthely a part menti kotrás előkészítéséhez.
Ellepték a hangyák a lakást? Nem biztos, hogy azonnal rovarirtóhoz kell nyúlni: az ecet, a fahéj, az illóolajok és más házi praktikák is segíthetnek –...
Retro hétvégét tart a MÁV a Balatonnnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén.
Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók
A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van
Igazán különleges vaddisznómalacokat rögzített egy vadkamera Zalában: az állatok fehér alapon fekete foltos bundája első pillantásra valóban szokatlan látványt nyújt.
Czika Balázs fotós a tó azon oldalát mutatta meg, amelyet a legtöbben soha nem látnak: a nádason túl a víz visszahúzódása egészen más arcát tárja...