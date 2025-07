Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés

A BYD hosszú távra tervez Európával, és a magyarországi gyár építése is a tervek szerint halad - közölte a BYD Hungary.

A tájékoztatás szerint az ütemtervnek megfelelően, az év végén tervezik megkezdni a gyártást, hamarosan Európában gyártanak autókat Európa számára. A szegedi gyár tervezett kapacitása sem változott: 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolnak. Emellett jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgoznak, hogy tovább erősítsék a helyi ellátási láncukat - írták.

Sajtóhírekre reagálva Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója kedden az MTI-nek küldött közleményében közölte: az első európai autógyárát Szegeden építő BYD kitart Magyarország mellett, és nem változtatta meg a beruházás megvalósításáról és a termelés felfuttatásáról készített terveit.

Emlékeztetett: a kínai társaság 2023 decemberében - 224 tárgyalási forduló után - döntött úgy, hogy Magyarországon építi fel első európai autógyárát. A 300 hektáros szegedi területen 2024-ben kezdődött az építkezés. A beruházásnak köszönhetően több ezer magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, és a BYD jelenlétéből helyi beszállítók is profitálnak.

A BYD Magyarország melletti elkötelezettségét az is mutatja, hogy Hollandiából Budapestre telepítik európai üzleti központjukat - ami marketingszakemberektől hr-specialistákon át adatelemzőkig legalább kétezer magasan képzett embernek biztosít karrierlehetőséget a fővárosban -, és elindítanak két nagyszabású, együttvéve mintegy 250 millió eurós kutatás-fejlesztési programot hazai egyetemekkel együttműködésben.

A májusban bejelentett döntés szerint az egyik, 105,1 millió euró értékű projekt célja egy vezetéstechnológiai rendszer kidolgozása, amely a mesterséges intelligenciára építve lehetővé teszi a járművek önálló tanulását a vezetési szituációkról valós időben gyűjtött adatok elemzése alapján.

A HIPA közleményében kitérnek arra, hogy a közelmúltban jelentették be, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.

A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, az első autógyártó, amely az elektromos átállás jegyében a fosszilis üzemanyaggal működő járművek gyártását leállította, és 9 egymást követő évben a tölthető személygépkocsi (NEV) eladások élén állt Kínában.

A másik kutatás-fejlesztési beruházás még nagyobb volumenű, 141 millió euró értéket képvisel, és a BYD hajtáslánc-technológiájának továbbfejlesztésére, az elektromos járművek teljesítményének és energiahatékonyságának növelésére irányul.