Újra lendületet vehet a magyar gazdaság, az Erste friss előrejelzése szerint a tavalyi 0,5 százalékos növekedés után idén 1,7 százalékkal bővülhet a GDP
Megszólalt Varga Mihály jegybankelnök a magyar euróról: erre kell most készülnünk
Magyarországon a lakosság 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ugyanakkor mindössze minden negyedik magyar gondolja úgy, hogy az ország fel is készült erre. Varga Mihály szerint az euróövezeti csatlakozáshoz a társadalmi támogatottság mellett felkészült gazdaságra és világos stratégiára van szükség, miközben Magyarországnak a gazdasági felzárkózást is újra kell indítania. Az MNB elnöke a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen arról beszélt: nem a lehető leggyorsabb, hanem a sikeres euróbevezetés a cél.
Ma tartják Egerben a 64. Közgazdász-vándorgyűlést, ahol Varga Mihály jegybankelnök is előadást tartott. A Portfolio tudósítása alapján először az euró magyarországi bevezetésének elmúlt két évtizedét tekintette át. Mint mondta, a 2000-es években a gazdaságpolitika, a 2010-es években a politikai akarat hiánya, a 2020-as évektől pedig mindkét tényező akadályozta a csatlakozást.
A jogi keretek ugyanakkor régóta adottak: Magyarország 2004-es uniós csatlakozásakor vállalta, hogy idővel az euróövezethez is csatlakozik. Varga szerint azonban önmagában a maastrichti kritériumok teljesítése még nem garantálja a sikeres átállást. „Gyors euróbevezetés helyett sikeres euróbevezetést szeretnénk, de persze, ha az gyors lesz, senki sem fog tiltakozni” – fogalmazott.
Az MNB elnöke szerint ehhez három alapvető feltétel szükséges: megfelelő társadalmi támogatottság, felkészült reálgazdaság és világos, egyértelmű stratégia. Bár a legfrissebb felmérések szerint a magyarok 80 százaléka támogatja az eurót, mindössze körülbelül 25 százalékuk gondolja úgy, hogy az ország készen áll a bevezetésére.
Varga szerint most a növekedés a fő probléma
A jegybankelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország a korábbi euróövezeti csatlakozóknál kedvezőtlenebb gazdasági környezetből indul. A lassabb növekedés, a demográfiai problémák, a magasabb adósságráta és a bizonytalanabb nemzetközi környezet egyaránt nehezíti a folyamatot.
Varga szerint ezért az euróra való felkészüléssel párhuzamosan a gazdasági felzárkózást is újra kell indítani: „Jelenleg tehát nem inflációs, hanem növekedési problémája van Magyarországnak.” A magasabb államadósság és kamatkiadások miatt az euróbevezetés feltételeinek teljesítése a korábbinál jóval feszesebb költségvetési pályát is megkövetelhet.
Az euró előnyei között Varga a kötvénypiaci kockázati felárak csökkenését, a devizakockázat megszűnését és az európai gazdasági integráció erősödését emelte ki. Kockázatként ugyanakkor az eszközár-buborékok kialakulását és az önálló monetáris politika elvesztését nevezte meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ezek lehetnek a bevezetés előnyei
Varga szerint a pénzpiacokon már most is látszik az euróbevezetés lehetőségének hatása: a jelenlegi hozamok alapján a befektetők mintegy 60 százalékban árazzák a magyar euró bevezetését, egy hiteles folyamat pedig tovább csökkentheti a kötvényhozamokat. A vállalati és lakossági hitelek kamatainál szintén jelentős tér lehet a csökkenésre, míg a tranzakciós költségek megszűnése a jegybankelnök szerint a GDP 0,5–1,5 százalékának megfelelő megtakarítást hozhatna.
Az euró további előnye a devizakockázat megszűnése és az európai gazdasági integráció mélyülése lehet. A legfontosabb kockázat ugyanakkor az önálló monetáris politika feladása. Varga szerint ez akkor jelent kisebb problémát, ha a magyar gazdasági és inflációs ciklus együtt mozog az eurózónáéval. A növekedési ciklusok esetében Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, az inflációnál azonban továbbra is vannak strukturális kockázatok, többek között a régió magasabb energiafüggősége miatt.
Az MNB elnöke konkrét dátumot vagy vállalást nem tett az euró bevezetésére, azt viszont kijelentette, hogy „az infláción nem fog múlni” a csatlakozás. A következő időszak feladata szerinte a teljes gazdaságpolitika összehangolt felkészülése, a versenyképesség javítása, valamint a bérek és a termelékenység növekedésének összehangolása. Az MNB eközben az inflációs cél fokozatos csökkentésére készül, és továbbra is türelmes, óvatos monetáris politikát kíván folytatni.
Kegyetlen tempót diktálnak a kínaiak Szegeden: kiderült, valójában hány magyar céggel üzletel a BYD-gyár
A BYD szegedi autógyárának építése és a beszállítói lánc kialakítása folyamatosan halad, a kínai óriásvállalat már közel kétszáz magyarországi partnerrel áll üzleti kapcsolatban.
Erősödött kissé csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fiskális folyamatok és a makrogazdasági környezet változása mellett az államadósságot alakító egyik legfontosabb tényező a forintárfolyam.
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul
Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát
Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.
A hivatalos értesítés befogadását követően az Európai Bizottságnak alapesetben egy hónapja van az értékelésre és arra, hogy javaslatot tegyen a tagállami minisztereknek.
Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus
Mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó két fülöpházi telepen mutatták ki a baromfipestis-vírust.
A döntéshozók egyetértettek abban is, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek.
A kormány nem hatósági árstopban gondolkodik: célzott támogatással segítenék a dízellel közlekedő autósokat.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra
Legkésőbb 2025 tavaszára világossá vált, hogy a magyar gazdaság a stagfláció csapdájában ragadt
Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank.
Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1426,54 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel, 148 969,39 ponton zárt.
Az eurót reggel hét órakor 363,42 forinton jegyezték a kedd délután hat órai 363,18 forint után.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Paks II. esetében az orosz hitel törlesztése folyamatos, évi sok milliárdos közvetlen állami szubvenciót igényel majd, amelyet az adófizetők fognak állni.
Bár nem jelentősen, de az esti zárásra a forint erősödött a főbb devizákkal szemben.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul