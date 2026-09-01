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Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő
Gazdaság

Eldőlt a forint sorsa? Megszólalt a szakértő, ekkor jöhet az euró Magyarországra

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 11:32

Zsiday Viktor szerint nagyon magas a magyar költségvetés idei, 7,5 százalékos hiánya. A befektetési szakértő úgy látja, hogy a hiányt 2029–2030-ra kellene 3 százalékra leszorítani. Szerinte az euró bevezetése 2030–2031-ben lehet reális, és jelenleg több előnye lenne Magyarország számára, mint hátránya. Úgy véli, a költségvetés rendezéséhez elsősorban az uniós források megfelelő felhasználására, a gazdasági növekedés élénkítésére és a korábbi pazarlások visszaszorítására lenne szükség, szemlézte a Hold.hu.

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Zsiday Viktor szerint a 7,5 százalékos idei költségvetési hiány kifejezetten magas, különösen annak fényében, hogy az Európai Unió szabályai szerint a költségvetés hiánya egyik országban sem lehet több a saját nemzeti össztermékének 3 százalékánál. Úgy látja, Magyarországnak 2029–2030-ra kellene elérnie ezt a szintet.

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A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az euró bevezetése 2030–2031 körül lehet reális. Úgy véli, ennek jelenleg több előnye lenne, mint hátránya: az ország hitelességét is erősíthetné, miközben az államadósság finanszírozásának költsége is jelentősen csökkenhetne. Ugyanakkor az euróval Magyarország elveszítené saját devizáját, amely válsághelyzetben bizonyos mértékig képes tompítani a gazdasági sokkokat.

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Zsiday szerint Magyarország azonban az elmúlt években nem megfelelően használta ezt az eszközt, a forint folyamatos gyengülése pedig hozzájárult a magas inflációhoz és kamatokhoz. Emiatt szerinte ma már inkább az euró bevezetésével járhatna jobban az ország.

A költségvetés helyreállításának egyik kulcsa szerinte az uniós források hazahozatala és megfelelő felhasználása lehet. Emellett a gazdasági növekedést is fel kellene pörgetni, mert a magasabb növekedés több adóbevételt eredményezhet. Zsiday szerint a korábbi pazarlások és esetleges túlárazások visszaszorításával úgy is javítható lenne a költségvetési egyenleg, hogy közben ne kelljen adóemelésekkel vagy a lakosságot hátrányosan érintő intézkedésekkel egyensúlyozni.
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