Itt az igazság az euró bevezetéséről: kőkemény szigor jöhet, ha mi is a közös valutát választjuk

Erősödött a forint, miután felröppent a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) leállíthatja a kamatcsökkentési ciklust, és 3-ról 2,5 százalékra mérsékelheti az inflációs célját. A lépés szigorúbb monetáris politikát vetít előre, ami a napirenden lévő euróbevezetés miatt is időszerű, bár a közös valuta átvételének legnagyobb akadályát jelenleg a kiugróan magas államháztartási hiány jelenti - írja a G7.

A jegybank esetleges szigorításáról szóló sajtóértesülésekre reagálva az MNB hivatalosan közölte, hogy a kamatpálya sorsáról a küszöbön álló, szeptember 22-i ülésén dönt a Monetáris Tanács. Hozzátették, hogy az inflációs cél felülvizsgálata már zajlik, az eredményekről pedig idén ősszel tájékoztatják a nyilvánosságot.

Az alacsonyabb inflációs cél kijelölése jellemzően tartósan magasabb kamatkörnyezetet tesz szükségessé. Mivel azonban az elmúlt hónapokban a pénzromlás üteme 1–2 százalékra szelídült, az MNB-nek nem kellene kamatot emelnie az új cél tartásához, elegendő lenne csupán leállítania az eddigi kamatvágási sorozatot. Bár a szigorúbb kamatpálya némileg visszafoghatja a gazdasági növekedést, cserébe mérsékli az inflációs várakozásokat, tartósan stabilizálja az árszínvonalat, és erősebb forintot eredményezhet.

A szigorítás tágabb kontextusát az euróbevezetés ismételt napirendre kerülése adja. Ehhez a magyar jegybanknak közelítenie kellene az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs céljához, hiszen a hazai 3 százalékos horgony jelenleg a legmagasabb a régióban. A CIB Bank elemzője szerint a 2,5 százalékos szintre történő csökkentés a jelenlegi gazdasági környezetben könnyen megléphető, ám a 2 százalékos szint célbavétele egyelőre komoly aggályokat vetne fel.

A közös valuta esetleges 2031-es bevezetésének ugyanakkor korántsem az infláció, hanem a költségvetés állapota a legfőbb gátja. Az idei évre várt 7,5 százalékos hiányt egy ilyen forgatókönyv esetén három év alatt kellene 3 százalékra leszorítani, ami drasztikus fiskális kiigazításokat követelne meg a kormánytól. Ez a fajta költségvetési szigor a jegybanki kamattartással párosulva jelentős féket jelenthet a gazdaság számára.

Az előrejelzések szerint a 2,5 százalékos inflációs cél 2027-ben már fenntartható és reális szint lehet a magyar gazdaságban. Ahhoz viszont, hogy a 2 százalékos mutató is elérhető közelségbe kerüljön, a kedvező nemzetközi nyersanyag- és energiaárak, valamint a stabil forintárfolyam mellett arra is szükség lenne, hogy a hazai bérnövekedés és a szolgáltatások drágulása érdemben lelassuljon.