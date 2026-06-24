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Gazdaság

Kimondták az ítéletet: Magyarország jelenleg egyetlen euróbevezetési kritériumnak sem felel meg

Pénzcentrum
2026. június 24. 17:04

Az Európai Központi Bank friss konvergenciajelentése szerint Magyarország jelenleg egyetlen maastrichti kritériumnak sem felel meg, így az euró bevezetése továbbra is távoli cél. A Tisza-kormány ugyan stratégiai prioritásként kezeli a közös valuta bevezetését, de az infláció, a költségvetési hiány, az államadósság és a kamatszintek terén egyaránt jelentős lemaradás látható. Az EKB szerint a felzárkózáshoz szigorú fiskális politika és átfogó reformok szükségesek, írj a Portfolio.

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Közzétette legfrissebb konvergenciajelentését az Európai Központi Bank (EKB), amely részletesen értékelte az euróövezeten kívüli uniós tagállamok felkészültségét a közös valuta bevezetésére. A dokumentum szerint az elmúlt két évben csak korlátozott előrelépés történt a gazdasági konvergencia terén, miközben Magyarország továbbra is az euróbevezetéstől legtávolabb álló országok között szerepel.

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A jelentés különösen aktuális annak fényében, hogy a Tisza-kormány egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése az euró bevezetése. Kármán András pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy Magyarország 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, amelyek az euróövezeti csatlakozás előfeltételei.

Az EKB szerint azonban jelenleg még jelentős a lemaradás. Az euró bevezetéséhez szükséges hat fő kritérium közül Magyarország egyiket sem teljesíti maradéktalanul. A vizsgált területek közé tartozik az árstabilitás, az árfolyam-stabilitás, a költségvetési hiány, az államadósság fenntarthatósága, a hosszú távú kamatszintek alakulása, valamint a pénzügyi-jogi környezet megfelelősége.

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A jelentés szerint a 2024 óta eltelt időszakban egyik euróövezeten kívüli ország sem tett látványos előrelépést. Az EKB ezt elsősorban a globális gazdasági bizonytalansággal, az energiapiaci sokkokkal, a kereskedelempolitikai feszültségekkel és a romló költségvetési pozíciókkal magyarázza.

A vizsgált országok közül Csehország és Svédország már teljesíti a legtöbb gazdasági feltételt, ugyanakkor egyik ország sem kíván belépni az eurózónába. Ezzel szemben Magyarország és Románia politikailag nyitottabb a csatlakozásra, de gazdasági mutatóik alapján még messze vannak a szükséges szinttől. Lengyelország esetében sem a politikai szándék, sem a gazdasági feltételek nem adottak jelenleg.

A magyar helyzetet különösen nehezíti, hogy az infláció továbbra is a referenciaérték felett alakul. A tizenkét havi átlagos infláció 2026 májusában 3,3 százalék volt, miközben az EKB által meghatározott küszöb 2,7 százalék. Bár az éves infláció az utóbbi hónapokban jelentősen mérséklődött, a jegybank szakértői szerint az energiaárak alakulása továbbra is kockázatot jelent.

A költségvetési mutatók sem kedvezőek. Az államháztartási hiány tavaly a GDP 4,7 százalékát érte el, miközben az államadósság-ráta 74,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladja a maastrichti kritériumokban rögzített határértékeket. Magyarország ellen ráadásul továbbra is túlzottdeficit-eljárás van folyamatban.

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A hosszú távú kamatok terén sem sikerült teljesíteni az előírásokat. A tízéves állampapírok átlagos hozama 6,7 százalék volt a vizsgált időszakban, miközben a referenciaérték 5,1 százalék. Bár a választásokat követően a hozamok csökkenni kezdtek, a kritérium teljesítésétől továbbra is távol van az ország.

Az árfolyam-stabilitási feltétel szintén nem teljesül, mivel Magyarország nem tagja az ERM II árfolyamrendszernek, amely az euró bevezetésének kötelező előszobája. A forint ugyan jelentősen erősödött az elmúlt hónapokban, de árfolyama továbbra is érzékenyen reagál a nemzetközi és hazai gazdasági eseményekre.

Az EKB emellett több strukturális problémára is felhívta a figyelmet. A jelentés szerint a fenntartható felzárkózáshoz szükség van az intézményrendszer hatékonyságának javítására, a korrupció elleni fellépés erősítésére, a jogállamisági feltételek teljesítésére, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáférést akadályozó problémák rendezésére.

A jegybank szakértői szerint hiteles költségvetési politika, az államadósság csökkentése és átfogó reformok nélkül nem képzelhető el sikeres eurócsatlakozás. Bár a Tisza-kormány célja továbbra is a közös valuta bevezetése, az EKB értékelése alapján Magyarországnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy teljesítse az ehhez szükséges gazdasági feltételeket. Az első konkrét lépések várhatóan a pótköltségvetés, a 2027-es büdzsé és az őszre ígért euróbevezetési terv alapján rajzolódhatnak ki.
Címlapkép: Getty Images
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