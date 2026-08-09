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Gazdaság

Megszólalt az MNB-alelnök a magyar euróról: erre kell készülnünk

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 9. 20:32

A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott, 2 százalék alatti éves inflációs szint továbbra is reális - jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az MNB Podcast legutóbbi adásában. Kiemelte azt is, hogy a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása mellett konstruktív partnerként részt venni az eurózónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében.

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Banai Péter Benő a tájékoztatás szerint emlékeztetett: a 3 százalékos magyar inflációs cél jelenleg magasabb más európai országok inflációs céljánál, az Európai Központi Bank legutóbbi konvergenciajelentésében szereplő 2,7 százalékos inflációs referenciaszintnél, ezért a kormány euróbevezetési szándékát is figyelembe véve célszerű lehet annak felülvizsgálata. Hangsúlyozta, a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása a fenntartható gazdasági növekedés elérése szempontjából is elsődleges fontosságú.

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Banai Péter Benő az euró bevezetésével kapcsolatban arról is beszélt, hogy a szükséges gazdasági feltételek teljesítése - így a stabil költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció, a hosszú lejáratú állampapírok alacsony hozamszintje, az árfolyam stabilitása - hasznos a magyar gazdaság egészére nézve.

Az alelnök hozzátette: az euró bevezetésének vannak előnyei és lehetnek hátrányai, az eurózóna-tagság pedig önmagában nem eredményezi a gazdasági felzárkózás nagyobb ütemét, azt hosszabb távon a gazdaságpolitika minősége határozza meg.

A kibercsalások visszaszorításáról szólva Banai Péter Benő kiemelte: a tavaly nyáron indított jegybanki "öt csapás" programnak is köszönhetően egyes csalástípusoknál 41 százalékkal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma és sok esetben sikerült visszafordítani csalások növekvő tendenciáját. A qvik fizetési rendszerről azt mondta: a fejlesztés nemcsak a bankkártya egy kényelmes alternatívája, de egyúttal a nemzetgazdaság számára is olcsóbb fizetési megoldást jelent.

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
2 órája
Már legalább 10 éve be kellett volna vezetni, megúsztuk volna az inflációs sokkot.
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