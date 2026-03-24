2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
textilszennyezés, gyors divatipar hulladék, régi ruházat szövet szövet ruhadarab szemét szemét halom halom halom háttér, koncepció a gyors divatipar adó és újrahasznosítása
Vásárlás

Súlyos figyelmeztetés a filléres ruhákról: teherautónyi ruha landol másodpercenként a szemétben

Pénzcentrum
2026. március 24. 21:01

Újabb figyelmeztetés érkezett a fast fashion árnyoldalairól: a Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak. A szervezet szerint a jelenlegi fogyasztási szokások hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért egyre sürgetőbbé válik a tudatosabb vásárlás.

Az elmúlt években a divatipar látványos átalakuláson ment keresztül. A gyorsan változó trendek, az olcsó ruhák és a folyamatos újdonságok iránti igénynek köszönhetően a fast fashion egyre nagyobb teret hódított a divatiparban. Azonban ezzel párhuzamosan egyre hangosabbá váltak azok a kritikák, amelyek ezeknek a márkáknak a környezetre és társadalomra gyakorolt következményeire hívják fel a figyelmet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A környezetvédelmi szervezetek, köztük a Greenpeace, egyre gyakrabban emelik ki, hogy bizonyos márkák, például a Shein, a divatipar legnagyobb szennyezői közé tartoznak. A probléma gyökere a tömeggyártásban és a túlzott fogyasztásban keresendő. Legújabb Instagram posztjában a szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai divatóriás naponta 2-10 ezer ruhadarabot gyárt, melynek nagyrésze rövid időn belül a vásárlók polcai helyett a szeméttelepeken végzi.

A fast fashion modell lényege az, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban juttassa el a legújabb trendeket a vásárlókhoz. Ez azonban hatalmas mennyiségű ruházati termék előállításával jár: minden egyes hirdetés mögött 50-100 elkészített ruha várja, hogy a vásárlók megvegyék. Ha a termék népszerű lesz, még többet gyártanak belőle, azonban ha nem teljesít jól, a szeméttelepre kerül.

A Shein esetében ez rendkívül gyors folyamat: a Greenpeace szerint a legtöbb termék kevesebb, mint 90 napig elérhető az oldalukon. Ez azt jelenti, hogy a márka a legrosszabb esetben akár napi egymillió ruhadarabot is elkészíthet, melynek nagy része (90 százaléka) végül nem kerül a vásárlókhoz. Óvatos számítások szerint évente 92 millió tonna ruha kerül a szeméttelepekre, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden másodpercben egy teherautónyi ruhát dobnak ki világszerte.

A gyártási folyamat során felhasznált víz, energia és vegyi anyagok ráadásul szintén komoly terhelést jelentenek a környezet számára. Emellett a gyorsan cserélődő kollekciók miatt a ruhák élettartama is jelentősen lerövidül, ami tovább növeli a textilhulladék mennyiségét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A problémát azonban nem kizárólag a gyártók okozzák, a vásárlói szokások ugyanilyen fontos tényezők. Az impulzusvásárlás, az egyszer hordott ruhák és az állandó újdonság iránti igény mind hozzájárulnak a rendszer fenntartásához.

Nem véletlen, hogy egyre több kampány hangsúlyozza, hogy a változás kulcsa a tudatos fogyasztásban rejlik. A kevesebb, de jó minőségű ruhák vásárlása, a használt ruhák előnyben részesítése, valamint a ruhák élettartamának meghosszabbítása mind olyan lépések, amelyek csökkenthetik az iparág környezeti hatását.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #hulladék #fogyasztás #divat #környezetvédelem #környezet #szennyezés #vásárlási szokások #tudatos vásárlás #divatipar #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:52
20:44
20:33
20:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
