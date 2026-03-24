Súlyos figyelmeztetés a filléres ruhákról: teherautónyi ruha landol másodpercenként a szemétben

Újabb figyelmeztetés érkezett a fast fashion árnyoldalairól: a Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak. A szervezet szerint a jelenlegi fogyasztási szokások hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért egyre sürgetőbbé válik a tudatosabb vásárlás.

Az elmúlt években a divatipar látványos átalakuláson ment keresztül. A gyorsan változó trendek, az olcsó ruhák és a folyamatos újdonságok iránti igénynek köszönhetően a fast fashion egyre nagyobb teret hódított a divatiparban. Azonban ezzel párhuzamosan egyre hangosabbá váltak azok a kritikák, amelyek ezeknek a márkáknak a környezetre és társadalomra gyakorolt következményeire hívják fel a figyelmet.

A környezetvédelmi szervezetek, köztük a Greenpeace, egyre gyakrabban emelik ki, hogy bizonyos márkák, például a Shein, a divatipar legnagyobb szennyezői közé tartoznak. A probléma gyökere a tömeggyártásban és a túlzott fogyasztásban keresendő. Legújabb Instagram posztjában a szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai divatóriás naponta 2-10 ezer ruhadarabot gyárt, melynek nagyrésze rövid időn belül a vásárlók polcai helyett a szeméttelepeken végzi.

A fast fashion modell lényege az, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban juttassa el a legújabb trendeket a vásárlókhoz. Ez azonban hatalmas mennyiségű ruházati termék előállításával jár: minden egyes hirdetés mögött 50-100 elkészített ruha várja, hogy a vásárlók megvegyék. Ha a termék népszerű lesz, még többet gyártanak belőle, azonban ha nem teljesít jól, a szeméttelepre kerül.

A Shein esetében ez rendkívül gyors folyamat: a Greenpeace szerint a legtöbb termék kevesebb, mint 90 napig elérhető az oldalukon. Ez azt jelenti, hogy a márka a legrosszabb esetben akár napi egymillió ruhadarabot is elkészíthet, melynek nagy része (90 százaléka) végül nem kerül a vásárlókhoz. Óvatos számítások szerint évente 92 millió tonna ruha kerül a szeméttelepekre, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden másodpercben egy teherautónyi ruhát dobnak ki világszerte.

A gyártási folyamat során felhasznált víz, energia és vegyi anyagok ráadásul szintén komoly terhelést jelentenek a környezet számára. Emellett a gyorsan cserélődő kollekciók miatt a ruhák élettartama is jelentősen lerövidül, ami tovább növeli a textilhulladék mennyiségét.

A problémát azonban nem kizárólag a gyártók okozzák, a vásárlói szokások ugyanilyen fontos tényezők. Az impulzusvásárlás, az egyszer hordott ruhák és az állandó újdonság iránti igény mind hozzájárulnak a rendszer fenntartásához.

Nem véletlen, hogy egyre több kampány hangsúlyozza, hogy a változás kulcsa a tudatos fogyasztásban rejlik. A kevesebb, de jó minőségű ruhák vásárlása, a használt ruhák előnyben részesítése, valamint a ruhák élettartamának meghosszabbítása mind olyan lépések, amelyek csökkenthetik az iparág környezeti hatását.