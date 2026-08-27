Óriási változás előtt a világ: ebből Magyarország sem húzhatja ki magát, erre számíthatunk néhány éven belül

A világgazdaság teljesítménye 2030-ra meghaladhatja a 150 ezer milliárd dollárt, ami közel 25 ezer milliárd dolláros bővülést jelenthet 2026-hoz képest. Az Egyesült Államok és Kína továbbra is messze a két legnagyobb gazdaság maradhat, miközben Németország és India között mindössze 5 milliárd dollár dönthet a harmadik helyről. Magyarország az IMF előrejelzése szerint 329,6 milliárd dolláros GDP-vel a 180 vizsgált ország közül az 53. helyen állhat 2030-ban.

A világgazdaság teljesítménye 2030-ra átlépheti a 150 ezer milliárd dollárt, ami azt jelenti, hogy mindössze négy év alatt közel 25 ezer milliárd dollárral bővülhet. A növekedés jelentős része Ázsiából érkezhet, miközben a világ gazdasági erősorrendjének tetején továbbra sem várható nagy fordulat.

A Nemzetközi Valutaalap World Economic Outlook előrejelzése alapján 2030-ban is az Egyesült Államok és Kína lesz messze a két legnagyobb gazdaság. Mögöttük viszont már komoly átrendeződés jöhet, Németország és India között ugyanis mindössze néhány milliárd dollár dönthet a harmadik helyről.

Amerika és Kína továbbra is külön ligában játszik

2030-ban az Egyesült Államok gazdasága az előrejelzés szerint 37,7 ezer milliárd dolláros lehet, miközben Kína 26 ezer milliárd dollárig juthat. A kettő között persze továbbra is jelentős különbség marad, de Kína gyorsabb bővülése miatt a távolság csökkenhet.

A harmadik helyért folytatott harc viszont már egészen más. Németország GDP-jét ugyanis 6,178 ezer milliárd, Indiáét 6,173 ezer milliárd dollárra becsülik. A különbség mindössze 5 milliárd dollár, ami ekkora gazdaságoknál gyakorlatilag hajszálnyi eltérést jelent.

Ha tehát India tartani tudja jelenlegi növekedési ütemét, rövid időn belül át is veheti Németországtól a harmadik helyet. Vásárlóerő-paritáson számolva ráadásul India már most egészen más súlycsoport, gazdasága ezen a mércén nagyjából háromszor akkora, mint a német.

Ázsia adhatja a következő nagy lökést

A gazdasági kitekintés szerint a következő évek egyik legfontosabb sztorija Ázsia további erősödése lehet. Ázsia és a Közel-Kelet gazdaságai együttesen ugyanis 55,7 ezer milliárd dolláros teljesítményt érhetnek el 2030-ra, vagyis a világgazdaság több mint harmadát adhatják.

Kína és India mögött Japán maradhat a térség következő nagy gazdasága 5 ezer milliárd dollár körüli GDP-vel. Dél-Korea 2,3, Indonézia pedig 2,1 ezer milliárd dollárig juthat.

Japán helyzete azonban jól mutatja, milyen gyorsan változhatnak a globális gazdasági erősorrendek. Hiszen a szigetország egykor a világ második legnagyobb gazdasága volt, 2010-ben azonban Kína megelőzte, 2024-ben pedig Németország is elé került. A következő években pedig már India is egyre nagyobb távolságra kerülhet tőle.

Európa súlya megmarad, de az erő szétfolyik

Európa összesített gazdasági teljesítménye 2030-ban mintegy 37 ezer milliárd dollár lehet, vagyis a kontinens továbbra is a világgazdaság nagyjából ötödét adhatja.

Az öregkontinens egyik sajátossága azonban az, hogy a gazdasági teljesítmény jóval több ország között oszlik meg, mint például Észak- vagy Dél-Amerikában. Az Európai Unió 2030-ra 26,5 ezer milliárd dolláros nominális GDP-t érhet el, amelyből Németország adhatja a legnagyobb részt, Franciaország 4 ezer milliárd, Olaszország pedig 3 ezer milliárd dollár körül teljesíthet.

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Az EU-n kívül az Egyesült Királyság 5,1 ezer milliárd dollárral továbbra is Európa egyik legnagyobb gazdasága maradhat, Oroszország pedig 2,6 ezer milliárd dollár körül állhat majd. Utóbbi ráadásul azon kevés nagy gazdaság közé tartozik, amelyek teljesítménye az előrejelzés szerint 2026 és 2030 között csökkenhet.

Magyarország ebben a mezőnyben 329,6 milliárd dolláros GDP-vel a világ 53. helyére kerülhet a 180 ország közül, ami körülbelül 0,2 százalékos részesedést jelentene a világgazdaságból. A közvetlenül előttünk álló Csehország 506,8 milliárd dollárra nőhet, míg Görögország 357,3 milliárd dollárral szintén megelőzheti Magyarországot. A mögöttünk álló Új-Zéland GDP-jét 327,1 milliárd dollárra becsülik, vagyis ezen a ponton már igen szoros a mezőny.

A magyar gazdaság tehát globális összevetésben nem tartozik a legnagyobbak közé, de 180 ország között még mindig jóval a lista közepe előtt helyezkedhet el. Európán belül azonban az adatok azt is mutatják, mekkora a távolság a kontinens vezető gazdaságaihoz képest. Németország 2030-as GDP-je például közel tizenkilencszerese lehet a magyarnak.

Négy év alatt 25 ezer milliárd dollárral nőhet a világgazdaság

A legnagyobb változás végül nem feltétlenül az egyes helyezésekben, hanem a teljes torta méretében lesz.

A világgazdaság 2026 és 2030 között közel 25 ezer milliárd dollárral bővülhet, és átlépheti a 150 ezer milliárd dolláros határt.