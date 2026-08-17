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Budapest, 2026. július 7.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 7-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 15:37

Magyarország gázellátása biztosított, a tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedező mennyiségű földgáz van – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Szerinte azonban nemcsak az a kérdés, hogy lesz-e elegendő gáz a télen, hanem az is, hogy mennyibe kerül majd: a miniszter állítja, az előző kormány ugyanis a leghidegebb hónapokra nem kötötte le előre a szükséges gázárakat.

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Magyarország földgázellátása biztosított, a tárolókban ugyanis már most annyi földgáz áll rendelkezésre, amely a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezheti – írta közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A miniszter szerint a fűtési szezon kezdetére ezt az arányt csaknem 90 százalékra emelik, miközben a hazai termelés és a több irányból érkező import is hozzájárul az ellátás biztonságához.

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Kapitány István szerint azonban az energiabiztonság nem csupán arról szól, hogy rendelkezésre áll-e elegendő földgáz, hanem arról is, hogy milyen áron lehet azt beszerezni.

A miniszter bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiapiacon jellemzően előre lekötik az árakat annak érdekében, hogy egy esetleges háború vagy szállítási útvonal kiesése ne okozzon jelentős többletköltséget. Ezt ahhoz hasonlította, mint amikor valaki egy hitelnél fix kamatozást választ: valamivel magasabb költséget vállalhat, cserébe azonban kiszámíthatóbbá válik a fizetendő összeg.

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A miniszter állítása szerint az előző kormány ezt az árlekötést csak 2026 végéig végezte el, így a tél leghidegebb és egyben legdrágább hónapjaira nem történt előzetes lekötés.

Kapitány szerint ez azért jelent problémát, mert éppen arra az időszakra maradt fedezetlenül a szükséges gázbeszerzés egy része, amikor a fogyasztás a legmagasabb, miközben az energiapiac kiszámíthatatlansága is nagyobb lehet.

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A miniszter szerint az esetleges többletköltség végső soron a költségvetésben, illetve a családoknál és a vállalkozásoknál jelenhetne meg. Bejegyzése alapján a kormány ezt el akarja kerülni. A szakemberek ezért jelenleg egy olyan árlekötési stratégián dolgoznak, amely a teljes gázévet lefedi. A cél Kapitány szerint az is, hogy Magyarország csökkentse az energiapiaci kiszolgáltatottságát.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
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