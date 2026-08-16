A Pénzcentrum 2026. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát kettős csapás éri, ugyanis az egymást követő hőhullámok és az iráni háború miatti energiaár-emelkedés egyszerre nehezedik a kontinensre, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is nyomás alatt tartja a növekedést - írta a CNN.
Románia augusztus elején energia-veszélyhelyzetet hirdetett, miután a Dunán tapasztalható rekordalacsony vízszint miatt az ország egyetlen működő atomerőművi blokkját le kellett választani a hálózatról, a folyó vize ugyanis elengedhetetlen a hűtéshez. Franciaország és Magyarország szintén kénytelen volt visszafogni atomerőműveinek teljesítményét a víz hiánya és a magas hőmérséklet miatt.
Ahogy a CNN cikkében olvashatjuk, a holland Triodos Bank becslése szerint a nyári forróság idén mintegy 180 milliárd eurós (208 milliárd dolláros) gazdasági kárt okozhat Európában, ami a GDP körülbelül 1 százalékát teszi ki. Ez nagyjából megegyezik azzal a mértékkel, amellyel az Európai Unió gazdasága a várakozások szerint az egész évben növekedne. A legsúlyosabb következményt a munkatermelékenység csökkenése jelenti, de a mezőgazdaság, az energiaszektor és a közlekedés is komoly fennakadásokkal küzd.
Németországban a Rajna rekordalacsony vízállása az ING elemzői szerint akár 0,3 százalékponttal is visszavetheti az idei GDP-növekedést. A BASF vegyipari óriás közölte, hogy egyes megrendeléseit nem biztos, hogy teljesíteni tudja, mivel az alacsony vízszint korlátozza a nyersanyagszállítást. Több német tartomány ideiglenesen felfüggesztette a vasárnapi kamionstopot az ellátási lánc zavarainak enyhítése érdekében. Angliában egyes gazdaságokban már hajnali háromkor elkezdik az aratást, hogy a termény megőrizze a szükséges nedvességtartalmát.
A brutális hőség mellett a téli energiaellátás kilátásai is aggasztóak
Az EU gáztárolóinak töltöttsége kedden mindössze 59 százalékon állt, ami az elmúlt évtized legalacsonyabb értéke ebben az időszakban, és a 2021-es nyári szinteket idézi, amikor Oroszország már szűkítette az exportját. Az európai irányadó gázárat képviselő határidős jegyzés szerdán 61 euró/MWh-s szinten zárt, ami csaknem a kétszerese a tavalyi azonos napi árnak.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, ami a világ cseppfolyósított földgáz- (LNG-) kínálatának egyötödét szívja fel a piacról. A még elérhető szállítmányok – köztük az amerikai gáz – nagyobb valószínűséggel Ázsiába áramlanak, ahol a szilárdabb kereslet miatt magasabb árat fizetnek a vevők. Elemzők szerint ugyanakkor nem kell a 2022-es válsághoz hasonló helyzettől tartani, mivel Európa azóta mintegy 20 százalékkal csökkentette a gázfogyasztását, és jelentősen mérsékelte az orosz importtól való függőségét. A Wood Mackenzie elemzői szerint az energiahiány és az áramkimaradások kockázata túlzott, mert a régiónak megvan az anyagi mozgástere az ellátási gondok kezelésére, ám ha a Hormuzi-szoros télen sem nyílik meg, a gázárak rendkívül magasra szökhetnek.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát
Az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését.
Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve: ekkora összeget bukhat az Európai Unió a hőhullámok miatt
Az idei nyári rendkívüli európai hőség mintegy 180 milliárd euróval vetheti vissza az Európai Unió gazdaságát.
Kész, ennyi volt: teljesen felforgatják a hungarikumok rendszerét, milliárdos támogatásokat fagyasztottak be
Teljesen felülvizsgálják a hungarikumprogramot, mivel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint a rendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan.
Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.