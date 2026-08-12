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A fotón egy olajszivattyú sziluettje látható, amelyet a lemenő nap megvilágít. Az égbolt narancssárga és rózsaszín árnyalatai éles kontrasztot alkotnak a sötét gépezettel, így drámai, ipari hangulatú jelenetet teremtve.
Gazdaság

Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 21:32

A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békéscsaba és Nagylengyel térségében kereshetnek, találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026 februárjában az akkori szakminiszter hét szénhidrogén-terület koncesszió keretében történő kutatására, kitermelésére, hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések kiértékelése lezárult. A legalább húsz évre szóló koncessziók megadásáról a törvényi rendelkezések szerint, a bíráló bizottság javaslata alapján már a gazdasági és energetikai miniszter döntött az importkitettségek csökkentése érdekében - közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.

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A jogelőd tárca által meghirdetett hétből három helyszínre nyújtottak be érvényes pályázatokat. A baracskai területen az MVM Upstream Energy Zrt., Békéscsabánál és Nagylengyel-Nyugati lelőhelyen pedig a MOL Upstream Zrt. láthat majd munkához. A Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök területekre szóló további eljárások eredménytelenül zárultak.

A bányászati koncessziós szerződéseket az eredményhirdetést követő 90 napon belül meg kell kötni. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal hosszabbítható meg.

A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg kilenc, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) adatszolgáltatása alapján a 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken.

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A belföldi földgázkitermelés tavaly az éves felhasználás több mint ötödét fedezte.

Az itthoni mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években ismét 1 millió tonna felett alakult. Az időarányos előrehaladás szerint ez a szint idén is teljesíthető. Földgázból közel 2 milliárd köbmétert termeltek ki belföldön 2025-ben. Ez a mennyiség a tavalyi lakossági felhasználás több mint 60 százalékának feleltethető meg.

A költségvetésnek eddig több tízmilliárd forint bevétele származott koncessziós díjakból és bányajáradékokból. A hazai ásványkincsek hasznosításával csökkenthetjük külső kitettségeinket, így erősödhet az ellátás biztonsága.

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Címlapkép: Getty Images
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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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