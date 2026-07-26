Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek

Bár a köztársasági elnök alkotmányos feladata a nemzet egységének megtestesítése, megválasztása mára a mindenkori parlamenti többség egyszerű személyzeti döntésévé silányult. A közbeszédben gyakran felmerülő közvetlen államfőválasztás ugyan demokratikusabbnak tűnik, de önmagában nem garantálja a pártpolitikai függetlenséget, sőt, könnyen újabb kiélezett politikai csatatérré válhat. A jelenlegi válságos helyzetre a tisztán parlamenti és a közvetlen választás közötti hibrid, kibővített elektori modellek, mint amilyen az észt rendszer, adhatnának érdemi intézményi megoldást, mivel szélesítenék az államfő társadalmi legitimációját és kikényszerítenék a politikai kompromisszumot - számolt be a Portfolio.

A rendszerváltás idején az államfőválasztás módja az átmenet egyik legélesebb közjogi vitája volt. Az állampárt, az MSZMP, majd az MSZP a közvetlen választásban volt érdekelt, bízva abban, hogy népszerű reformpolitikusuk, Pozsgay Imre nyeri el a tisztséget még a szabad parlamenti választások előtt. Ezt a forgatókönyvet húzta keresztül az SZDSZ és a Fidesz által kezdeményezett "négyigenes" népszavazás. "Szabad választás előtt nincsenek szabad választások" – érvelt ekkor a fiatal Orbán Viktor, és a szűk többséggel megnyert voksolás nyomán az államfő sorsáról már az újonnan felálló Országgyűlés döntött. Az MDF és az SZDSZ paktumának köszönhetően Göncz Árpád lett az első köztársasági elnök.

Az ezt követő időszakban a parlamenti választás még megkövetelte a koalíciós vagy ellenzéki egyeztetéseket. A 2000-ben megválasztott Mádl Ferenc a Fidesz, az FKGP és az MDF koalíciójának belső alkujaként kapott bizalmat. 2005-ben pedig, amikor az MSZP saját aktív politikusát, Szili Katalint próbálta pozícióba emelni, a koalíciós partner SZDSZ távolmaradása a Fidesz és az MDF által támogatott, eredetileg civil kezdeményezésre javasolt Sólyom László győzelmét hozta el. Ez volt az utolsó alkalom, amikor a rendszer gátat szabott egy aktív pártpolitikus államfővé választásának.

A 2010 utáni időszakban a Fidesz-KDNP kétharmados, tartós parlamenti többsége alapvetően átírta a játékszabályokat. Ezzel eltűnt a politikai önmérséklet és a konszenzuskeresés, így a tisztségre érdemi egyeztetés nélkül, közvetlenül a kormányoldal intézményrendszeréből érkeztek a jelöltek, mint például a korábbi európai parlamenti képviselő és házelnök, Schmitt Pál. Az Alaptörvény szerint az elnök feladata a nemzet egységének kifejezése, ami nem jelent feltétlenül politikamentességet – bár Sulyok Tamás jelenlegi államfői szerepfelfogásával ellentétben ez nem is reális elvárás –, de megkövetelné a pártpolitikai távolságtartást.

A probléma gyökere abban rejlik, hogy a jelenlegi rendszer a pártrendszer blokkosodása és a választási törvény többségképző hatása miatt elveszítette a kompromisszumot kikényszerítő erejét. Ha a magyar közjog fenn akarja tartani a parlamenti modellt, arányosabbá kellene tenni az országgyűlési választásokat, vagy olyan garanciákat kellene beépíteni, mint a kötelező kétharmados többség elvárása. Ez utóbbi azonban könnyen politikai patthelyzethez vezethet.

Ezen a ponton jelentenek izgalmas alternatívát a parlamenti és a közvetlen választás között elhelyezkedő hibrid megoldások. Németországban vagy Olaszországban például a parlament mellett regionális küldöttek is szavaznak. Magyarország szempontjából az észt modell lehet a legtanulságosabb, ahol a parlamentnek három forduló áll rendelkezésére, hogy kétharmados többséggel államfőt válasszon. Ha ez sikertelen, a döntés egy kibővített elektori testülethez kerül, amely a parlamenti képviselőkből és az önkormányzati delegáltakból áll. Egy ilyen rendszer Magyarországon is oldhatná az aktuális parlamenti többség kizárólagos hatalmát, különösen azért, mert az önkormányzati és az országgyűlési választások ciklusa eltér. Felmerülhet a testület kibővítése az egyetemek, a tudományos intézmények és a szakmai kamarák delegáltjaival is, bár ez a politikai befolyásolás miatt komoly alkotmányos kockázatokat rejthet.

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A harmadik sokat emlegetett út a közvetlen választás, amelyre Írországban vagy Ausztriában is találunk példát. Bár ez az eljárás erős demokratikus felhatalmazást ad, a végrehajtó hatalom szempontjából komoly feszültségeket generálhat, hiszen a kormány és az államfő egyaránt közvetlen népi legitimációra hivatkozhatna. Ráadásul a rendkívül megosztott hazai politikai térben egy országos elnökválasztási kampány garantáltan a kormány és az ellenzék újabb erőpróbájává válna. Hiába fogalmazta meg például a Tisza Párt, hogy egy pártoktól független, köztiszteletben álló személyt látna szívesen a poszton, a választók jelentős része valójában az Orbán-kormány kíméletlen kritikusát várná az államfői székbe. A közvetlen választás tehát nem szünteti meg a pártpolitikai befolyást, csupán a kampány szintjére helyezi azt.

Egyetlen választási modell sem tökéletes. Az intézményi szabályok és a szigorúbb összeférhetetlenségi törvények legfeljebb kereteket adnak, amelyek ugyan erősíthetik a kompromisszumkényszert és megnehezíthetik, hogy az államfői tisztség pusztán politikai zsákmánnyá váljon, de nem jelentenek abszolút garanciát. A köztársasági elnöki intézmény tekintélyét és a nemzet egységének valódi képviseletét ugyanis végső soron mindig a tisztséget betöltő személy alkata, önmérséklete és a pártoktól függetlenedni tudó működése határozza meg.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA