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Budapest, 2025. augusztus 20.Sulyok Tamás köztársasági elnök és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke (b-j) a Szent István-napi állami ünnepségen tartott zászlófelvonáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án
Megtakarítás

Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő

Pénzcentrum
2026. július 23. 08:44

A Sándor-palota közzétette Sulyok Tamás volt köztársasági elnök záró vagyonnyilatkozatát, amelyből részletesen megismerhető a politikus ingatlanvagyona és jelentős pénzügyi megtakarításai. A dokumentum apropóján a volt államfőknek járó, élethosszig tartó juttatások rendszere is a figyelem középpontjába került, amelyen Magyar Péter miniszterelnök a jövőben változtatni kíván.

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A nyilatkozat alapján a korábbi államfőnek továbbra sincs saját gépjárműve vagy egyéb nagy értékű ingósága. Ingatlanvagyonát öt tétel alkotja, amelyekben többségében felerészben tulajdonos.

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Rendelkezik két szegedi lakással – egy 45 és egy 117 négyzetméteressel –, egy domaszéki szántóval és a rajta álló üdülőtanyával, valamint egy balatonkenesei családi házzal. Emellett egy 72 négyzetméteres, garázsos társasházi lakást is magáénak tudhat a főváros II. kerületében.

A dokumentumból az is kiderül, hogy Sulyok Tamás jelentős összegekkel készült a nyugdíjas évekre. Állampapírban 16,9 millió, kötvényekben 19,1 millió, nyugdíj-előtakarékossági számlán 13,8 millió, míg banki számlakövetelésként 28 millió forinttal rendelkezik.

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Noha államfői jövedelmét nem kellett feltüntetnie, jelezte, hogy korábban, az Alkotmánybíróság elnökeként havi 1 és 5 millió forint közötti tiszteletdíjat kapott. Köztársasági elnökként idén júliusig bruttó 6,5 millió forint volt a havi fizetése, ám az Országgyűlés júniusi törvénymódosítása nyomán ez az összeg bruttó 4,2 millió forintra csökkent.

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A hatályos szabályok értelmében ezt az összeget a leköszönt köztársasági elnökök - Sulyok Tamás, Áder János és Schmitt Pál - életük végéig ugyanúgy megkapják, mint a mindenkori hivatalban lévő államfő. Novák Katalinnak ez a juttatás jelenleg azért nem jár, mert keresőtevékenységet folytat. A korábbi elnököket a tiszteletdíjuk mellett életük végéig megilleti egy sofőrrel biztosított szolgálati gépkocsi, egy háromfős titkárság, valamint az ingyenes, rezsitámogatással kiegészített lakáshasználat. Magyar Péter miniszterelnök azonban jelezte, hogy ezen a juttatási rendszeren változtatni kíván.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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