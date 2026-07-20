A kétszeres aranylabdás klasszis a Liverpool, a Hamburg és a Newcastle United sztárja volt.
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Mint vasárnap mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit sakknagymestert szándékozik felkérni a köztársasági elnöki poszt betöltésére. Ha a jelölés megtörténik és az országgyűlés megválasztja Polgár Judit köztársasági elnök pozíciót tölthet be 2026-tól. Portrécikkben mutatjuk be a volt sportolót.
Polgár Judit 1976-ban született Budapesten. Édesapja Polgár László, édesanyja Altberger Klára pedagógusok: két nővére, Zsuzsa és Zsófia után érkezett a családba.
Judit és a testvérei gyerekkoruk óta édesapjuk, Polgár László pedagógiai kísérletének alanyai voltak: ez arra az elméletre igyekezett bizonyítást nyerni, hogy már kisgyerekkortól egy speciális területre komolyan fókuszálva lehet komoly eredményeket elérni. A "Polgár-lányok" esetében ez a speciális terület a sakk volt: Judittal és két testvérével már gyerekkoruktól fogva folyamatosan nagy nevű sakkozók foglalkoztak edzőként.
Judit 12 éves korában a női csapat tagja volt a sakkolimpián, ahol két testvérével és Mádl Ildikóval együtt elhozták az aranyérmet Magyarországnak. Ezt a sikert két évvel később meg tudták ismételni: Judit mindkét versenyen egyéniben is aranyérmes lett.
15 éves korában Polgár Judit rekordott döntött a sakkban, melyet csak évtizedekkel később sikerült túlszárnyalni. Ekkor szerezte meg az abszolút nagymesteri címet, mellyel a valaha volt egyik legnagyobb sakkozó, Bobby Fischer rekordját adta át a múltnak.
A nyílt kategóriában összesen nyolcszor vett részt olimpián, ahol két ezüstérmet is szerzett. Emellett nyílt egyéni Európa-bajnoki bronzéremmel, magyar szuperbajnoki címmel, valamint a fiúk korosztályos (U12-es és U14-es) világbajnokságán elért aranyérmekkel is büszkélkedhet. Pályafutása során hétszer nyerte el a női Sakk-Oscar-díjat, és megkapta az évszázad női sakkozójának járó elismerést is.
Polgár Judit az egyetlen női játékos a sportág történetében, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt - egyéni rekordját, a 2735 pontot 2005 nyarán érte el. Az abszolút világranglistán a nyolcadik hely volt a legjobb pozíciója. Különösen figyelemreméltó, hogy tizenkét éves korától kezdve huszonhat éven – azaz 312 hónapon – keresztül megszakítás nélkül vezette a felnőtt női világranglistát. Ez a dominancia mind a világelsőség kezdetekori életkort, mind az elsőség hosszát tekintve abszolút rekordnak számít a sakk világában.
Bár 2014 nyarán bejelentette visszavonulását az aktív versenyzéstől, a sakkélettől egyáltalán nem szakadt el. Később a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, 2018 végén pedig a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnökévé nevezték ki. Ebben a tisztségében a sportág globális fejlesztéséért, a játék iskolai népszerűsítéséért és a versenyszervezés korszerűsítéséért felel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Pályafutását a sakkvilágban 2021-ben azzal ismerték el, hogy beválasztották a Sakk Hírességek Csarnokába (World Chess Hall of Fame). 2024-ben emellett megkapta a FIDE100-díjat, amellyel hivatalosan is a világ valaha volt legjobb női játékosának választották.
Visszavonulása után - és már előtte is - karitatív tevékenységek "arca" volt, többek között az ENSZ programjaiban vett részt. 2003-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2013-ban a a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetés birtokosa is lett. 2016-ban Budapest díszpolgára lett, egy évvel korábban pedig a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet is megkapta.
Polgár Judit férjezett, 2000 óta él házasságban Font Gusztáv állatorvossal. Két felnőtt gyermekük van, Olivér és Hanna.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A magyar hegymászó vasárnap megszakította a Broad Peak csúcsának megtámadását, és elkezdett visszaereszkedni az alaptáborba. Azt nem tudni, mennyi hiányzott a teljes sikerhez.
Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője
Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték.
A vb-döntőn alázták porig Donald Trumpot: ilyen még senkivel nem történt, ezzel húzta ki a gyufát + videó
Hangos füttyszó fogadta Donald Trumpot és Gianni Infantinót, amikor a labdarúgó-világbajnokság döntőjének eredményhirdetésére a pályára léptek - és ezzel még nem volt vége.
A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték.
Spanyolországnak Ferran Torres volt a nyerőember: a csereként beálló támadó gólja a hosszabbításban döntött, az ibériak történetük során másodszor világbajnokok.
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
A nyári szünet előtti utolsó nagydíj következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat.
A Mercedes 19 éves versenyzője, Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíjat, amivel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.
Komoly tervet jelentett be az NFL vezére: tíz új országba vinnék el az Egyesült Államok kedvenc sportját, mit szólnak a szurkolók?
Az NFL vezetője Japán felé is terjeszkedne, bár a liga nem először járna ezzel a távol-keleti országban.
A szigorúan őrzött eredeti serleget a bajnokcsapat nem tarthatja meg - húszmillió dollárt ér.
Két nagy múltú európai klub, a francia Bordeaux és a portugál Boavista is katasztrofális helyzetbe került az elmúlt napokban: egyik a hatodosztályban kezdi az idényt,...
A spanyolok eddig szinte minden ellenfelüket felőrölték, Argentína viszont sokszor már a sírból hozta vissza a meccseit - két nagyon különböző vébéje van a két...
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.
Váratlan döntést hozott meg az UEFA: hiába vezették be a vébén ezt a szabályt, hallani se akarnak róla Európában
Az UEFA arra utasította a játékvezetőket, hogy a vonatkozó szabályt kizárólag tényleges személytévesztés esetén alkalmazzák.
Lényegesen érzékenyebben érinti a változás a jóval szerényebb költségvetésű NB II-es egyesületeket, amelyeknél a szövetségi források a büdzsé lényegesen nagyobb hányadát teszik ki.
Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját...
Zidane kinevezése a következő napokban válhat hivatalossá a francia válogatott kispadjára, a hírek szerint már a stábja is készen áll.
A 29 éves csapatkapitány, Jarrod Bowen új szerződést írt alá, ezzel a támadó egyértelművé tette, hogy az angol másodosztályban is a londoni csapatot erősíti majd.
A Galatasaray és a Besiktas vezetéséből is többeket bevittek a rendőrök, több százan vagy akár ezren is érintettek lehetnek a török foci legnagyobb fogadási botrányában.