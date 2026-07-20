Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása

Mint vasárnap mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit sakknagymestert szándékozik felkérni a köztársasági elnöki poszt betöltésére. Ha a jelölés megtörténik és az országgyűlés megválasztja Polgár Judit köztársasági elnök pozíciót tölthet be 2026-tól. Portrécikkben mutatjuk be a volt sportolót.

Polgár Judit 1976-ban született Budapesten. Édesapja Polgár László, édesanyja Altberger Klára pedagógusok: két nővére, Zsuzsa és Zsófia után érkezett a családba.

Judit és a testvérei gyerekkoruk óta édesapjuk, Polgár László pedagógiai kísérletének alanyai voltak: ez arra az elméletre igyekezett bizonyítást nyerni, hogy már kisgyerekkortól egy speciális területre komolyan fókuszálva lehet komoly eredményeket elérni. A "Polgár-lányok" esetében ez a speciális terület a sakk volt: Judittal és két testvérével már gyerekkoruktól fogva folyamatosan nagy nevű sakkozók foglalkoztak edzőként.

Judit 12 éves korában a női csapat tagja volt a sakkolimpián, ahol két testvérével és Mádl Ildikóval együtt elhozták az aranyérmet Magyarországnak. Ezt a sikert két évvel később meg tudták ismételni: Judit mindkét versenyen egyéniben is aranyérmes lett.

15 éves korában Polgár Judit rekordott döntött a sakkban, melyet csak évtizedekkel később sikerült túlszárnyalni. Ekkor szerezte meg az abszolút nagymesteri címet, mellyel a valaha volt egyik legnagyobb sakkozó, Bobby Fischer rekordját adta át a múltnak.

A nyílt kategóriában összesen nyolcszor vett részt olimpián, ahol két ezüstérmet is szerzett. Emellett nyílt egyéni Európa-bajnoki bronzéremmel, magyar szuperbajnoki címmel, valamint a fiúk korosztályos (U12-es és U14-es) világbajnokságán elért aranyérmekkel is büszkélkedhet. Pályafutása során hétszer nyerte el a női Sakk-Oscar-díjat, és megkapta az évszázad női sakkozójának járó elismerést is.

Polgár Judit az egyetlen női játékos a sportág történetében, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt - egyéni rekordját, a 2735 pontot 2005 nyarán érte el. Az abszolút világranglistán a nyolcadik hely volt a legjobb pozíciója. Különösen figyelemreméltó, hogy tizenkét éves korától kezdve huszonhat éven – azaz 312 hónapon – keresztül megszakítás nélkül vezette a felnőtt női világranglistát. Ez a dominancia mind a világelsőség kezdetekori életkort, mind az elsőség hosszát tekintve abszolút rekordnak számít a sakk világában.

Bár 2014 nyarán bejelentette visszavonulását az aktív versenyzéstől, a sakkélettől egyáltalán nem szakadt el. Később a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, 2018 végén pedig a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnökévé nevezték ki. Ebben a tisztségében a sportág globális fejlesztéséért, a játék iskolai népszerűsítéséért és a versenyszervezés korszerűsítéséért felel.

Pályafutását a sakkvilágban 2021-ben azzal ismerték el, hogy beválasztották a Sakk Hírességek Csarnokába (World Chess Hall of Fame). 2024-ben emellett megkapta a FIDE100-díjat, amellyel hivatalosan is a világ valaha volt legjobb női játékosának választották.

Visszavonulása után - és már előtte is - karitatív tevékenységek "arca" volt, többek között az ENSZ programjaiban vett részt. 2003-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2013-ban a a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetés birtokosa is lett. 2016-ban Budapest díszpolgára lett, egy évvel korábban pedig a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet is megkapta.

Polgár Judit férjezett, 2000 óta él házasságban Font Gusztáv állatorvossal. Két felnőtt gyermekük van, Olivér és Hanna.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA