2026. július 20. hétfő Illés
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 16.Polgár Judit nemzetközi sakknagymester, a fesztivál megálmodója a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben 2025. szeptember 16-án. A 11. Polgár Judit Világsakkfesztivált s
Sport

Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása

Pénzcentrum
2026. július 20. 17:34

Mint vasárnap mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit sakknagymestert szándékozik felkérni a köztársasági elnöki poszt betöltésére. Ha a jelölés megtörténik és az országgyűlés megválasztja Polgár Judit köztársasági elnök pozíciót tölthet be 2026-tól. Portrécikkben mutatjuk be a volt sportolót.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Polgár Judit 1976-ban született Budapesten. Édesapja Polgár László, édesanyja Altberger Klára pedagógusok: két nővére, Zsuzsa és Zsófia után érkezett a családba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Judit és a testvérei gyerekkoruk óta édesapjuk, Polgár László pedagógiai kísérletének alanyai voltak: ez arra az elméletre igyekezett bizonyítást nyerni, hogy már kisgyerekkortól egy speciális területre komolyan fókuszálva lehet komoly eredményeket elérni. A "Polgár-lányok" esetében ez a speciális terület a sakk volt: Judittal és két testvérével már gyerekkoruktól fogva folyamatosan nagy nevű sakkozók foglalkoztak edzőként.

Judit 12 éves korában a női csapat tagja volt a sakkolimpián, ahol két testvérével és Mádl Ildikóval együtt elhozták az aranyérmet Magyarországnak. Ezt a sikert két évvel később meg tudták ismételni: Judit mindkét versenyen egyéniben is aranyérmes lett.

Kapcsolódó cikkeink:

15 éves korában Polgár Judit rekordott döntött a sakkban, melyet csak évtizedekkel később sikerült túlszárnyalni. Ekkor szerezte meg az abszolút nagymesteri címet, mellyel a valaha volt egyik legnagyobb sakkozó, Bobby Fischer rekordját adta át a múltnak. 

A nyílt kategóriában összesen nyolcszor vett részt olimpián, ahol két ezüstérmet is szerzett. Emellett nyílt egyéni Európa-bajnoki bronzéremmel, magyar szuperbajnoki címmel, valamint a fiúk korosztályos (U12-es és U14-es) világbajnokságán elért aranyérmekkel is büszkélkedhet. Pályafutása során hétszer nyerte el a női Sakk-Oscar-díjat, és megkapta az évszázad női sakkozójának járó elismerést is.

Polgár Judit az egyetlen női játékos a sportág történetében, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt - egyéni rekordját, a 2735 pontot 2005 nyarán érte el. Az abszolút világranglistán a nyolcadik hely volt a legjobb pozíciója. Különösen figyelemreméltó, hogy tizenkét éves korától kezdve huszonhat éven – azaz 312 hónapon – keresztül megszakítás nélkül vezette a felnőtt női világranglistát. Ez a dominancia mind a világelsőség kezdetekori életkort, mind az elsőség hosszát tekintve abszolút rekordnak számít a sakk világában.

Bár 2014 nyarán bejelentette visszavonulását az aktív versenyzéstől, a sakkélettől egyáltalán nem szakadt el. Később a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, 2018 végén pedig a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnökévé nevezték ki. Ebben a tisztségében a sportág globális fejlesztéséért, a játék iskolai népszerűsítéséért és a versenyszervezés korszerűsítéséért felel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Pályafutását a sakkvilágban 2021-ben azzal ismerték el, hogy beválasztották a Sakk Hírességek Csarnokába (World Chess Hall of Fame). 2024-ben emellett megkapta a FIDE100-díjat, amellyel hivatalosan is a világ valaha volt legjobb női játékosának választották. 

Visszavonulása után - és már előtte is - karitatív tevékenységek "arca" volt, többek között az ENSZ programjaiban vett részt. 2003-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2013-ban a a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetés birtokosa is lett. 2016-ban Budapest díszpolgára lett, egy évvel korábban pedig a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet is megkapta.

Polgár Judit férjezett, 2000 óta él házasságban Font Gusztáv állatorvossal. Két felnőtt gyermekük van, Olivér és Hanna.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#család #magyarország #sport #belföld #rekord #nők #siker #politika #visszavonulás #sportoló #bemutató #elnök #aranyérem #köztársasági elnök #sakk #magyar péter #Polgár Judit

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
17:58
17:34
17:19
17:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
2026. július 20.
Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás
2026. július 20.
Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
3 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
3 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
4
1 hete
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
5
20 órája
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 17:58
Kvíz: Rég volt már a földrajz óra? Lássuk, mire emlékszel a földünk éghajlata témából!
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 16:05
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
Agrárszektor  |  2026. július 20. 17:35
Szörnyű betegség pusztítja a magyar szőlőt: így védekezhetünk ellene