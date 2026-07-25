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Most jelentette be a Tisza: Mádl Ferenc és Sólyom László egykori munkatársát jelöli a kormánypárt
A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak. Az új jelölésre azért volt szükség, mert a tizenhetedik alkotmánymódosítás értelmében Hende Csaba a továbbiakban nem töltheti be ezt a tisztséget.
A párt frakciója a közösségi oldalán jelentette be a döntést, hangsúlyozva, hogy jelöltjük szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Sonnevend Pál elismert alkotmány- és nemzetközi jogász, aki pályafutása során dolgozott Sólyom László mellett az Alkotmánybíróságon, majd alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László munkáját, mielőtt az egyetemi szférában folytatta volna pályafutását.
Tudományos tevékenysége elsősorban az emberi jogokra, a nemzetközi jogra és a jogállamiság kérdéseire összpontosít. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi jogérvényesítés terén, hiszen képviselte már Magyarországot a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, emellett számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Európai Unió Bíróságán is.
Az alkotmánybírói poszt megüresedésének pontos oka, hogy a tizenhetedik alkotmánymódosítás következtében Hende Csaba már nem indulhatna az országgyűlési választáson. Mivel ez a választhatósági jog az alkotmánybírói tisztség betöltésének egyik alapfeltétele, a továbbiakban már nem láthatja el a feladatot.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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