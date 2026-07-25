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Most jelentette be a Tisza: Mádl Ferenc és Sólyom László egykori munkatársát jelöli a kormánypárt

Pénzcentrum
2026. július 25. 14:31

A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak. Az új jelölésre azért volt szükség, mert a tizenhetedik alkotmánymódosítás értelmében Hende Csaba a továbbiakban nem töltheti be ezt a tisztséget.

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A párt frakciója a közösségi oldalán jelentette be a döntést, hangsúlyozva, hogy jelöltjük szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Sonnevend Pál elismert alkotmány- és nemzetközi jogász, aki pályafutása során dolgozott Sólyom László mellett az Alkotmánybíróságon, majd alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László munkáját, mielőtt az egyetemi szférában folytatta volna pályafutását.

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Tudományos tevékenysége elsősorban az emberi jogokra, a nemzetközi jogra és a jogállamiság kérdéseire összpontosít. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi jogérvényesítés terén, hiszen képviselte már Magyarországot a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, emellett számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Európai Unió Bíróságán is.

Az alkotmánybírói poszt megüresedésének pontos oka, hogy a tizenhetedik alkotmánymódosítás következtében Hende Csaba már nem indulhatna az országgyűlési választáson. Mivel ez a választhatósági jog az alkotmánybírói tisztség betöltésének egyik alapfeltétele, a továbbiakban már nem láthatja el a feladatot.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt 
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