Repkedhetnek a 200 ezres bírságok a Balatonnál: új tiltás lépett életebe, erre mindenkinek figyelnie kell az idei nyáron

Új tiltások léptek életbe az egyik balatoni szabadstrandon, ahol a szabályszegők akár 200 ezer forintos bírságot is kaphatnak. Emellett Dávid Kornél NBA-karrierje, az erősödő forint miatt megindult autópiaci árcsökkentések, a falusi csok ellenére is elnéptelenedő települések és a legtöbb sugárzást kibocsátó mobiltelefonok listája is erősen érdekelte olvasóinkat a héten. Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.

Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandon. Május 20. és szeptember 15. között tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni a területen, a szabályok megszegői pedig akár 200 ezer forintos bírságra is számíthatnak. A táblákat a strand több pontján is elhelyezték, így a nyaralóknak érdemes még a letelepedés előtt ellenőrizniük az előírásokat.

Az autósokat közben kedvezőbb hírek is várták. A forint erősödése már kézzelfoghatóan megjelent az újautó-piacon, több gyártó árcsökkentéssel, extra kedvezményekkel vagy olcsóbb finanszírozással reagált. Egyes modellek néhány százezer forinttal lettek olcsóbbak, máshol akár négymillió forintos engedmény is elérhető. A kérdés most az, meddig tarthat az akciós időszak, és mennyire marad tartós a forint ereje.

Az üzemanyagárakról szóló bejelentés szintén nagy figyelmet kapott. A hatósági ár kivezetése azért került napirendre, mert a piaci árak már a rögzített szint alá csökkentek, miközben a jövedéki adó korábbi mérséklése továbbra is érvényben maradhat. Az autósok számára azonban továbbra is az olajár és a forint árfolyama jelenti a legnagyobb bizonytalanságot.

Olcsó ház önmagában kevés, a diákok viszont már jól kereshetnek

Az ingatlanpiaci cikkeink közül sokakat érdekelt, hogyan változtathatják meg az új lakóparkok és irodaházak a környező lakások értékét. Bár az építkezések átmenetileg zajjal, porral és nagyobb forgalommal járnak, a szakértők szerint hosszabb távon az új fejlesztések gyakran növelik a környék presztízsét és felhajtják a lakásárakat. A XIII. kerület egyik kedvelt lakótelepén most éppen ez a kérdés foglalkoztatja a tulajdonosokat.

A vidéki lakáspiac egészen más problémákat mutat. A falusi csok és az egyéb otthonteremtési támogatások ellenére számos településről továbbra is gyors ütemben fogy a lakosság. Egy olcsó ingatlan ugyanis kevés, ha nincs megfelelő munkahely, iskola, közlekedés vagy egészségügyi ellátás a közelben. Megvizsgáltuk, mely támogatott települések vonzzák a legtöbb beköltözőt, és honnan mennek el a leggyorsabban az emberek.

A nyári munkát kereső diákok helyzete ennél kedvezőbb. A gyorsan betanulható kereskedelmi, vendéglátóipari és logisztikai munkák mellett egyre több szakmai gyakornoki hely nyílik, a legjobban fizető informatikai, mérnöki és pénzügyi állásokban pedig egy hét alatt akár 90 ezer forintot is meg lehet keresni. A fiatalok ráadásul már nem kizárólag az órabért nézik, hanem a rugalmas munkaidőt és a későbbi elhelyezkedési lehetőségeket is.

NBA, olimpia, mesterséges intelligencia

A hét egyik legolvasottabb interjúját Dávid Kornél adta a Pénzcentrumnak. Az egyetlen magyar kosárlabdázó, aki pályára lépett az NBA-ben, ma játékosmegfigyelőként dolgozik. A 127-szeres válogatott sportoló arról is beszélt, mit csinálna másképp, ha húszévesen újra megkapná ugyanazt az esélyt, és miért nem jutott el az elmúlt csaknem harminc évben újabb magyar játékos a világ legerősebb bajnokságába.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Komoly vitát váltott ki egy esetleges magyar olimpiarendezés gazdasági mérlege is. Szabados Gábor sportközgazdászt arról kérdeztük, valóban belerokkanna-e az ország egy olimpia megrendezésébe. Szerinte tévedés azt gondolni, hogy egy ilyen esemény automatikusan államcsődöt vagy súlyos eladósodást jelentene, a valódi költség azonban nagyban függene a már meglévő létesítményektől és a beruházások fegyelmezettségétől.

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Sokan keresték a mobiltelefonok sugárzásáról szóló friss listánkat is. A német sugárzásvédelmi hivatal adatai szerint továbbra is az Allview 7Pro vezeti a rangsort, de TCL-, Asus-, Apple- és Samsung-modellek is szerepelnek a legtöbb sugárzást kibocsátó készülékek között. Fontos ugyanakkor, hogy valamennyi telefon megfelel az uniós határértékeknek.

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