Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában

127 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, ám csaknem harminc éve azt is megtette, amiről azelőtt álmodni sem mert senki: magyar kosarasként szerepelhetett a világ legjobb bajnokságában, az NBA-ben. A most játékosmegfigyelőként dolgozó Dávid Kornél a Pénzcentrumnak adott interjújában kifejtette: sok mindent máshogy csinálna, ha most húsz éves kosarasként újra megkapná az esélyt, de így is csodálatos utazásként élte meg azt, hogy világsztárok között játszhatott - többek közt Michael Jordannel is.

Pénzcentrum: Közel három évtized telt el azóta, hogy pályára léptél az NBA-ben, és még mindig te vagy az egyetlen magyar játékos, akinek ez sikerült. Ahogy telnek az évek, egyre inkább történelmi jelentőségűvé válik ez a teljesítmény. Meglep, hogy ennyi idő elteltével sincs utódod ebben a tekintetben?

Dávid Kornél: Őszintén szólva igen. Amikor befejeztem a pályafutásomat, egyáltalán nem gondoltam volna, hogy majd harminc évvel később is én leszek az egyetlen magyar NBA-játékos. Nem azért, mert olyan könnyű oda bekerülni, mert nyilván nem az, hanem azért, mert a kosárlabda azóta teljesen globalizálódott. Amikor én kijutottam, még egészen más világ volt. Sokkal kevesebb európai játékos szerepelt a ligában, az NBA jóval zártabb rendszerként működött. Az ember azt gondolta volna, hogy ha akkor sikerült egy magyarnak, akkor később még többen is követik.

Persze voltak próbálkozások: Hanga Ádám esete talán a legismertebb. Őt draftolták a most döntőző Spursnél, folyamatosan figyelték, komoly érdeklődés volt iránta. A mai napig azt gondolom, hogy ő nagyon közel állt hozzá. Ugyanakkor az NBA-be bekerülni és ott ténylegesen pályára lépni két külön történet, rengeteg tényezőn múlik.

Nem elég a tehetség, nem elég a munka: kell hozzá szerencse, jó időzítés és a megfelelő környezet is.

Sokan nem látják, hogy a világon több millió gyerek kosárlabdázik, és közülük évente nagyjából hatvanan kerülnek be a draft első körébe. Már önmagában odáig eljutni is elképesztően nehéz.

Te hogyan kerültél egyáltalán a Chicago Bulls látókörébe? Magyar játékosként ez akkoriban szinte elképzelhetetlennek tűnt.

Mai szemmel nézve valóban szinte hihetetlen történet, de persze nem úgy nézett ki, hogy egyszer csak csörgött a telefon, és azt mondták, hogy vár a Chicago Bulls. Évekkel korábban kezdődött: egy nemzetközi tornán figyeltek fel rám, és onnantól kezdve követték a pályafutásomat. Azt is látni kell, hogy akkoriban nem létezett az a globális scout-hálózat, ami ma: nem volt minden meccsről videó, nem lehetett egy kattintással megnézni valakit akár a világ másik felén. Sokkal nehezebb volt bekerülni a rendszer látóterébe.

Amikor aztán eljött a lehetőség, és kimehettem a Bulls nyári programjára, már önmagában az hatalmas dolognak számított. Akkoriban a Chicago Bulls nem egyszerűen egy NBA-csapat volt: az volt a világ legismertebb sportcsapata. Michael Jordan a világ legismertebb sportolója volt. Magyar játékosként oda bekerülni olyan érzés, amit ennyi idő után is nagyon nehéz visszaadni.

Milyen volt az első néhány heted abban a közegben?

Egyszerre volt izgalmas és sokkoló. Addig televízióban láttam ezeket az elképesztően nagy sztárokat, néztem a meccseiket, aztán egyszer csak ott álltam ugyanabban az edzőcsarnokban. Az első időszakban az ember próbálja feldolgozni, hogy mi történik körülötte.

Közben viszont nagyon gyorsan rájössz, hogy ha csak nézelődsz, akkor véged van. Ott mindenki profi. Senkit nem érdekel, honnan jöttél.

Nem érdekel senkit, hogy Magyarországon nagy tehetségnek számítottál. Abban a pillanatban ugyanazért a helyért versenyzel, mint mindenki más. Ez egy nagyon kemény, ugyanakkor rendkívül tanulságos világ volt. Sok szempontból ott tanultam meg igazán, mit jelent a professzionális sport.

Dávid Kornél volt válogatott kosárlabdázó, játékosmegfigyelő.

Valószínleg sokakat az érdekel a legjobban, milyen volt ennyire közelről látni Michael Jordant; a 2020-as Netflix-dokusorozat, a 'Last Dance' adott egy remek betekintést arról a legendás Bullsról. Milyen ember volt MJ a mindennapokban?

Az az érdekes, hogy egyszerre volt teljesen hétköznapi és teljesen rendkívüli. Aki azt várja, hogy Jordan egész nap beszédeket tartott és minden pillanatban uralta a teret, az csalódna, mert nem így működött. Viszont amikor dolgozni kellett, azonnal érezhető volt a különbség. Olyan versenyszellem áradt belőle, amilyet azóta sem nagyon láttam. Mindenben nyerni akart, és nemcsak a meccsen: az edzésen egy dobóversenyben, egy kártyapartiban, teljesen mindegy volt, de ő nyerjen. Az ember nagyon gyorsan megértette, hogy miért lett belőle az, aki lett. Nem azért, mert különleges fizikai adottságai voltak – bár nyilván azok is voltak –, hanem azért, mert mentálisan egészen más szinten működött.

A 'Last Dance' egyik visszatérő eleme a csapat egyre inkább szétesővé válása, majd a dinasztia hatodik, 1998-ban szerzett bajnoki címe után szét is hullott ez a legendás társaság. Ennek az eltávolodásnak ott és akkor láttad a jeleit?

A feszültség valóban létezett, de sokkal inkább úgy gondolom majdnem harminc év után is, hogy nem a játékosok mentek gyakran egymásnak, hanem a general manager, az azóta elhunyt Jerry Krause ellen irányult ez. Jerry egy rendkívül sikeres vezető volt, hiszen ő rakta össze azt a csapatot, amely hat bajnoki címet nyert. Ugyanakkor a játékosok jelentős része úgy érezte, hogy nem kapják meg tőle azt az elismerést, amit megérdemelnének.

Jordan különösen nyíltan kezelte ezt a helyzetet, egyáltalán nem rejtette véka alá a véleményét. Sokszor nyilvánosan is odaszúrt Jerrynek, ami nekem Európából érkezve nagyon furcsa volt. Nem ehhez voltam szokva, itt sokkal nagyobb tisztelettel beszéltünk egy adott csapat vezetőivel - ez a szemlélet sokszor hiányzott odaát.

És Dennis Rodman, a legendás "Féreg" milyen volt?

Na, Rodman viszont tényleg külön kategóriát képviselt. Az ember hajlamos azt hinni, hogy a média eltúlozza a dolgokat, de nála sokszor pont fordítva volt.

Emlékszem, egyszer teljesen szabályos chicagoi rendőregyenruhában érkezett a csapat repülőgépére. Úgy nézett ki, mint egy szolgálatba induló rendőr, és senki nem tudta, miért. Persze ő sem magyarázta el. Leült, újságot olvasott, és úgy tett, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.

De a legérdekesebb nem ez, hanem hogy közben a pályán hihetetlen profi volt. Az emberek a hajszínére, a tetoválásaira és a botrányaira emlékeznek, pedig közben elképesztő munkát végzett. Dennis Rodman az egyik legjobb lepattanózó volt, akit valaha láttam.

Szerinted tényleg a kilencvenes évek voltak az NBA aranyévei, vagy csak utólag idealizáljuk azért, mert talán soha nem lesz még egy akkor játékos, dinasztia vagy csapat, mint a Bulls-szal fémjelzett korszak volt?

Nehéz objektívnek lenni, mert nyilván abban a korszakban éltem meg ezt az egészet. De szerintem igen. Nem feltétlenül azért, mert akkor játszottak a legjobb kosárlabdát: ma sokkal gyorsabb, atletikusabb és taktikailag fejlettebb a játék. Azért volt különleges korszak, mert akkor vált globális jelenséggé az NBA. Michael Jordan, a Dream Team, a Bulls-dinasztia, a Nike felemelkedése – ezek együtt olyan kulturális robbanást okoztak, amit azóta sem sikerült megismételni.

A mai játékosok talán jobbak bizonyos dolgokban. De olyan hatása, mint Jordannek volt, valószínűleg senkinek nem lesz még egyszer.

Évek óta játékosmegfigyelőként dolgozol, voltál például Clevelandben, most pedig a 2021-es bajnok Milwaukee Bucks-nál töltöd be ezt a tisztséget. A legtöbb szurkoló úgy képzeli el a scout munkáját, hogy valaki ül a lelátón, figyeli a játékosokat, majd eldönti, ki tehetséges és ki nem. Amikor ma egy fiatal játékost figyelsz, valójában mit keresel benne?

A legérdekesebb az egészben az, hogy a kosárlabda maga sokszor nem is a legnehezebb része a történetnek. Aki hosszú évek óta nézi ezt a sportot, viszonylag gyorsan meg tudja állapítani, hogy egy játékos rendelkezik-e azokkal az adottságokkal, amelyekre NBA-szinten szükség lehet. Látod, milyen magas, milyen gyors, milyen a mozgása, hogyan kezeli a labdát, hogyan olvassa a játékot. Ezek fontos dolgok, de önmagukban már régen nem elegendőek.

A valódi kérdés az, hogy mi történik azzal a játékossal, amikor kikerül a komfortzónájából. Mi történik akkor, amikor először kerül egy teljesen új országba, új kultúrába, új öltözőbe? Hogyan reagál arra, ha addig mindenhol sztár volt, aztán egyszer csak ő lesz a tizenkettedik ember a rotációban? Mit csinál akkor, ha hónapokig nem kap lehetőséget, vagy ha az első komoly kudarc éri a pályafutásában? Ezekre nincs statisztika, ezt nem lehet egy táblázatból kiolvasni. Éppen ezért a scouting jelentős része valójában emberismeret, a játékos karakterét próbálod megérteni. Azt próbálod kitalálni, hogy milyen ember rejtőzik a számok mögött.

Vagyis sokszor nem az dönti el a karrierútját már rögtön az elején, hogy valaki mennyire jó kosárlabdázó?

Sok esetben egyáltalán nem. Persze egy bizonyos szint alatt nem lehet "megúszni a tehetséget". Az NBA-ben a világ legjobb játékosai szerepelnek, tehát nyilván kell hozzá kivételes képesség. De amikor már mindenki nagyon jó, akkor egészen más tényezők kezdenek dönteni.

Rengeteg olyan játékost láttam az elmúlt években, akiről mindenki azt mondta tizennyolc évesen, hogy biztos NBA-sztár lesz. Aztán valahol félúton elveszett. Nem tudta kezelni a nyomást, nem tudta feldolgozni a kudarcokat, nem tudott alkalmazkodni az új helyzetekhez. Közben pedig olyan játékosok futottak be komoly karriert, akik első ránézésre talán kevésbé tűntek különlegesnek, viszont mentálisan rendkívül erősek voltak.

Az NBA-ben a tehetség a belépő. A karakter az, ami bent tart.

Mennyire fontos ilyenkor a családi háttér, a környezet, az a közeg, ahonnan egy játékos érkezik?

Nagyon fontos, de nem azért, mert előre meg lehetne mondani valakiről a származása alapján, hogy sikeres lesz vagy sem, hanem azért, mert ezek a tényezők rengeteget elárulnak arról, hogyan kezeli a nehézségeket. A scouting során rengeteg információt próbálunk összegyűjteni. Beszélünk edzőkkel, korábbi csapattársakkal, családtagokkal, ismerősökkel. Azt próbáljuk feltérképezni, hogy milyen út vezetett odáig, ahol most tart.

Van, aki nagyon nehéz körülmények közül érkezik, és éppen emiatt hihetetlenül motivált. Másnak minden adott volt, de nem tanulta meg kezelni a kudarcot. Ezek mind olyan tényezők, amelyek később nagyon komoly szerepet játszhatnak. Sokan azt hiszik, hogy a draft pillanatában véget ér a kiválasztás. Valójában ott kezdődik igazán.

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Amikor te játékos voltál, még egészen más szempontok mentén működött a liga. Ma már külön analitikai részlegek dolgoznak minden NBA-csapatnál. Mennyire alakította át ez a sportágat vagy akár csak magát a ligát?

Teljesen. Amikor én játszottam, természetesen léteztek statisztikák, de össze sem lehet hasonlítani a mai helyzettel. Ma gyakorlatilag minden mozdulat mérhető?: tudják, hogy egy játékos melyik területről milyen százalékkal dob, hogyan védekezik bizonyos szituációkban, milyen hatással van a csapat teljesítményére, amikor pályán van vagy amikor nincs. Az adatmennyiség, amivel dolgoznak a klubok, elképesztő. Sokszor nem is az információ megszerzése a nehéz, hanem annak eldöntése, hogy melyik információ valóban fontos.

Az NBA ma már elképzelhetetlen lenne analitika nélkül. A játékosmegfigyelésben, a taktikában, a játékosfejlesztésben és a sérülések megelőzésében is meghatározó szerepe van. Ugyanakkor szerintem nagyon fontos, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Az adatok rendkívül hasznosak, de nem helyettesítik az emberi tapasztalatot.

Mostanában minden területen előkerül a mesterséges intelligencia is. Az NBA-ben mekkora szerepet kap?

Egyre nagyobbat, és valószínűleg ez még csak a kezdet. Már most is rengeteg folyamatot gyorsít fel. Sokkal gyorsabban lehet információkat rendszerezni, adatokat elemezni, összefüggéseket keresni. Ami korábban emberek hosszú napjaiba vagy heteibe került, azt ma bizonyos esetekben percek alatt meg lehet csinálni.

Viszont szerintem sokan túlbecsülik azt, hogy mire képes. Az AI nem fog játékost draftolni helyetted, nem fogja eldönteni, hogy egy öltözőben ki milyen hatással van a többiekre. Nem fogja megmondani azt sem, hogyan reagál valaki egy hetedik meccs utolsó percében. A technológia nagyon hasznos eszköz, de továbbra is eszköz marad. A döntéseket emberek hozzák meg.

Térjünk most kicsit vissza a jelenlegi munkaadódhoz, ahol közelről nézhetted végig végig Giannis Antetokounmpo felemelkedését. Mennyire volt sejthető az elején, hogy ekkora sztár lesz belőle?

Talán különös, de senki sem tudta ezt előre. Mindenki látta benne a potenciált, a fizikai adottságai már fiatalon is rendkívüliek voltak, de az, hogy valakiből potenciális sztár lesz, és az, hogy kétszeres MVP-vé, NBA-bajnokká és a világ egyik legismertebb sportolójává válik, két teljesen külön történet.

Ami Giannisban igazán különleges, az nemcsak a tehetsége. Az ő munkamorálja, fejlődési hajlandósága és mentalitása egészen kivételes. Amikor bekerült a ligába, sokkal nyersebb játékos volt, mint ma. Évről évre hozzá tudott tenni valamit a játékához, és közben soha nem veszítette el azt az éhséget, ami az elején jellemezte. Kevés olyan szupersztár van, aki folyamatosan ennyire fejlődni akar.

Ha ma meg kellene nevezned az NBA arcait, kik jutnának először eszedbe?

Érdekes korszakot élünk, mert éppen most zajlik egy generációváltás. LeBron James még mindig meghatározó figura, miközben már negyven fölött jár, és egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy visszatér a következő idényre. Ott van még Steph Curry, aki szintén olyan játékos, aki egy egész korszakot meghatározott. Közben viszont ott van Nikola Jokić, Luka Dončić, a már emlegetett Giannis, Shai Gilgeous-Alexander vagy Anthony Edwards. És persze ott van Victor Wembanyama is, akiben sokan a következő nagy korszak meghatározó alakját látják.

Az NBA egyik legnagyobb ereje mindig is az volt, hogy képes új sztárokat kitermelni. Amikor Jordan visszavonult, sokan azt mondták, vége egy korszaknak. Aztán jött Kobe Bryant, LeBron James, Curry és a többiek. Most is hasonló folyamat zajlik.

Beszéljünk egy kicsit a magyar kosárlabdáról is. Amikor szóba kerül az NBA, Magyarországon szinte automatikusan felmerül a kérdés, hogy mikor lesz újra olyan játékosunk, aki eljut oda. Kívülről nézve sokan azt gondolják, hogy ehhez egyszerűen több tehetség kellene, de gondolom, hogy ennél jóval összetettebb a helyzet. Mit látsz, mi hiányzik ma leginkább ahhoz, hogy ismét legyen magyar NBA-játékos?

Szerintem az első és legfontosabb dolog, hogy megértsük: az NBA nem cél, hanem következmény. Nagyon sokszor hallom azt a kérdést, hogy mikor lesz újra magyar NBA-játékos, de szerintem rossz irányból közelítjük meg a problémát. Nem NBA-játékost kell gyártani, hanem olyan környezetet kell teremteni, amelyben a legtehetségesebb gyerekek a lehető legmagasabb szintre tudnak eljutni.

Amikor én játszottam, teljesen más világ volt, ma a fiatalok előtt sokkal több lehetőség áll. Egy tehetséges játékos már tizenhat-tizenhét évesen külföldre kerülhet, akadémiákra mehet, amerikai egyetemre juthat, nemzetközi kupákban szerepelhet. Elméletileg tehát könnyebb lenne közelebb kerülni az NBA-hez, a gyakorlatban viszont a verseny is sokkal nagyobb lett. Nemcsak Magyarországgal kell versenyezni, hanem egész Európával, Afrikával, Dél-Amerikával és lassan a világ minden részével.

Azt is látni kell, hogy az NBA mára tényleg nemzetközi ligává változott. Régen elsősorban amerikai játékosok között kellett helyet találni. Ma a világ legjobb kosárlabdázói közül sokan nem az Egyesült Államokból érkeznek. Jokić szerb, Giannis görög, Doncic szlovén, Wembanyama francia. Ez egyszerre jelent lehetőséget és nehézséget is. A kapu tágabbra nyílt, de sokkal többen is akarnak belépni rajta.

Szerintem Magyarországon a legfontosabb kérdés ma az, hogy mennyire tudjuk megtartani és fejleszteni a kiemelkedő tehetségeket. Nem az a baj, hogy nincsenek tehetséges gyerekek. Mindig voltak, most is vannak. A kérdés az, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyre kerülnek-e, és kapnak-e olyan képzést, amely valóban nemzetközi szintre emeli őket.

Sokszor hallani azt is, hogy a magyar kosárlabda mintha egy helyben toporogna. Vannak sikerek, kijutottunk Európa-bajnokságra, vannak jó játékosaink, ugyanakkor mintha hiányozna az a következő lépcsőfok, amely közelebb vinne bennünket Európa elitjéhez. Te hogy látod a sportág hazai helyzetét?

Azt gondolom, hogy sokszor hajlamosak vagyunk szélsőségekben gondolkodni. Ha kijutunk egy Európa-bajnokságra, akkor minden rendben van; ha meg nem jutunk ki, akkor válságról beszélnek. A valóság általában valahol a kettő között van.

Szerintem az elmúlt években volt előrelépés: több magyar játékos jutott el erős külföldi bajnokságokba, több fiatal kapott lehetőséget, mint korábban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a nemzetközi mezőny közben nem állt meg. A világ mindenhol fejlődik. Az egyik legfontosabb különbség a vezető országok és köztünk talán az, hogy ott sokkal nagyobb a merítési bázis. Több gyerek kezd el kosárlabdázni, több profi edző dolgozik velük, több erős bajnokság áll rendelkezésre. Ez hosszú távon hatalmas előnyt jelent.

A magyar kosárlabda szerintem akkor tudna újabb szintet lépni, ha a legtehetségesebb játékosaink minél korábban bekerülnének olyan nemzetközi környezetbe, ahol nap mint nap a legjobbakkal kell versenyezniük. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek azonnal külföldre kell mennie, de azt igen, hogy a fejlődéshez szükség van magas szintű kihívásokra.

A munkád miatt az egész világot járod. Rengeteg mérkőzést látsz, rengeteg játékossal találkozol, állandóan úton vagy. Kívülről ez álomállásnak tűnik, ugyanakkor biztosan vannak árnyoldalai is. Mennyire nehéz ezt összeegyeztetni például a magánélettel?

Ez az a része a munkának, amiről a legkevesebbet beszélnek az emberek. Valóban fantasztikus dolog az NBA-ben dolgozni, és minden nap hálás is vagyok érte, de ennek komoly ára van. Nagyon sok utazással jár például: előfordul, hogy néhány nap alatt több országon mész keresztül, különböző időzónák között mozogsz, repülőn alszol, szállodában ébredsz, és közben folyamatosan koncentrálnod kell. Egy scout számára nincs olyan, hogy csak megnéz egy meccset. Jegyzetelni kell, elemezni kell, beszélni emberekkel, információt gyűjteni.

A család szempontjából ez nyilván nem egyszerű. Szerencsés vagyok, mert a környezetem nagyon támogató, de ettől még rengeteg lemondással jár. Az emberek sokszor a csillogást látják, azt kevésbé, hogy mennyi időt töltesz távol az otthonodtól. Ugyanakkor ezt a munkát szerintem nem lehetne másképp csinálni: ha valaki valóban a legjobb játékosokat akarja megtalálni, akkor ott kell lennie a helyszínen. Látnia kell őket élőben, beszélnie kell velük, "éreznie" kell azt a környezetet, amelyben játszanak.

Ha ma újra húszéves lennél, és azzal a tudással vághatnál neki a pályafutásodnak, amivel most rendelkezel, min változtatnál?

Azt hiszem, sokkal bátrabb lennék. Fiatal játékosként hajlamos voltam azt gondolni, hogy ha keményen dolgozom, betartom a szabályokat és elvégzem a feladatomat, akkor előbb-utóbb minden magától a helyére kerül. Ma már tudom, hogy ez csak részben igaz. Természetesen a munka elengedhetetlen, de közben az embernek meg kell őriznie a saját személyiségét is. Nem szabad folyamatosan másoknak megfelelni akarni. Nem szabad elveszíteni azt, ami különlegessé teszi.

A legjobb játékosokban van egyfajta egészséges önbizalom. Nem arrogancia, hanem hit abban, hogy képesek megoldani a feladatot. Ezt fiatalon talán kevésbé értettem.

Ha pedig egyetlen tanácsot kellene adnom egy mai magyar fiatalnak, aki arról álmodik, hogy egyszer az NBA-ben játszik, akkor azt mondanám: ne az NBA-re koncentráljon. Legyen minden nap egy kicsivel jobb játékos, mint előző nap volt. Keresse a kihívásokat, ne féljen a kudarcoktól, és tanuljon meg alkalmazkodni. Az NBA-be vezető út ugyanis nem egyetlen nagy ugrásból áll, hanem rengeteg apró lépésből. És végső soron azok jutnak el a legtovább, akik a nehéz időszakokban sem veszítik el a hitüket abban, hogy képesek fejlődni.

címlapkép és fotók: Gosztola Judit/Pénzcentrum