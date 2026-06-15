Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra

A forint erősödése már kézzelfogható hatással van a hazai újautó-piacra: az Opel, a Suzuki, a Toyota, a Renault, a Dacia, az Omoda, a Jaecoo, valamint a Porsche Hungaria által képviselt márkák is árcsökkentésekkel vagy kedvezőbb vásárlási feltételekkel reagáltak az euró árfolyamának 400 forint közeléből 350 forint környékére történő visszaesésére. Egyes modellek több százezer forinttal lettek olcsóbbak, de akad olyan gyártó is, amely akár 4 millió forintos árkedvezményt kínál. Körképünkben annak jártunk utána, hogyan alakítja át az erős forint az autóárakat, a finanszírozási ajánlatokat és a reexportpiacot Magyarországon.

Az elmúlt hetek egyik leglátványosabb gazdasági folyamata a forint jelentős erősödése volt: míg korábban a 400 forintos szint közelében mozgott az euró árfolyama, addig a választás óta már 350 forintos tartomány közelébe süllyedt. Ez a változás nemcsak a pénzpiacokon számít figyelemre méltónak, hanem a fogyasztók számára is érezhető hatásokkal járhat, hiszen a Magyarországon forgalmazott importtermékek jelentős részének költségeit közvetlenül befolyásolja az árfolyam alakulása.

Az autópiac különösen érzékeny erre a kérdésre, hiszen a hazai importőrök többsége euróban szerzi be a járműveket, miközben azokat forintban értékesíti. Elméletileg tehát az erősebb forint kedvezőbb beszerzési feltételeket teremthet, ami akár az új autók árában, az akciókban, a finanszírozási ajánlatokban vagy éppen az alkatrészek árazásában is megjelenhet.

Kíváncsiak, hogy a gyakorlatban hogyan reagáltak a hazai autóimportőrök a forint erősödésére: csökkentették-e az áraikat, javítottak-e a vásárlási feltételeken, illetve milyen hatást várnak az autópiac egészére nézve. Több jelentős márkaképviseletet is megkérdeztünk arról, milyen intézkedéseket hoztak az árfolyamváltozás nyomán, és hogyan látják a következő hónapok kilátásait.

Opel-igazgató: az elsők között léptünk

Kérdésünkre Rosta Gergely, az Opel hazai igazgatója közölte, az idei tervük jóval gyengébb árfolyamot prognosztizálva készült, és sok mindenhez hozzá kellett nyúlniuk.

Alapvetően bármilyen gazdasági társaság számára a környezet volatilitása kihívásokat jelenthet, ahogy a vevők számára is bizonytalanságot jelent az árfolyam ilyen mértékű ingadozása. Mi alapvetően euróban vásárolunk és forintban adunk el gépjárműveket, alkatrészeket és szolgáltatásokat, és hogyha ezt kedvezőbb árfolyam mellett tudjuk megtenni, akkor természetesen kedvezőbb ajánlatokkal, konstrukciókkal tudjuk kínálni az autókat a magyar ügyfelek számára. Mivel az erős forint kedvezően befolyásolhatja középtávon az autóvásárlási kedvet, ezért mi is fellendülést várunk

- fogalmazott a szakember. Mint kifejtette: egy autó árának rengeteg mozgatórugója van, ilyen többek között az árfolyam alakulása is, de nem ez az egyetlen.

Az Opel az elsők között reagálta le a 360 alatti euróárfolyam jelentette küszöböt azzal, hogy a személyautó kínálatunk árazását ehhez az árfolyamhoz hozzá igazítottuk, példának okáért a Corsa árát májusban bevittük hatmillió forint alá. Emellett jelentősen csökkentettünk alkatrész árakat, egyrészt a versenyképes szerviz-szolgáltatás szinten tartása végett, másrészt a vevők korrekt kiszolgálása is ezt igényli

- sorolta.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a forint erősödése milyen hatással van a reexportpiacra, amely az elmúlt években jelentős szerepet játszott a magyarországi újautó-értékesítésekben. Rosta Gergely szerint azok a márkák, amelyek jelentős mértékben támaszkodtak erre az értékesítési csatornára, már érzékelhetik a változást. Mivel a Magyarországon forintban meghatározott autóárak euróban kifejezve megemelkedtek az árfolyamváltozás miatt, a külföldi vevőknek ugyanazért a járműért többet kell fizetniük. Ennek következtében a reexportpiacok versenyképessége romlott, és több márkánál már látható a korábban jelentős exportkereslet visszaesése.

A szakember emlékeztetett: a reexport alakulását jól mutatja az úgynevezett gyorskivonás aránya, amikor egy autót ugyan forgalomba helyeznek Magyarországon, de rövid időn belül - jellemzően külföldi továbbértékesítés céljából - ki is vonnak a forgalomból. Ez a mutató az év első négy hónapjában 15 és 24 százalék között mozgott, májusban azonban már csak 14 százalékot tett ki, ami arra utal, hogy a reexport szerepe mérséklődni kezdett a hazai piacon.

A Suzuki is árat csökkentett, a Kia időszakos akciókkal dolgozik

A Magyar Suzuki Zrt. megkeresésünkre arról beszélt, a vállalat könyveit euróban vezetik, így az árfolyamváltozás kismértékben befolyásolja a működést. Forintban a magyar piacon történő autóeladások, illetve a bér és adójellegű tételek realizálódnak - összegezték arra a kérdésünkre, hogy mennyiben befolyásolja az előzetes üzleti terveiket az erős forint. Az autóárak tekintetében pedig leszögezték, hogy 2026-ban nem emelkedett egyetlen modelljük ára sem:

Sőt a Vitara és az S-CROSS esetén a legmagasabb felszereltségű, valamint az összkerékhajtású és az automata váltós verziók felárát csökkentettük. Többféle kedvezmény akár együttesen is igénybe vehető bármelyik modellünk választásakor. Júniustól további kedvezményeket és csökkentett indulóárakat vezettünk be a Vitara, az S-CROSS és az eVITARA modellünk esetében. Mindezek, adott feltételek mellett, kombinálhatók az eddigi kedvezményekkel

- sorolták. Az alketrészek kapcsán pedig a cég azt közölte, folyamatosan figyelik az árfolyamváltozás hatásait, a céljuk az, hogy kiemelten kedvező árakat biztosítsanak vásárlóinknak, és továbbra is versenyképesek maradjanak.

A BMW Magyarország a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, évente általában három alkalommal adnak ki árlistát, jellemzően márciusi-júliusi-novemberi gyártásoktól. A legutóbbi árlista június elején árkezett, és mint elárulták, általánosságban árváltozás nem történt, kivéve a BMW iX3 50xDrive modellnél, mely alá bekerült az iX3 40-es verzió.

A Kia Hungary Kft. kérdésünkre közölte: a stabilan erős forint önmagában csak korlátozott mértékben befolyásolja a 2026-ra vonatkozó terveket, mivel a márka üzleti és árazási döntései jellemzően nem a rövid távú árfolyammozgásokra épülnek. A tervezés során több hónapos időtávra előre meghatározott árfolyamfeltételezéssel dolgoznak.

Mint elárulták: az elmúlt időszakban nem történt egységes, minden modellre kiterjedő árkorrekció kizárólag az árfolyamváltozás hatására. Az árképzés több tényező együttes hatásán alapul - az árfolyam mellett a gyártási költségek, a logisztika, a beszállítói árak és a piaci környezet is meghatározó szerepet játszik.

Ennek megfelelően inkább egyedi, modellhez vagy kampányokhoz kötött ajánlatok jelentek meg, amelyek mértéke változó, és nem általánosítható a teljes modellpalettára. Jó példa erre, hogy egyes modellek esetében – például az XCeednél – időszakosan akár jelentősebb, kampányjellegű kedvezmények is elérhetők

- tették hozzá. Mint elárulták: az alkatrészek és szerviz-segédanyagok árazása hasonló logika mentén történik, mint az új járműveké, több tényező együttesen határozza meg, és nem kizárólag az árfolyam alakulásától függ.

EZ IS ÉRDEKELHET Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni A Kia XCeed frissítése már a gyártás küszöbén áll, a kifutó modellből készletkisöprést tart a hazai importőr: az előző generációt akár 20 százalékos kedvezménnyel is meg lehet venni.

Az árfolyamváltozások hatása ezen a területen is inkább közvetett és időben elnyújtott: a beszerzési költségek, a logisztika és a beszállítói árak alakulásán keresztül jelenhet meg, nem pedig azonnali árváltozás formájában. A gyakorlatban az alkatrészek és segédanyagok árai szintén ciklikusan kerülnek felülvizsgálatra. Amennyiben tartós költségváltozás következik be, azt a jövőbeni frissítések során, kontrollált módon építjük be az árakba

- magyarázta az importőr.

Szintén lépett a Volkswagen, Audi, Skoda

A Porsche Hungaria már korábban közölte, hogy jelentős árcsökkentést alkalmaz több általuk forgalmazott márka esetében az árfolyamváltozások miatt.

Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon

- mondta akkor Wachtler Tamás ügyvezető igazgató. A jövőben is folyamatosan figyelik a gazdasági és árfolyamatokat, és ezek alapján igazítják az árpolitikát.

Kiemelték: a módosítás nem egységes: az árak változása függ a modellváltozattól, a felszereltségtől és a hajtáslánctól is. Mint márkákra lebontva részletezték:

Az Audi esetében az ügyfelek a konfigurátorban érhetik el a kedvezményeket, amelyek akár 3,5 százalékos árcsökkenést is jelenthetnek egyes modelleknél.

A Volkswagen személyautóknál 2026. május 13-tól 3-6 százalék közötti árcsökkentés vagy kedvezménynövelés lép életbe, ugyanakkor bizonyos belépő modellek nem érintettek. A Volkswagen haszonjárműveknél egyes készletakciók keretében a teljes kedvezmény akár nettó 5 millió forintot is elérhet.

A Skoda korábban egységesen 300 ezer forinttal csökkentette listaárait, és a vállalat jelezte: a további árfolyammozgásokat is figyelemmel kísérik, és szükség esetén újabb korrekciókat vezethetnek be.

A SEAT és CUPRA márkáknál szintén megjelentek kisebb ármódosítások. A SEAT egyes modelleknél - például az Ibiza és az Arona esetében - 1 százalékos árcsökkentés történt, míg a CUPRA kínálatában jellemzően 1,5 százalékos korrekció érvényesül.

Ehhez most azt tették hozzá, hogy az extrák ára a Porsche Hungaria által forgalmazott legtöbb márka esetében nem változott, vagy a modellárakkal megegyező mértékben csökkent.

Rengeteg Toyota és Lexus modell is olcsóbb lett

A Toyota Central Europe - Hungary szerint ugyan kedvező fejlemény a forint erősödése, de egyelőre korai lenne ebből messzemenő következtetéseket levonni az autópiac egészére nézve. A vállalat arra emlékeztetett, hogy a jelenlegi, euróárfolyamra legutóbb 2022 februárjában volt példa, ugyanakkor az értékesítési volumeneket számos egyéb tényező is befolyásolja.

Ilyen például az árfolyam tartósságával kapcsolatos várakozás, a vállalati és lakossági vásárlói bizalom alakulása, a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok, a megtakarítási hajlandóság, a finanszírozási kamatok szintje, valamint az is, hogy más szektorok - például az ingatlanpiac vagy a turizmus - mennyi pénzt vonnak el a háztartásoktól. A Toyota szerint az elmúlt két hónap kedvező árfolyammozgása önmagában még nem alkalmas arra, hogy megítéljük a teljes éves autópiaci trendeket, ráadásul a forint a későbbiekben ismét gyengülhet.

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Árcsökkentést ők is alkalmaztak, és a vásárlási (ajánlati) kondíciókat is javították, illetve a hagyományos árkedvezmény mellett akár 0%-tól elérhető kedvező finanszírozást, használtautó beszámítást és tartozék kedvezményt biztosítanak összevonható módon. Az árcsökkentés a Corolla, C-HR, Corolla Cross, C-HR+ és bZ4X modelleknél jelent meg, valamint a Lexus márka modelljei is kedvezőbb feltételekkel érhetők el.

Hozzátették: a közeljövőben célzott készletlistás ajánlatokkal az azonnal elérhető hibrid, PHEV és BEV modelleket helyezik előtérbe a terveik szerint. Az árfolyamhatást a tranzakciós árakba forgatják, elősegítve a modelljeik elérhetőségét minél szélesebb rétegek számára.

Az alkatrészárakat a középtávú árfolyamvárakozások, egyéb piaci kilátások, nyersanyag áremelkedések együttes hatása befolyásolja (pl. közel-keleti helyzet). Ezek együttes hatása mutathat a csökkenés irányába

- írták az álkatrészeket firtató kérdésünkre. A reexporttal kapcsolatban a Toyota Central Europe - Hungary hangsúlyozta, hogy bár a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően természetesen kiszolgálják a külföldi illetőségű ügyfeleket is, ez az értékesítési forma nem tartozik a vállalat stratégiai fókuszterületei közé. A cég szerint a reexport hosszú távon üzletileg nem tekinthető fenntartható vagy különösen jövedelmező tevékenységnek, ezért nem foglalkoznak vele proaktív módon.

Éppen ezért a vállalatnál nehéz pontosan megítélni, hogy az árfolyammozgások milyen hatással vannak a reexport iránti keresletre. Mint fogalmaztak, jelenleg nem látnak olyan egyértelmű trendet vagy változást az érdeklődésben, amelyből megalapozott következtetéseket lehetne levonni a forint erősödésének vagy korábbi gyengülésének hatásairól.

Négymilliós kedvezmény is elérhető a Renault, Dacia modelleknél

Az RN Hungary Kft. - a Renault, Dacia és Alpine modellek hazai forgalmazója - úgy látja: az ügyfelek reakcióiból nem lehet egyelőre egyértelmű tendenciát jelezni a forint erősödése kapcsán, ám az elmondható, hogy a kiadott ajánlatok száma növekszik. Az ügyfelek döntési folyamata ugyanakkor hosszabb, a márkakereskedők visszajelzése szerint egyelőre még inkább a kivárás jellemző - tették hozzá.

Ugyanakkor, mint közölték, jelentős árkorrekciókat eszközöltek, bizonyos modellekhez a korábbi árakhoz képest akár 4 000 000 forinttal alacsonyabb áron juthatnak hozzá az ügyfelek.

Minden autót érint az árcsökkentés, még az alacsonyabb árú modellek is több százezer forinttal kedvezőbb áron érhetők most el. Hozzá kell tennem, hogy nem csupán árcsökkentés formájában lehet kedvezőbb ajánlattal szolgálni az ügyfeleknek, hanem egyéb, értéknövelő szolgáltatásokkal - például a Dacia Bigster és Duster estében 5 év költségmentes karbantartást biztosítunk az új autót vásárlóknak. Az árkorrekciókat jellemzően az árfolyam miatt hajtottuk végre, ám fontos megjegyezni, hogy egyéb, belső tényezők is befolyásolnak egy ilyen lépést

- sorolta a cég. Mint hozzátették: az alkatrészek árai is jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban. A jövőben is folyamatosan monitorozzák piaci helyzetet és a további árcsökkentés lehetőségét, hogy minden tekintetben a legelőnyösebb feltételeket biztosítsák az ügyfeleknek.

Szórja a kedvezményeket a kínai Omoda & Jaecoo

Kérdésünkre a Genius Automotive Europe Kft., az Omoda és a Jaecoo modellek forgalmazója szerint bár a forint árfolyama természetesen az egész hazai autópiac szempontjából releváns tényező, így közvetve az ő működésükre és tervezésükre is hatással van, de üzleti stratégiájuk alapját továbbra is a hosszú távú, fenntartható növekedés, valamint ügyfeleik versenyképes és kiszámítható kiszolgálása jelenti.

A 2026-os üzleti terveinket számos piaci tényező figyelembevételével alakítjuk ki, ezért egyetlen makrogazdasági változó hatását önmagában nem emelnénk ki. Annyi azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a kedvező piaci környezetből származó előnyöket továbbra is igyekszünk ügyfeleink javára fordítani

- tették hozzá. Ennek egyik kézzelfogható példája, hogy 2026. június 1-től ároptimalizálási intézkedéseket vezettüek be, illetve a teljes Omoda & Jaecoo modellpalettára vonatkozóan kedvező finanszírozási konstrukciókat tettek elérhetővé, a forintárfolyam erősödésének köszönhetően. Az országos kampány keretében a teljes Omoda & Jaecoo modellpaletta a korábbinál kedvezőbb áron, kiemelt finanszírozási konstrukciókkal vásárolható meg a márkakereskedésekben. Egyes modellek akár 1,99%-os THM finanszírozással is elérhetőek.

A jövőben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a piaci és gazdasági környezet változásait, és ennek megfelelően alakítjuk kereskedelmi aktivitásainkat annak érdekében, hogy ügyfeleink számára vonzó értékajánlatot biztosítsunk

- tették hozzá. Mint részletezték: 2026. június 1-től a modellpaletta egyes modelljei kedvezőbb árakkal és új felszereltségi szintekkel elérhetőek az alábbiak szerint:

OMODA 5 SHS-H: comfort kedvezményes ár: 9 990 000 Ft (új felszereltségi szint), premium kedvezményes ár: 10 990 000 Ft (korábbi ár: 11 990 000 Ft)

OMODA 5 EV: comfort kedvezményes ár: 11 990 000 Ft (korábbi ár: 12 990 000 Ft), premium kedvezményes ár: 13 490 000 Ft (korábbi ár: 14 490 000 Ft)

OMODA 7 SHS-P: exclusive kedvezményes ár: 14 990 000 Ft (korábbi ár: 16 490 000 Ft), exclusive plus kedvezményes ár: 15 490 000 Ft (új felszereltségi szint)

OMODA 9 SHS-P: listaár: 20 490 000 Ft - 1,99% THM finanszírozással elérhető ár (korábbi ár: 22 990 000 Ft), kedvezményes ár: 19 990 000 Ft - normál piaci finanszírozással vagy készpénzzel elérhető ár (korábbi ár: 21 990 000 Ft)

OMODA 9 Black Edition (új modellváltozat): listaár: 21 490 000 Ft - 1,99% THM finanszírozással elérhető ár, kedvezményes ár: 20 990 000 Ft - normál piaci finanszírozással vagy készpénzzel elérhető ár

JAECOO 5 SHS-H (előrendelhető új modell): comfort kedvezményes ár: 9 990 000 Ft, exclusive kedvezményes ár: 10 990 000 Ft

JAECOO 5 EV: exclusive kedvezményes ár: 13 490 000 Ft (korábbi ár: 14 990 000 Ft)

JAECOO 7 ICE: premium kedvezményes ár: 11 490 000 Ft, exclusive kedvezményes ár: 12 990 000 Ft

JAECOO 7 SHS-H (új modell): comfort kedvezményes ár: 10 990 000 Ft, exclusive kedvezményes ár: 12 490 000 Ft

JAECOO 7 SHS-P EXCLUSIVE: exclusive kedvezményes ár: 14 490 000 Ft (korábbi ár: 14 990 000 Ft)

Az alkatrészárak kapcsán a cég azt közölte, az árfolyamok alakulása az autóipari ellátási láncokban is releváns tényező. Ugyanakkor az alkatrészárak és szervizanyagok árazását számos egyéb körülmény - többek között a beszerzési, logisztikai és piaci feltételek - együttesen befolyásolja, így jelenleg az aftersales területen komoly árváltozásra nem számítanak, és proaktívan nem is terveznek ezirányú intézkedést.

A reexport volumenére természetesen hatással lehetnek az árfolyammozgások, így a forint erősödése is befolyásolhatja az egyes piaci szereplők aktivitását ezen a területen. Az OMODA & JAECOO magyarországi forgalmazójaként ugyanakkor elsősorban a hazai piac fejlesztésére és a magyar ügyfelek kiszolgálására koncentrálunk. Értékesítési stratégiánk középpontjában a márkaépítés, a kereskedői hálózat fejlesztése és a belföldi kereslet kiszolgálása áll, ezért a reexport nálunk nem tekinthető meghatározó értékesítési csatornának

- mondták a vonatkozó kérdésünkre. Hozzátették: ennek megfelelően az árfolyamváltozások reexportra gyakorolt esetleges hatásai működésüket jelenleg csak korlátozott mértékben érintik. Tapasztalataik szerint üzleti eredményeiket és növekedési kilátásaikat továbbra is elsősorban a hazai piaci folyamatok alakítják.

40 új modell jön a Mercedesnél

Megkeresésünkre a Mercedes-Benz Hungária Kft. azt írta, a forint erősödése a piaci környezetet befolyásoló több tényező egyike, amelyhez folyamatosan alkalmazkodnak.

Emellett változatlanul fókuszálunk átfogó modelloffenzívánkra – amelynek keretében 2027-ig több mint 40 új modell bevezetését tervezzük –, valamint prémium pozíciónk megerősítésére

- tették hozzá. Ajánlataik minden esetben tükrözik a piaci folyamatokat, és különös gondot fordítanak arra, hogy azokat az eltérő ügyféligényekhez igazítsák. Célzott kampánytevékenységeinkkel - például a Mercedes-Benz Studio koncepció keretében - törekednek valódi hozzáadott értéket és kézzelfogható ügyfél-előnyöket biztosítani.

Ezekről az ügyfélközpontú lehetőségekről több csatornán keresztül tájékoztatjuk közönségünket, és márkakereskedői hálózatunk aktív közreműködésével is elősegítjük, hogy az érdeklődők könnyen megismerhessék és kihasználhassák az aktuális ajánlatokat. Ezzel párhuzamosan továbbra is kiemelt célunk hazai piaci pozíciónk erősítése, miközben a határon átnyúló értékesítés nem képezi stratégiai prioritásainkat

- fogalmaztak.