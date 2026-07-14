A Pénzcentrum 2026. július 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyengült a forint reggelre: így áll most az euróhoz képest
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 359,46 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 358,36 forint után. A dollár jegyzése 314,35 forintról 315,52 forintra nőtt, a svájci franké pedig 385,60 forintról 387,76 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1400 dollárról 1,1393 dollárra gyengült kedd reggel.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt
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Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
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Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
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Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök
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Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan ma hagyják jóvá a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, ami megnyithatja az utat a közel négy éve befagyasztott, tízmilliárd eurós uniós...
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