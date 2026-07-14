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Gyengült a forint reggelre: így áll most az euróhoz képest

Pénzcentrum/MTI
2026. július 14. 07:57

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 359,46 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 358,36 forint után. A dollár jegyzése 314,35 forintról 315,52 forintra nőtt, a svájci franké pedig 385,60 forintról 387,76 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1400 dollárról 1,1393 dollárra gyengült kedd reggel.

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Címlapkép: Getty Images
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