Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen

Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandon. Tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20. és szeptember 15. között.

Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandon. A táblák szerint a strand területén tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20. és szeptember 15. között.

A szabályok megszegői akár 200 ezer forintos bírságra is számíthatnak. A kihelyezett táblák a strand több pontján is felhívják a látogatók figyelmét az előírásokra.

Az új táblák Balatonakarattyán. Forrás: Facebook

A Gumirádli Balatonakarattya egyetlen ingyenesen látogatható strandja, amely a település keleti részén, a magaspart alatt található.

A szabadstrand a nyári szezonban népszerű a helyiek és a turisták körében egyaránt, ezért az önkormányzat vélhetően a terület rendjének és biztonságának megőrzése érdekében döntött a szigorúbb tájékoztatás mellett.

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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.