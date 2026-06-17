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Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandon. Tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20. és szeptember 15. között.
Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a balatonakarattyai Gumirádli szabadstrandon. A táblák szerint a strand területén tilos a sátrazás, a kempingezés, a tűzrakás és a horgászat május 20. és szeptember 15. között.
A szabályok megszegői akár 200 ezer forintos bírságra is számíthatnak. A kihelyezett táblák a strand több pontján is felhívják a látogatók figyelmét az előírásokra.
A Gumirádli Balatonakarattya egyetlen ingyenesen látogatható strandja, amely a település keleti részén, a magaspart alatt található.
A szabadstrand a nyári szezonban népszerű a helyiek és a turisták körében egyaránt, ezért az önkormányzat vélhetően a terület rendjének és biztonságának megőrzése érdekében döntött a szigorúbb tájékoztatás mellett.
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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
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