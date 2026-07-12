Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 142 467,45 ponton zárt, 0,42 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten. A heti forgalom 104,7 milliárd forint volt az előző héten elért 103,0 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Hétfőn történelmi csúcson zárt a BUX, átlag alatti forgalom mellett. Az OTP-nél jelentősebb profitrealizálás indult, de végül a bankpapír visszakorrigált előző pénteki záróárára, így húzta pozitív tartományba a részvénypiacot.

Kedden a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban esett a hazai részvényindex, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A csökkenéshez az is hozzájárulhatott, hogy több vezető részvény jelentősen erősödött az előző hetek során, így ezeket megérte eladni.

Szerdán szintén csökkent a BUX, elsősorban a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt. A forgalom átlag felett alakult a BÉT-en, élénk volt a kereskedés, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Csütörtökön az európai és az amerikai piacokon is pozitív hangulatban zajlott a kereskedés, a magyar piacon a vezető részvények vegyesen teljesítettek, az OTP és a Mol húzta fel a BUX-ot.

A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén, a négy vezető részvény közül a Mol és a Richter emelkedett, az OTP és a Magyar Telekom esett.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte, a Citigroup profitrealizálást javasol a magyar forintkötvényeken. A bank stratégái szerint a választások utáni árfolyamemelkedés nagyrészt kifutott, a kedvező kilátásokat csökkenti az olajárak emelkedése. A következő fontos politikai esemény augusztus végén jöhet, amikor a kormány költségvetési intézkedéseket jelent majd be.

Ismertették azt is, hogy második negyedéves előzetes számokat mutatott be a Duna House; a közvetített hitelek volumene 406 milliárd forintos történelmi csúcsra emelkedett, a csoport történetében először lépve át a 400 milliárd forintos szintet. A volumen éves szinten 19,2 százalékkal, negyedéves alapon 9,0 százalékkal nőtt. A hálózati jutalékbevételek 5,3 milliárd forintot tettek ki, ami 24,8 százalékos éves növekedés a spanyol Donpiso konszolidációjának köszönhetően, negyedéves szinten 2,0 százalékkal nőttek a jutalékbevételek.

A héten a vezető részvények közül a Mol erősödött, árfolyama 4,25 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 4076 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 13,3 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama a héten 2,39 százalékkal gyengült, pénteki záróára 45 800 forint volt, heti forgalma több mint 73,8 milliárd forintot tett ki.

A Richter ára 0,82 százalékkal esett a héten, a részvény 12 090 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 9,3 milliárd forintot.

A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,75 százalékkal gyengült, a papír pénteken 2650 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 3,9 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,10 százalékkal, 103,31 ponttal esett és 9278,25 ponton zárta a hetet.