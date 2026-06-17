Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant

Sokan attól tartanak, hogy egy új lakópark vagy irodaház építése rontja a környék élhetőségét és lenyomja a lakásárakat - most például a XIII. kerület egy kedvelt lakótelepéről kaptunk olvasói leveleket, ahol több új projekt is épül. A szakértők szerint a valóság ennél árnyaltabb: bár az építkezések átmenetileg zajjal, porral és forgalommal járnak, hosszabb távon az új fejlesztések jellemzően inkább növelik a környék presztízsét és felhajtják az ingatlanok értékét. Utánajártunk, milyen hatással vannak a nagyberuházások a szomszédos lakások piacára.

Újab építkezés borzolja a kedélyeket Budapesten: a hetekben több olvasónktól is kaptunk levelet a XIII. kerületi Vizafogó lakótelepről, ahol egy évtizedek óta parlagon heverő területen indult meg egy kb. 170 lakásos lakóprojekt kivitelezése - amelynek az aljában egy Lidl áruház is lesz.

A Párkány utcai építkezés azért is váltott ki indulatokat a lakók körében, mert sokan a területtel szomszédos park bővítésére használták volna fel a gazos placcot. Ugyanakkor a telek nem a kerületé, hanem a fővárosé volt, így értékesíthették a befektetőknek. A lakóknak pedig elegük van a folyamatos építkezésekből, a szűkebb környéken az új építkezésen kívül készül egy másik projekt is, illetve 500 méterrel arrébb az MBH Bank új székházát építik. De az utóbbi években számos más irodaházat is felhúztak a lakótelepen - például a Duna Towert vagy az Agora irodaházat.

A környékbeliek attól tartanak, hogy nemcsak az építkezések kellemetlenségeit kell elviselniük, de a projektek hatással lehetnek a lakásárakra is - mégpedig negatív előjellel, és eladni sem lesz könnyű őket a következő 1-2 évben, ameddig tartanak az építkezések. De vajon tényleg így van? Szakértőkkel beszélgettünk arról, milyen hatása lehet egy nagyvolumenű építkezésnek az ingatlanárakra.

Tényleg ennyire rossz, ha fejlődik a környékünk?

Az Otthon Centrum a Pénzcentrum kérdésére kifejtette: alapvetően az új lakások megjelenése új minőséget hoz egy adott városrész ingatlanpiacára. Az új építésű lakások ára jellemzően magasabb a környék használt ingatlanjainak értékénél, miközben új lakókat vonz a környékre.

Egy projekt önmagában még nem feltétlen hoz radikális változást, azonban azokon az átalakuló területeken - pl. VIII., IX., XIII. kerületek egykori ipari funkciókkal vegyes lakónegyedei jó példák erre - ahol fokozatosan egyre több és nagyobb lakásszámú új projekt jelent meg, ott a városrész arculata és ezzel együtt presztízse is megváltozott

- fogalmaztak a cég szakemberei. Arra a kérdésünkre, hogy jogos-e az a félelem, hogy ilyenkor nehezebben, vagy csökkentett áron lehet eladni a környező lakásokat, a szakemberek azt felelték, a kialakult 'status quo'-t egy építkezés, pláne ha egy városnegyedben egyszerre több ponton is megindul az átalakulás, természetesen megbontja.

Hasonlóan egy turisztikai funkció megjelenéséhez, ami egy lakóterületen részben kényelmetlenné válhat az ott élők számára, miközben az ingatlanárak növekedéséhez is hozzájárul azzal, hogy egyre több befektető szeretne lakásokat rövid távú szálláshely szolgáltatás céljából vásárolni. Ugyanígy egy-egy nagyobb lakásszámú projekt is hatással van a környezetére. Az építkezés időszakában porral, zajjal jár, az elkészült beruházás pedig - főleg a nagyobb volumenűek - érzékelhető forgalomnövedést hoznak a városnegyedbe

- magyarázták. Speciális helyzet, amikor - bár a szabályozási tervek egyértelműen jelzik, hogy a telken mekkora fejlesztést lehet jogszerűen megvalósítani - egy hosszabb ideje "parlagon" lévő területen kezdenek építeni.

Ez sokak szemében vitatottá válhat, hiszen megszokták, hogy tágas szabad területre néztek, ahol az eltelt idő függvényében akár komolyabb növényzet is megtelepedett. Még speciálisabb a helyzet, ha az új épület egyes lakások benapozottságát, vagy a korábban szabad kilátást csökkentik

- fogalmazott az OC. Tapasztalataik szerint előfordulhat, hogy a tulajdonosok elhalasztják az értékesítést egy-egy közeli építkezés miatt. Ugyanakkor az épülő projekt az eladás folyamtára nem, maximum az értékesítés idejére és az alku mértékére lehet hatással.

Kiemelték, hogy a legtöbb esetben az új projektek végső soron felhúzzák az egész környék ingatlanárait: jó példa erre a XIII. kerület, amely 30 évvel ezelőtt jóval kisebb presztizsnek örvendett, mint ma hála a rengeteg új projektnek, amelyek megváltoztatták Újlipótvárost és Angyalföldet és eközben a lakóközösség is teljesen kicserélődött.

Megkérdeztük, létezhet-e olyan pont, amikor a túl sok új lakás már inkább konkurenciát jelent a környék régebbi lakásainak, és lefelé nyomja azok értékét. Az OC szerint elméletben igen, gyakorlatban kevésbé képzelhető el. Egyrészt teljesen más csoport vásárolja a két típust. Másrészről az újépítésűek mindig a kor modern követelményeinek megfelelően épülnek, sokszor olyan extrákat kínálva, amelyek eleve nem teszik lehetővé az árversenyt a két típus között.

Jellemzően a környék kínálat-összetételének változása, a magasabb minőségű új lakások megjelenése a használt szegmens árait is inkább felfelé húzza - de ez nem jelenti azt, hogy minden lakás egységesen részesül a növekedésből

- magyarázták.

Sokan inkább kivárják, hogy elkészüljön

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról beszélt, ha a környéken új építkezés indul, az jellemzően felfelé hajtja a közelben lévő használt lakások árait is. Ez részben annak köszönhető, hogy az épülő új lakások négyzetméterárai lényegesen magasabbak, mint a használt ingatlanoké, ami a vásárlóközönséget is anyagilag feljebb pozicionálja.

Egy-egy ilyen volumenű fejlesztés ráadásul új, sokszor prémiumabb szolgáltatások megjelenését vonja maga után a magasabb vásárlóerő miatt, ami a meglévő lakások tulajdonosainak is egyértelműen a hasznára válik

- mondta.

Amikor egy építkezés elindul, az éveken keresztül óhatatlanul kényelmetlenségekkel jár: a zaj, a megjelenő munkagépek és a megnövekedett környezeti terhelés átmenetileg valóban ronthatják a környéken élők életminőségét. Viszont a projekt befejeztével, amikor az új épületek elkészülnek, a környezet sok esetben élhetőbbé válik mint előtte

- tette hozzá. Kiemelte: az új beköltözők miatt megjelenő extra szolgáltatások érdemben javítják a helyi lakosok életkörülményeit. Arról nem is beszélve, hogy a környék megítélésének és presztízsének javulásával az új lakások árai a meglévő használt ingatlanok értékesítési árait is határozottan felfelé húzzák.

Arra a kérdésünkre, hogy ilyenkor jellemzően mit tesznek a tulajdonosok, Balogh László azt mondta: ezen a téren többféle tulajdonosi stratégia figyelhető meg a piacon. Van, aki tudatosan kivár, és megvárja, amíg a beruházás teljesen befejeződik.

Amikor rendeződik a környezet, szép új parkok jönnek létre, és a szolgáltatók beköltöznek például az új épületek aljában kialakított üzlethelyiségekbe, a tulajdonosok ezt követően, már lényegesen magasabb árszinten dobják piacra az ingatlanukat.

Ugyanakkor az is gyakori, hogy az eladók a jövőbeli várható fejlesztéseket és pozitív fejleményeket már előre beárazzák a használt lakásuk kínálati árába. Így sok esetben már a projekt kivitelezése alatt is valamennyivel magasabb áron tudnak értékesíteni, mintha semmilyen fejlesztés nem történne a környéken

- tette hozzá. A környékbeli árak kapcsán arról is beszélt: nemcsak maguk az új épületek és azok modern minősége emeli meg a környékbeli használt lakások árszintjét, hanem az a kísérő jelenség is, hogy a fejlesztések révén a lakások közvetlen környezete is teljesen megújul. Ez általában esztétikus homlokzatokat, rendezett zöldövezeteket eredményez, és sok esetben olyan új infrastrukturális elemek megjelenésével jár együtt, mint például egy modern orvosi rendelő, óvoda vagy bölcsőde. Ha pedig új parkok kialakítására is sor kerül, az a korábban ott élő használtlakás-tulajdonosok életminőségét is jelentősen javítja. Ezeket a fejlesztéseket a helyi önkormányzatok sokszor a nagyobb projektek megvalósulának előfeltételeként szabják meg.

A XIII. kerület kapcsán Balogh László kiemelte, a Váci úti irodafolyosó mentén induló lakásfejlesztések több szempontból is izgalmasak. Egyrészt világosan látszik, hogy az új épületek megjelenése komoly húzóerőt jelentett a használt lakások áraira szempontjából. Másrészt az irodaházak közelében épülő új lakások befektetési szempontból is kiemelkedő potenciállal bírnak.

Aki itt vásárol ingatlant kiadási céllal, az közvetlenül a környékbeli irodákban dolgozóknak tud minőségi lakhatást biztosítani. Mivel ezekben az irodákban a munkavállalók általában a budapesti átlagbér felett keresnek, ez a stabil és fizetőképes kereslet az egész környék ingatlanpiacát képes felértékelni

- magyarázta. Amikor arról kérdeztük, létezhet-e olyan pont, amikor a túl sok új lakás már inkább konkurenciát jelent a környék régebbi lakásainak, Balogh László kiemelte: minden relatív, de a lakáspiacon az árak lefelé rendkívül ritkán mozdulnak el. Egyáltalán nem jellemző, hogy ezeken a frekventált környékeken az új építésű lakások árait a használt ingatlanok árszintjéhez lőnék be.

Sokkal inkább az a trend uralkodik, hogy az új lakásokat már eleve a környékbeli használtakhoz képest prémium árszinten vezetik be a piacra. Ebből kifolyólag az a jellemző az új projektek volumene nem letöri a használt lakások értékét, hanem folyamatosan húzza magával felfelé a meglévő ingatlanállomány árait is

- fogalmazott.

Az viszont más kérdés, hogy mi történik akkor, amikor egy prémium lokáció tágabb értelemben vett környezetében jóval olcsóbban kínálnak új lakásokat mint korábban. Látunk erre példát a XIII. kerületi otthon startos projektek esetében. Ez a gyakorlatban komoly kihívást jelent a prémium kategóriás új lakások értékesítése szempontjából, és ilyenkor sorra megjelennek az akciók a prémium kategóriába pozicionált új lakások esetében is

- tette hozzá.

Sokat számít, rontja-e a kilátást

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője megkeresésünkre arról beszélt, az építkezések rövid távon általában mérsékelhetik a környék ingatlanjainak eladhatóságát, ami akár átmeneti árcsökkenést is okozhat.

Ez főleg akkor válik tartóssá, ha az új épület rontja a kilátást, csökkenti a benapozottságot vagy növeli a zaj- és forgalmi terhelést. Ha viszont a hatás átmeneti, az eladók megpróbálhatják kivárni az építkezés végét az értékesítéssel. Ezzel szemben, ha például egy új épületben különböző szolgáltatások is helyet kapnak és a közterületet is felújítják, az a fejlesztés megvalósulását követően akár növelheti is a környék lakásainak átlagárát

- mondta.

Hosszabb távon jól járhatnak a lakók?

Ha egy területen új lakásprojekt építése kezdődik, a környéken már meglévő ingatlanok árára több tényező is hat, melyeket érdemes pro és kontra mérlegelni. Az első ilyen fontos szempont az lehet, hogy az új építkezés területén korábban mi volt: zöld- vagy barnamezős beruházásról van szó? Az építkezés alatt természetesen lehetnek kellemetlenségek a zaj és a forgalom miatt, de ha egy elhagyatott, vagy zajos, rendezetlen területet építenek be, akkor hosszabb távon ez inkább pozitív megítélés alá eshet - fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére Pélyi András, az OTP Ingatlanpont vezérigazgatója.

Ha viszont egy addig az ott lakók által is használt zöldterületet építenek be, az komolyabb ellenállást válthat ki a környéken élőkből. A konkrét példánál maradva, a Vizafogó lakótelep korábban sem volt egy csendes környék, hatalmas parkoló, buszpályaudvar, a Váci út, panelházak vannak a környéken, az új építkezéssel gyakorlatilag egy alulhasznosított területet építenek be

- magyarázta a szakember, aki szerint hosszabb távon a benapozás, panoráma, a tágasságérzet elvétele jelenthet még problémát, ha egy meglévő épület elé húznak fel új lakóházakat. Ilyenkor a már ott lakóknak vannak lehetőségeik a hatóságokhoz fordulni - húzta alá.

Az építkezéssel járó nagyobb forgalom szintén zavaró lehet, ez ellen viszont vannak különféle előírások. Az önkormányaztok szoktak élni az ún. településrendezési szerződés lehetőségével, amiben a beruházóval közösen a helyi építési szabályokon módosíthatnak, illetve különféle közösségi fejlesztéseket kérhetnek a negatív hatásokat ellensúlyozandó - magyarázta Pélyi András.

Természetesen mások a szempontjai azoknak, akik befektetési jelleggel vásárolnak egy adott helyen ingatlant, és mások azoknak, akik a környéken már korábban is ott laktak. A példaként felhozott XIII. kerületben sok irodaház is épül, ez is azoknak kedvez, akik befektetési céllal vásárolnak lakást, hiszen ők így könnyebben ki tudják azokat adni. Az viszont kijelenthető, hogy egy szépülő környék értéknövelő hatással van az ingatlanokra

- mondta a vezérigazgató. Annak kapcsán, hogy milyen hatással lehet az ingatlanárakra, ha hirtelen sok új lakás jelenik meg a környék piacán, a szakember azt mondta, az, hogy egyre közelebb kerülnek a használt és új ingatlanok árai élő jelenség az Otthon Start bevezetése óta, főleg Budapesten.

Ez a reménybeli használt lakáseladók helyzetét nehezítheti

- tette hozzá.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA