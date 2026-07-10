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Gazdaság

Fordulatos napon van túl a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

MTI
2026. július 10. 20:17

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 356,47 forintról 355,11 forintra csökkent 18 órakor, napközben 354,75 forint és 357,52 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 386,92 forintról 385,03 forintra csökkent, míg a dolláré 311,58 forintról 310,44 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1441 dollárról 1,1437 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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